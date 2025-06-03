В Иране обсудили развитие транспортных коридоров между странами ОЭС
15:15 03.06.2025 (обновлено: 15:43 03.06.2025)
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В столице Ирана прошло 13-е заседание Министров транспорта Организации экономического сотрудничества, на котором принята Тегеранская декларация, определяющая стратегические приоритеты и коллективную дорожную карту по улучшению регионального транспорта и связей.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Тегеране рассмотрены вопросы совершенствования мультимодальных транспортных коридоров, стимулирования цифровизации в транспортной сфере, упрощения трансграничной торговли и транзита, а также реализации региональных соглашений и программ, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.
В столице Ирана прошло 13-е заседание Министров транспорта Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
В ходе заседания участники обменялись мнениями о текущих проблемах и перспективных возможностях развития эффективных, интегрированных и устойчивых транспортных систем в регионе ОЭС.
© Министерство транспорта Республики УзбекистанВ Тегеране обсудили вопросы развития транспортных коридоров между странами ОЭС
В Тегеране обсудили вопросы развития транспортных коридоров между странами ОЭС
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
Обсуждались меры по упрощению процедур пересечения границ, перспективные программы в сфере морского и воздушного транспорта, цифровизация процессов для электронного обмена транспортными и грузовыми документами, а также развитие устойчивых, экологичных и безопасных грузоперевозок. Также затрагивались вопросы коммерциализации существующих транспортных коридоров.
В ходе мероприятия министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов представил информацию о предложениях, выдвинутых президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на саммите государств-членов ОЭС по укреплению взаимосвязанности в сфере транспорта и логистики, а также о проделанной работе по их реализации.
В частности, в ноябре 2023 года на 16-м саммите ОЭС Шавкат Мирзиёев предложил создать в Ташкенте Транспортно и таможенный цифровой офис организации с внедрение современных систем для усиления транспортно-коммуникационной взаимосвязанности государств-членов организации.
Для реализации этой инициативы глава Минтранса предложил разработать механизмы цифровизации и взаимного признания грузовых и таможенных документов путем создания рабочей группы из числа сотрудников транспортных и таможенных органов.
"Министры вновь подтвердили свое стремление к углублению сотрудничества между государствами-членами ОЭС. Они подчеркнули необходимость скоординированных действий и инвестиций для улучшения инфраструктуры, гармонизации транспортной политики и усиления участия частного сектора в региональных транспортных проектах, — отметили в Минтрансе.
© Министерство транспорта Республики УзбекистанВ Тегеране обсудили вопросы развития транспортных коридоров между странами ОЭС
В Тегеране обсудили вопросы развития транспортных коридоров между странами ОЭС
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
По итогам встречи состоялось подписание Тегеранской декларации, направленной на укрепление сотрудничества в транспортной сфере среди стран ОЭС.
"В Декларацию включены предложения Узбекистана, такие как создание Цифрового транспортного и таможенного офиса и признание аэропорта Самарканда в качестве авиационного хаба ОЭС", – отметили в ведомстве.
Членами Организации экономического сотрудничества являются Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.