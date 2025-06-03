https://uz.sputniknews.ru/20250603/rossiya-predstavila-polnyy-tekst-memoranduma-po-uregulirovaniyu-konflikta-na-ukraine-49676728.html

Россия представила полный текст меморандума по урегулированию конфликта на Украине

Россия представила полный текст меморандума по урегулированию конфликта на Украине

Sputnik Узбекистан

В турецком Стамбуле 2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины, по итогам которого российская сторона огласила полный текст меморандума.

2025-06-03T09:45+0500

2025-06-03T09:45+0500

2025-06-03T10:15+0500

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Опубликован полный текст российского меморандума по урегулированию конфликта на Украине. Он состоит из трех разделов, пишет РИА Новости.В турецком Стамбуле 2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа.Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал об итогах переговоров с представителями Украины в Стамбуле. По его словам, Россия передала Украине проект меморандума по условиям мирного урегулирования, который состоит из двух частей.Он отметил, что Украина получила документ для изучения, после чего направит свой ответ России.По словам главы российской делегации, меморандум РФ позволит по-настоящему достигнуть долгосрочного мира или по меньшей мере позволит прекратить огонь и сделать огромный шаг к миру.По итогам переговоров российская сторона огласила полный текст меморандума.Основные положения:Два варианта прекращения огня:Вариант 1:Вариант 2 (пакетный):Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины продолжался чуть больше часа.В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию вновь возглавил министр обороны Рустем Умеров.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1 000 на 1 000 — обмен пленными (он состоялся с 23 по 25 мая) и представить видение возможностей будущего перемирия.

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