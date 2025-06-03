https://uz.sputniknews.ru/20250603/eksport-ovoschey-i-fruktov-iz-uzbekistana-v-rossiyu-mojet-uvelichitsya-49685512.html
Экспорт овощей и фруктов из Узбекистана в Россию может увеличиться — эксперт
Экспорт овощей и фруктов из Узбекистана в Россию может увеличиться — эксперт
Sputnik Узбекистан
Экономист Леонид Холод рассказывает о перспективах строительства транспортно-логистического центра для узбекской плодоовощной продукции в Забайкалье. 03.06.2025, Sputnik Узбекистан
2025-06-03T16:00+0500
2025-06-03T16:00+0500
2025-06-03T16:09+0500
узбекистан
забайкальский край
национальный комитет по статистике
экспорт
овощи
фрукты
россия
сотрудничество
плодоовощная продукция
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. На прошлой неделе Генеральный консул Узбекистана Аслам Акбаров принял участие в расширенном заседании правительства Забайкальского края. Одним из обсужденных в рамках встречи вопросов стал рост поставок сельхозпродукции в Забайкальский край и создание на его территории транспортно-логистического центра, способного в дальнейшем принимать ежедневно до 50 фур с узбекскими фруктами и овощами.Своим комментарием о перспективах такого сотрудничества со Sputnik Узбекистан делится эксперт — экономист Леонид Холод.Строительство любого объекта инфраструктуры — это всегда плюс. И будущий транспортно-логистический терминал в Забайкалье, по мнению эксперта Леонида Холода, имеет большие перспективы. Сельхозпродукция из Узбекистана и сегодня есть на рынках даже отдаленных регионов России — Якутска, Анадыря или Новосибирска, к примеру. Однако здесь имеет место "сложная" логистика, которая накладывает дополнительную стоимость на товары.Отдельно Холод остановился на вопросе о том, как создание транспортно-логистического терминала в Забайкалье отразится на ценообразовании на фрукты и овощи в самом Узбекистане.В заключение он отметил, что овощи и фрукты из Узбекистана пользуются большим спросом в России.По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, в 2024 году на долю Российской Федерации пришлось 42,1% от общего объема экспорта плодоовощной продукции республики.О необходимости привлечения инвестиций в сельское хозяйство и увеличение экспорта сельхозпродукции не раз говорил президент Шавкат Мирзиёев на встречах с фермерами и экспортерами.
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узбекистан, забайкальский край, национальный комитет по статистике, экспорт, овощи, фрукты, россия, сотрудничество, плодоовощная продукция
узбекистан, забайкальский край, национальный комитет по статистике, экспорт, овощи, фрукты, россия, сотрудничество, плодоовощная продукция
Экспорт овощей и фруктов из Узбекистана в Россию может увеличиться — эксперт
16:00 03.06.2025 (обновлено: 16:09 03.06.2025)
Экономист Леонид Холод рассказывает о перспективах строительства транспортно-логистического центра для узбекской плодоовощной продукции в Забайкалье.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. На прошлой неделе Генеральный консул Узбекистана Аслам Акбаров принял участие в расширенном заседании правительства Забайкальского края. Одним из обсужденных в рамках встречи вопросов стал рост поставок сельхозпродукции в Забайкальский край и создание на его территории транспортно-логистического центра, способного в дальнейшем принимать ежедневно до 50 фур с узбекскими фруктами и овощами.
Своим комментарием о перспективах такого сотрудничества со Sputnik Узбекистан делится эксперт — экономист Леонид Холод.
Строительство любого объекта инфраструктуры — это всегда плюс. И будущий транспортно-логистический терминал в Забайкалье, по мнению эксперта Леонида Холода, имеет большие перспективы. Сельхозпродукция из Узбекистана и сегодня есть на рынках даже отдаленных регионов России — Якутска, Анадыря или Новосибирска, к примеру. Однако здесь имеет место "сложная" логистика, которая накладывает дополнительную стоимость на товары.
"Если существует целый терминал, который является источником для поставок овощей и фруктов, — это, во-первых, говорит о том, что возрастут объемы плодоовощной продукции, во-вторых, улучшится ее качество. И в-третьих, такой терминал сможет обслуживать близлежащие регионы — Благовещенск, Якутск, Иркутск", — отметил эксперт.
Отдельно Холод остановился на вопросе о том, как создание транспортно-логистического терминала в Забайкалье отразится на ценообразовании на фрукты и овощи в самом Узбекистане.
"Плодоовощной комплекс республики очень мощный, он считается одним из направлений, которые обеспечивают формирование валового национального продукта. Поэтому в стране заинтересованы, чтобы агроторговля росла, так как это приносит хороший доход. Более того, Узбекистан является страной-наблюдателем ЕАЭС, что значительно упрощает вопросы, связанные с пограничным оформлением, передвижением через территории соседних стран, и это также позволяет наращивать торговлю", — сказал он.
В заключение он отметил, что овощи и фрукты из Узбекистана пользуются большим спросом в России.
"У них уже свой имидж есть. Люди знают про узбекские нектарины, лимоны или помидоры. Это уже как марка качества", — заключил он.
По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, в 2024 году на долю Российской Федерации пришлось 42,1% от общего объема экспорта плодоовощной продукции республики.
О необходимости привлечения инвестиций в сельское хозяйство и увеличение экспорта сельхозпродукции не раз говорил президент Шавкат Мирзиёев на встречах с фермерами и экспортерами.