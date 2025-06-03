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https://uz.sputniknews.ru/20250603/rossiya-predstavila-polnyy-tekst-memoranduma-po-uregulirovaniyu-konflikta-na-ukraine-49676728.html
Россия представила полный текст меморандума по урегулированию конфликта на Украине
Россия представила полный текст меморандума по урегулированию конфликта на Украине
Sputnik Узбекистан
В турецком Стамбуле 2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины, по итогам которого российская сторона огласила полный текст меморандума.
2025-06-03T09:45+0500
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меморандум
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Опубликован полный текст российского меморандума по урегулированию конфликта на Украине. Он состоит из трех разделов, пишет РИА Новости.В турецком Стамбуле 2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа.Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал об итогах переговоров с представителями Украины в Стамбуле. По его словам, Россия передала Украине проект меморандума по условиям мирного урегулирования, который состоит из двух частей.Он отметил, что Украина получила документ для изучения, после чего направит свой ответ России.По словам главы российской делегации, меморандум РФ позволит по-настоящему достигнуть долгосрочного мира или по меньшей мере позволит прекратить огонь и сделать огромный шаг к миру.По итогам переговоров российская сторона огласила полный текст меморандума.Основные положения:Два варианта прекращения огня:Вариант 1:Вариант 2 (пакетный):Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины продолжался чуть больше часа.В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию вновь возглавил министр обороны Рустем Умеров.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1 000 на 1 000 — обмен пленными (он состоялся с 23 по 25 мая) и представить видение возможностей будущего перемирия.
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меморандум россия украина переговоры стамбул
меморандум россия украина переговоры стамбул

Россия представила полный текст меморандума по урегулированию конфликта на Украине

09:45 03.06.2025 (обновлено: 10:15 03.06.2025)
© Sputnik / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Беларуси
Российско-украинские переговоры в Беларуси - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2025
© Sputnik / БелТА
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В турецком Стамбуле 2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины, по итогам которого российская сторона огласила полный текст меморандума.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Опубликован полный текст российского меморандума по урегулированию конфликта на Украине. Он состоит из трех разделов, пишет РИА Новости.
В турецком Стамбуле 2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа.
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2025
Второй раунд переговоров России и Украины
© РИА Новости / POOL
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Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал об итогах переговоров с представителями Украины в Стамбуле. По его словам, Россия передала Украине проект меморандума по условиям мирного урегулирования, который состоит из двух частей.
"Мы передали наш меморандум турецкой стороне, который состоит из двух частей. Первая — как достичь настоящего долгосрочного мира, и вторая часть — какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня, причем во второй части даже есть вариативность", — сказал Мединский.
Он отметил, что Украина получила документ для изучения, после чего направит свой ответ России.
По словам главы российской делегации, меморандум РФ позволит по-настоящему достигнуть долгосрочного мира или по меньшей мере позволит прекратить огонь и сделать огромный шаг к миру.

"Меморандум — это комплексное предложение, которое позволит по-настоящему достигнуть долгосрочного мира, или по меньшей мере позволит прекратить огонь и сделать огромный шаг к достижению долгосрочного мира", — отметил Мединский.

По итогам переговоров российская сторона огласила полный текст меморандума.
Основные положения:
международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России;
провозглашение нейтралитета Украины, ее отказ от вступления в военные союзы;
запрет на военную деятельность других государств на Украине;
безъядерный статус Украины;
установление предельной численности ВСУ;
снятие экономических санкций, введенных против России;
обеспечение прав и свобод русскоязычного населения, снятие ограничений на деятельность УПЦ, запрет героизации нацизма;
поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений с Украиной;
взаимный отказ от претензий в связи с ущербом от боевых действий;
решение вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенных лиц.
Два варианта прекращения огня:
Вариант 1:
вывод ВСУ с оккупированных Украиной российских территорий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Вариант 2 (пакетный):
запрет передислокации ВСУ;
прекращение мобилизации и начало демобилизации;
исключение военного присутствия третьих стран;
остановка иностранной военной помощи Киеву;
отказ Киева от диверсий против России;
взаимная амнистия политзаключенных и освобождение удерживаемых гражданских;
отмена военного положения на Украине;
выборы на Украине не позднее ста дней после отмены военного положения.
Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины продолжался чуть больше часа.
В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию вновь возглавил министр обороны Рустем Умеров.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1 000 на 1 000 — обмен пленными (он состоялся с 23 по 25 мая) и представить видение возможностей будущего перемирия.
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