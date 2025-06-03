https://uz.sputniknews.ru/20250603/natsbank-zapustil-obmen-kitayskix-yuaney-v-tashkente-49687938.html
Нацбанк запустил обмен китайских юаней в Ташкенте
Нацбанк запустил обмен китайских юаней в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Со 2 июня во всех обменных пунктах АО "Узнацбанк", расположенных в городе Ташкенте, стали доступны операции покупки и продажи китайских юаней.
2025-06-03T17:45+0500
2025-06-03T17:45+0500
2025-06-03T17:45+0500
банк
валюта
китай
узбекистан
китайский юань
обмен валюты
узнацбанк
аэропорт ташкента
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Китайские юани со 2 июня стали доступными в обменных пунктах в Ташкенте. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Узбекистана.Отмечается, что обменные пункты, расположенные в международном аэропорту Ташкента, работают круглосуточно и находятся как в зоне вылета, так и в зоне прилета.
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обменный пункт юань ташкент нацбанк
обменный пункт юань ташкент нацбанк
Нацбанк запустил обмен китайских юаней в Ташкенте
Во всех обменных пунктах АО "Узнацбанк", расположенных в городе Ташкенте, стали доступны операции покупки и продажи китайских юаней.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Китайские юани со 2 июня стали доступными в обменных пунктах в Ташкенте. Об этом сообщили
в пресс-службе Национального банка Узбекистана.
"В целях повышения удобства жителей республики и иностранных гостей со 2 июня во всех обменных пунктах АО "Узнацбанк", расположенных в городе Ташкенте, доступны операции покупки и продажи китайских юаней (CNY)", — говорится в сообщении банка.
Отмечается, что обменные пункты, расположенные в международном аэропорту Ташкента, работают круглосуточно и находятся как в зоне вылета, так и в зоне прилета.
"Путешественники могут приобрести юани перед вылетом и обменять оставшуюся валюту по возвращении", — добавили в пресс-службе.