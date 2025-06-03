Россия представила полный текст меморандума по урегулированию конфликта на Украине
09:45 03.06.2025 (обновлено: 10:15 03.06.2025)
© Sputnik / БелТА/
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В турецком Стамбуле 2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины, по итогам которого российская сторона огласила полный текст меморандума.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Опубликован полный текст российского меморандума по урегулированию конфликта на Украине. Он состоит из трех разделов, пишет РИА Новости.
В турецком Стамбуле 2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа.
Второй раунд переговоров России и Украины
© РИА Новости / POOL/
Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал об итогах переговоров с представителями Украины в Стамбуле. По его словам, Россия передала Украине проект меморандума по условиям мирного урегулирования, который состоит из двух частей.
"Мы передали наш меморандум турецкой стороне, который состоит из двух частей. Первая — как достичь настоящего долгосрочного мира, и вторая часть — какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня, причем во второй части даже есть вариативность", — сказал Мединский.
Он отметил, что Украина получила документ для изучения, после чего направит свой ответ России.
По словам главы российской делегации, меморандум РФ позволит по-настоящему достигнуть долгосрочного мира или по меньшей мере позволит прекратить огонь и сделать огромный шаг к миру.
"Меморандум — это комплексное предложение, которое позволит по-настоящему достигнуть долгосрочного мира, или по меньшей мере позволит прекратить огонь и сделать огромный шаг к достижению долгосрочного мира", — отметил Мединский.
По итогам переговоров российская сторона огласила полный текст меморандума.
Основные положения:
международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России;
провозглашение нейтралитета Украины, ее отказ от вступления в военные союзы;
запрет на военную деятельность других государств на Украине;
безъядерный статус Украины;
установление предельной численности ВСУ;
снятие экономических санкций, введенных против России;
обеспечение прав и свобод русскоязычного населения, снятие ограничений на деятельность УПЦ, запрет героизации нацизма;
поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений с Украиной;
взаимный отказ от претензий в связи с ущербом от боевых действий;
решение вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенных лиц.
Два варианта прекращения огня:
Вариант 1:
вывод ВСУ с оккупированных Украиной российских территорий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Вариант 2 (пакетный):
запрет передислокации ВСУ;
прекращение мобилизации и начало демобилизации;
исключение военного присутствия третьих стран;
остановка иностранной военной помощи Киеву;
отказ Киева от диверсий против России;
взаимная амнистия политзаключенных и освобождение удерживаемых гражданских;
отмена военного положения на Украине;
выборы на Украине не позднее ста дней после отмены военного положения.
Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины продолжался чуть больше часа.
В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию вновь возглавил министр обороны Рустем Умеров.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1 000 на 1 000 — обмен пленными (он состоялся с 23 по 25 мая) и представить видение возможностей будущего перемирия.