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Сборная Узбекистана завоевала первое место на ЧМ по рукопашному бою
Сборная Узбекистана завоевала первое место на ЧМ по рукопашному бою
Sputnik Узбекистан
Соревнования с участием около 400 спортсменов из 32 стран прошли в турецком городе Бурса
2025-06-02T15:40+0500
2025-06-02T15:40+0500
2025-06-02T15:40+0500
спорт
рукопашный бой
сборная узбекистана
победа
чемпионат мира
турция
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате мира по рукопашному бою в турецкой Бурсе, сообщает пресс-служба Федерации рукопашного боя.В турнире, который проходил с 30 мая по 1 июня, участвовали около 400 спортсменов из 32 стран. Узбекистан представляли 18 рукопашников — 12 мужчин и 6 женщин.Сборная республики завоевала 15 медалей: 8 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые.Второе место в общекомандном зачете у России, замыкает тройку лидеров команда Казахстана.Победители:МужчиныЖенщины
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сборная узбекистана чемпионат мира рукопашный бой
сборная узбекистана чемпионат мира рукопашный бой
Сборная Узбекистана завоевала первое место на ЧМ по рукопашному бою
Соревнования с участием около 400 спортсменов из 32 стран прошли в турецком городе Бурса.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате мира по рукопашному бою в турецкой Бурсе, сообщает
пресс-служба Федерации рукопашного боя.
В турнире, который проходил с 30 мая по 1 июня, участвовали около 400 спортсменов из 32 стран. Узбекистан представляли 18 рукопашников — 12 мужчин и 6 женщин.
Сборная республики завоевала 15 медалей: 8 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые.
Второе место в общекомандном зачете у России, замыкает тройку лидеров команда Казахстана.
Гиёсиддин Жамолиддинов (57 кг) — бронза
Хусниддин Сатторов н (62 кг) — серебро
Бахром Олимжонов (67 кг) — бронза
Азизхон Абдуллаев (73 кг) — золото
Асадбек Хикматов (80 кг) — бронза
Огабек Жуманиёзов (88 кг) — золото
Бегзод Махаматов (97 кг) — золото
Илёс Камилов (+97 кг) — серебро
Севара Саъдуллаева (до 48 кг) — золото
Шарофатой Ортикова (53 кг) — золото
Динора Набиева (58 кг) — серебро
Махлиё Хабибуллаева (64 кг) — золото
Нилуфар Полвонова (70 кг) — золото
Умида Абдуллаева (+70 кг) — золото