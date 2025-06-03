https://uz.sputniknews.ru/20250603/natsbank-zapustil-obmen-kitayskix-yuaney-v-tashkente-49687938.html

Нацбанк запустил обмен китайских юаней в Ташкенте

Нацбанк запустил обмен китайских юаней в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Со 2 июня во всех обменных пунктах АО "Узнацбанк", расположенных в городе Ташкенте, стали доступны операции покупки и продажи китайских юаней.

2025-06-03T17:45+0500

2025-06-03T17:45+0500

2025-06-03T17:45+0500

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узнацбанк

аэропорт ташкента

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Китайские юани со 2 июня стали доступными в обменных пунктах в Ташкенте. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Узбекистана.Отмечается, что обменные пункты, расположенные в международном аэропорту Ташкента, работают круглосуточно и находятся как в зоне вылета, так и в зоне прилета.

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