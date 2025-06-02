https://uz.sputniknews.ru/20250602/uzbekistan-pobeditel-chm-rukopashnyy-boy-turtsiya-49666528.html

Сборная Узбекистана завоевала первое место на ЧМ по рукопашному бою

Сборная Узбекистана завоевала первое место на ЧМ по рукопашному бою

Sputnik Узбекистан

Соревнования с участием около 400 спортсменов из 32 стран прошли в турецком городе Бурса

2025-06-02T15:40+0500

2025-06-02T15:40+0500

2025-06-02T15:40+0500

спорт

рукопашный бой

сборная узбекистана

победа

чемпионат мира

турция

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате мира по рукопашному бою в турецкой Бурсе, сообщает пресс-служба Федерации рукопашного боя.В турнире, который проходил с 30 мая по 1 июня, участвовали около 400 спортсменов из 32 стран. Узбекистан представляли 18 рукопашников — 12 мужчин и 6 женщин.Сборная республики завоевала 15 медалей: 8 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые.Второе место в общекомандном зачете у России, замыкает тройку лидеров команда Казахстана.Победители:МужчиныЖенщины

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