https://uz.sputniknews.ru/20250603/eek-obnulil-tamojennye-poshliny-vvoz-eaes-pyure-tropicheskix-fruktov-49679131.html
ЕЭК временно обнулила таможенные пошлины на ввоз в ЕАЭС пюре из тропических фруктов
ЕЭК временно обнулила таможенные пошлины на ввоз в ЕАЭС пюре из тропических фруктов
Sputnik Узбекистан
Совет Евразийской экономической комиссии установил временные нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении пюре из бананов, манго, киви, нектаринов, а также персиков, абрикосов и груш.
2025-06-03T11:20+0500
2025-06-03T11:20+0500
2025-06-03T12:21+0500
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии временно обнулил ввозные таможенные пошлины для стран ЕАЭС на пюре из тропических фруктов для производства соков. Об этом сообщили в пресс-службе Комиссии.Необходимость принятия меры пояснил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян. По его словам, на территории стран Союза этих фруктов нет либо их недостаточно для промышленной переработки.При этом он подчеркнул, что срок действия меры рассчитан с учетом инвестиционных программ по развитию собственного садоводства в государствах ЕАЭС и составит для разных видов пюре от одного до трех лет.Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.
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еаэс еэк соки пюре фрукты таможенные пошлины
еаэс еэк соки пюре фрукты таможенные пошлины
ЕЭК временно обнулила таможенные пошлины на ввоз в ЕАЭС пюре из тропических фруктов
11:20 03.06.2025 (обновлено: 12:21 03.06.2025)
Совет Евразийской экономической комиссии установил временные нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении пюре из бананов, манго, киви, нектаринов, а также персиков, абрикосов и груш.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Совет Евразийской экономической комиссии временно обнулил ввозные таможенные пошлины для стран ЕАЭС на пюре из тропических фруктов для производства соков. Об этом сообщили
в пресс-службе Комиссии.
"Совет Евразийской экономической комиссии установил временные нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении пюре из бананов, манго, киви, нектаринов, а также персиков, абрикосов и груш", — говорится в сообщении ЕЭК.
Необходимость принятия меры пояснил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян. По его словам, на территории стран Союза этих фруктов нет либо их недостаточно для промышленной переработки.
"Концентрированное пюре из этих фруктов используется для производства соковой продукции, в том числе детского питания. Но многие из них на территории стран Евразийского экономического союза не произрастают или произрастают в недостаточном для промышленной переработки количестве. В этой связи бизнес закупает сырье импортного производства, цены на которое в последние годы существенно выросли", — отметил Казарян.
При этом он подчеркнул, что срок действия меры рассчитан с учетом инвестиционных программ по развитию собственного садоводства в государствах ЕАЭС и составит для разных видов пюре от одного до трех лет.
Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.