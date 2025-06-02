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Узбекистанские боксеры стали первыми на международном турнире "Thailand Open"
Узбекистанские боксеры стали первыми на международном турнире "Thailand Open"
Sputnik Узбекистан
По итогам состязаний в копилке сборной республики 16 наград
2025-06-02T09:50+0500
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спорт
бокс
турнир
таиланд
бангкок
сборная узбекистана
медали
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана по боксу заняла первое место на международном турнире "Thailand Open", сообщает НОК.В столице Таиланда Бангкоке завершился международный турнир по боксу. В финальных поединках участвовали 9 представителей сборной республики, 5 из них одержали победу и получили золотые медали.Победители и призеры: ЗолотоСереброБронза
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узбекистан бокс международный турнир
узбекистан бокс международный турнир

Узбекистанские боксеры стали первыми на международном турнире "Thailand Open"

09:50 02.06.2025 (обновлено: 09:56 02.06.2025)
© НОКВ городе Бангкок завершился международный турнир по боксу "Thailand Open".
В городе Бангкок завершился международный турнир по боксу Thailand Open. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2025
© НОК
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По итогам состязаний в копилке сборной республики 16 наград.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана по боксу заняла первое место на международном турнире "Thailand Open", сообщает НОК.
В столице Таиланда Бангкоке завершился международный турнир по боксу. В финальных поединках участвовали 9 представителей сборной республики, 5 из них одержали победу и получили золотые медали.
“Таким образом, сборная Узбекистана по итогам турнира заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав в общей сложности 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей”, — говорится в сообщении.
© НОКВ городе Бангкок завершился международный турнир по боксу "Thailand Open".
В городе Бангкок завершился международный турнир по боксу Thailand Open. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2025
В городе Бангкок завершился международный турнир по боксу "Thailand Open".
© НОК
Победители и призеры:
Золото
-50 кг: Шодиёржон Меликузиев
-55 кг: Фарёзбек Дусматов
-85 кг: Нусратбек Тохиров
-48 кг: Фарзона Фозилова
-75 кг: Азиза Закирова
Серебро
-70 кг: Мухаммадазизбек Исмаилов
-75 кг: Джавохир Абдурахимов
-51 кг: Сабина Бобокулова
-54 кг: Феруза Казакова
Бронза
-60 кг: Мадияр Данияров
-80 кг: Самандар Жалолов
-90 кг: Эльёрбек Журабоев
+90 кг: Абдурахмон Рустамов
-57 кг: Нигина Уктамова
-65 кг: Навбахор Хамидова
-70 кг: Ойша Тоирова
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