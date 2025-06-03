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https://uz.sputniknews.ru/20250603/razvitie-transportnyx-koridorov-mejdu-stranami-oes-obsudili-v-tegerane-49682200.html
В Иране обсудили развитие транспортных коридоров между странами ОЭС
В Иране обсудили развитие транспортных коридоров между странами ОЭС
Sputnik Узбекистан
В столице Ирана прошло 13-е заседание Министров транспорта Организации экономического сотрудничества, на котором принята Тегеранская декларация, определяющая... 03.06.2025, Sputnik Узбекистан
2025-06-03T15:15+0500
2025-06-03T15:43+0500
иран
министерство транспорта республики узбекистан
оэс
транспорт
тегеран
заседание
декларация
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Тегеране рассмотрены вопросы совершенствования мультимодальных транспортных коридоров, стимулирования цифровизации в транспортной сфере, упрощения трансграничной торговли и транзита, а также реализации региональных соглашений и программ, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.В столице Ирана прошло 13-е заседание Министров транспорта Организации экономического сотрудничества (ОЭС).В ходе заседания участники обменялись мнениями о текущих проблемах и перспективных возможностях развития эффективных, интегрированных и устойчивых транспортных систем в регионе ОЭС.Обсуждались меры по упрощению процедур пересечения границ, перспективные программы в сфере морского и воздушного транспорта, цифровизация процессов для электронного обмена транспортными и грузовыми документами, а также развитие устойчивых, экологичных и безопасных грузоперевозок. Также затрагивались вопросы коммерциализации существующих транспортных коридоров.В ходе мероприятия министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов представил информацию о предложениях, выдвинутых президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на саммите государств-членов ОЭС по укреплению взаимосвязанности в сфере транспорта и логистики, а также о проделанной работе по их реализации.В частности, в ноябре 2023 года на 16-м саммите ОЭС Шавкат Мирзиёев предложил создать в Ташкенте Транспортно и таможенный цифровой офис организации с внедрение современных систем для усиления транспортно-коммуникационной взаимосвязанности государств-членов организации.Для реализации этой инициативы глава Минтранса предложил разработать механизмы цифровизации и взаимного признания грузовых и таможенных документов путем создания рабочей группы из числа сотрудников транспортных и таможенных органов.По итогам встречи состоялось подписание Тегеранской декларации, направленной на укрепление сотрудничества в транспортной сфере среди стран ОЭС.Членами Организации экономического сотрудничества являются Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.
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иран транспортные коридоры оэс минтранс узбекистан
иран транспортные коридоры оэс минтранс узбекистан

В Иране обсудили развитие транспортных коридоров между странами ОЭС

15:15 03.06.2025 (обновлено: 15:43 03.06.2025)
© Unsplash / AnirudhТоварный поезд
Товарный поезд - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2025
© Unsplash / Anirudh
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В столице Ирана прошло 13-е заседание Министров транспорта Организации экономического сотрудничества, на котором принята Тегеранская декларация, определяющая стратегические приоритеты и коллективную дорожную карту по улучшению регионального транспорта и связей.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Тегеране рассмотрены вопросы совершенствования мультимодальных транспортных коридоров, стимулирования цифровизации в транспортной сфере, упрощения трансграничной торговли и транзита, а также реализации региональных соглашений и программ, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.
В столице Ирана прошло 13-е заседание Министров транспорта Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
В ходе заседания участники обменялись мнениями о текущих проблемах и перспективных возможностях развития эффективных, интегрированных и устойчивых транспортных систем в регионе ОЭС.
© Министерство транспорта Республики УзбекистанВ Тегеране обсудили вопросы развития транспортных коридоров между странами ОЭС
В Тегеране обсудили вопросы развития транспортных коридоров между странами ОЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2025
В Тегеране обсудили вопросы развития транспортных коридоров между странами ОЭС
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
Обсуждались меры по упрощению процедур пересечения границ, перспективные программы в сфере морского и воздушного транспорта, цифровизация процессов для электронного обмена транспортными и грузовыми документами, а также развитие устойчивых, экологичных и безопасных грузоперевозок. Также затрагивались вопросы коммерциализации существующих транспортных коридоров.
В ходе мероприятия министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов представил информацию о предложениях, выдвинутых президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на саммите государств-членов ОЭС по укреплению взаимосвязанности в сфере транспорта и логистики, а также о проделанной работе по их реализации.
В частности, в ноябре 2023 года на 16-м саммите ОЭС Шавкат Мирзиёев предложил создать в Ташкенте Транспортно и таможенный цифровой офис организации с внедрение современных систем для усиления транспортно-коммуникационной взаимосвязанности государств-членов организации.
Для реализации этой инициативы глава Минтранса предложил разработать механизмы цифровизации и взаимного признания грузовых и таможенных документов путем создания рабочей группы из числа сотрудников транспортных и таможенных органов.

"Министры вновь подтвердили свое стремление к углублению сотрудничества между государствами-членами ОЭС. Они подчеркнули необходимость скоординированных действий и инвестиций для улучшения инфраструктуры, гармонизации транспортной политики и усиления участия частного сектора в региональных транспортных проектах, — отметили в Минтрансе.

© Министерство транспорта Республики УзбекистанВ Тегеране обсудили вопросы развития транспортных коридоров между странами ОЭС
В Тегеране обсудили вопросы развития транспортных коридоров между странами ОЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2025
В Тегеране обсудили вопросы развития транспортных коридоров между странами ОЭС
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
По итогам встречи состоялось подписание Тегеранской декларации, направленной на укрепление сотрудничества в транспортной сфере среди стран ОЭС.

"В Декларацию включены предложения Узбекистана, такие как создание Цифрового транспортного и таможенного офиса и признание аэропорта Самарканда в качестве авиационного хаба ОЭС", – отметили в ведомстве.

Членами Организации экономического сотрудничества являются Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.
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