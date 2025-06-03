https://uz.sputniknews.ru/20250603/razvitie-transportnyx-koridorov-mejdu-stranami-oes-obsudili-v-tegerane-49682200.html

В Иране обсудили развитие транспортных коридоров между странами ОЭС

В Иране обсудили развитие транспортных коридоров между странами ОЭС

Sputnik Узбекистан

В столице Ирана прошло 13-е заседание Министров транспорта Организации экономического сотрудничества, на котором принята Тегеранская декларация, определяющая... 03.06.2025, Sputnik Узбекистан

2025-06-03T15:15+0500

2025-06-03T15:15+0500

2025-06-03T15:43+0500

иран

министерство транспорта республики узбекистан

оэс

транспорт

тегеран

заседание

декларация

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Тегеране рассмотрены вопросы совершенствования мультимодальных транспортных коридоров, стимулирования цифровизации в транспортной сфере, упрощения трансграничной торговли и транзита, а также реализации региональных соглашений и программ, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.В столице Ирана прошло 13-е заседание Министров транспорта Организации экономического сотрудничества (ОЭС).В ходе заседания участники обменялись мнениями о текущих проблемах и перспективных возможностях развития эффективных, интегрированных и устойчивых транспортных систем в регионе ОЭС.Обсуждались меры по упрощению процедур пересечения границ, перспективные программы в сфере морского и воздушного транспорта, цифровизация процессов для электронного обмена транспортными и грузовыми документами, а также развитие устойчивых, экологичных и безопасных грузоперевозок. Также затрагивались вопросы коммерциализации существующих транспортных коридоров.В ходе мероприятия министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов представил информацию о предложениях, выдвинутых президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на саммите государств-членов ОЭС по укреплению взаимосвязанности в сфере транспорта и логистики, а также о проделанной работе по их реализации.В частности, в ноябре 2023 года на 16-м саммите ОЭС Шавкат Мирзиёев предложил создать в Ташкенте Транспортно и таможенный цифровой офис организации с внедрение современных систем для усиления транспортно-коммуникационной взаимосвязанности государств-членов организации.Для реализации этой инициативы глава Минтранса предложил разработать механизмы цифровизации и взаимного признания грузовых и таможенных документов путем создания рабочей группы из числа сотрудников транспортных и таможенных органов.По итогам встречи состоялось подписание Тегеранской декларации, направленной на укрепление сотрудничества в транспортной сфере среди стран ОЭС.Членами Организации экономического сотрудничества являются Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

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