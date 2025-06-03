https://uz.sputniknews.ru/20250603/indeks-plova-vo-skolko-oboydetsya-kilogramm-uzbekskogo-natsionalnogo-blyuda-49681532.html

Индекс плова: во сколько обойдется килограмм узбекского национального блюда

Индекс плова: во сколько обойдется килограмм узбекского национального блюда

Sputnik Узбекистан

Впервые Национальный комитет по статистике ввел Индекс плова в январе 2020 года. По нему можно проследить, как меняется цена блюда в разных областях страны.

2025-06-03T13:45+0500

2025-06-03T13:45+0500

2025-06-03T14:40+0500

индекс плова

узбекистан

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плов

национальный комитет по статистике

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Стоимость одного килограмма плова, который включает примерно три порции, в разных регионах Узбекистана составляет от 96,7 тыс. сумов до свыше 114, 5 тыс. сумов.Самым дорогим ингредиентом популярнейшего блюда узбекской кухни является мясо, самым бюджетным — лук.Самый дорогой плов по итогам мая оказался в Ташкенте, а самый дешевый — в Каракалпакстане.В каком регионе плов стоит дороже или дешевле смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

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