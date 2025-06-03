https://uz.sputniknews.ru/20250603/eek-obnulil-tamojennye-poshliny-vvoz-eaes-pyure-tropicheskix-fruktov-49679131.html

ЕЭК временно обнулила таможенные пошлины на ввоз в ЕАЭС пюре из тропических фруктов

ЕЭК временно обнулила таможенные пошлины на ввоз в ЕАЭС пюре из тропических фруктов

Sputnik Узбекистан

Совет Евразийской экономической комиссии установил временные нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении пюре из бананов, манго, киви, нектаринов, а также персиков, абрикосов и груш.

2025-06-03T11:20+0500

2025-06-03T11:20+0500

2025-06-03T12:21+0500

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии временно обнулил ввозные таможенные пошлины для стран ЕАЭС на пюре из тропических фруктов для производства соков. Об этом сообщили в пресс-службе Комиссии.Необходимость принятия меры пояснил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян. По его словам, на территории стран Союза этих фруктов нет либо их недостаточно для промышленной переработки.При этом он подчеркнул, что срок действия меры рассчитан с учетом инвестиционных программ по развитию собственного садоводства в государствах ЕАЭС и составит для разных видов пюре от одного до трех лет.Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

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