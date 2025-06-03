https://uz.sputniknews.ru/20250603/eksport-ovoschey-i-fruktov-iz-uzbekistana-v-rossiyu-mojet-uvelichitsya-49685512.html

Экспорт овощей и фруктов из Узбекистана в Россию может увеличиться — эксперт

Экспорт овощей и фруктов из Узбекистана в Россию может увеличиться — эксперт

Sputnik Узбекистан

Экономист Леонид Холод рассказывает о перспективах строительства транспортно-логистического центра для узбекской плодоовощной продукции в Забайкалье. 03.06.2025, Sputnik Узбекистан

2025-06-03T16:00+0500

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2025-06-03T16:09+0500

узбекистан

забайкальский край

национальный комитет по статистике

экспорт

овощи

фрукты

россия

сотрудничество

плодоовощная продукция

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. На прошлой неделе Генеральный консул Узбекистана Аслам Акбаров принял участие в расширенном заседании правительства Забайкальского края. Одним из обсужденных в рамках встречи вопросов стал рост поставок сельхозпродукции в Забайкальский край и создание на его территории транспортно-логистического центра, способного в дальнейшем принимать ежедневно до 50 фур с узбекскими фруктами и овощами.Своим комментарием о перспективах такого сотрудничества со Sputnik Узбекистан делится эксперт — экономист Леонид Холод.Строительство любого объекта инфраструктуры — это всегда плюс. И будущий транспортно-логистический терминал в Забайкалье, по мнению эксперта Леонида Холода, имеет большие перспективы. Сельхозпродукция из Узбекистана и сегодня есть на рынках даже отдаленных регионов России — Якутска, Анадыря или Новосибирска, к примеру. Однако здесь имеет место "сложная" логистика, которая накладывает дополнительную стоимость на товары.Отдельно Холод остановился на вопросе о том, как создание транспортно-логистического терминала в Забайкалье отразится на ценообразовании на фрукты и овощи в самом Узбекистане.В заключение он отметил, что овощи и фрукты из Узбекистана пользуются большим спросом в России.По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, в 2024 году на долю Российской Федерации пришлось 42,1% от общего объема экспорта плодоовощной продукции республики.О необходимости привлечения инвестиций в сельское хозяйство и увеличение экспорта сельхозпродукции не раз говорил президент Шавкат Мирзиёев на встречах с фермерами и экспортерами.

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Sputnik Узбекистан

узбекистан, забайкальский край, национальный комитет по статистике, экспорт, овощи, фрукты, россия, сотрудничество, плодоовощная продукция