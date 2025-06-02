https://uz.sputniknews.ru/20250602/uzbekistan-boks-tailand-medali-49655809.html

Узбекистанские боксеры стали первыми на международном турнире "Thailand Open"

Узбекистанские боксеры стали первыми на международном турнире "Thailand Open"

Sputnik Узбекистан

По итогам состязаний в копилке сборной республики 16 наград

2025-06-02T09:50+0500

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спорт

бокс

турнир

таиланд

бангкок

сборная узбекистана

медали

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана по боксу заняла первое место на международном турнире "Thailand Open", сообщает НОК.В столице Таиланда Бангкоке завершился международный турнир по боксу. В финальных поединках участвовали 9 представителей сборной республики, 5 из них одержали победу и получили золотые медали.Победители и призеры: ЗолотоСереброБронза

таиланд

бангкок

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