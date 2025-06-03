https://uz.sputniknews.ru/20250603/v-uzbekistane-povysyatsya-zarplaty-pensii-sotsvyplaty-stipendii-49680244.html

В Узбекистане вырастут зарплаты, пенсии, соцвыплаты и стипендии — Джамшид Кучкаров

В Узбекистане вырастут зарплаты, пенсии, соцвыплаты и стипендии — Джамшид Кучкаров

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана подписал указ о повышении заработной платы работников бюджетной сферы, пенсий, пособий и стипендий на 10%.

2025-06-03T12:08+0500

2025-06-03T12:08+0500

2025-06-03T12:26+0500

узбекистан

финансы

министр

стипендия

социальные пособия

зарплата

пенсия

жамшид кучкаров

министерство экономики и финансов узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/02/21617981_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_9416bf12ff2c0a8b94c16114c903e7b6.jpg

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Узбекистане на 10 процентов увеличатся размеры заработной платы, пенсий, пособий и стипендий. Об этом сообщил заместитель премьер-министра, министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров в ходе заседания в Законодательной палате Олий Мажлиса.На очередном заседании Закпалаты депутаты рассмотрели отчет об исполнении Государственного бюджета и бюджетов государственных специальных фондов за 2024 год.В ходе выступления министр экономики и финансов подчеркнул, что зарплаты, пенсии, пособия и стипендии будут увеличены на 10%, не ниже уровня инфляции. Документ будет объявлен в ближайшее время.По его словам, в 2024 году валовой внутренний продукт по сравнению с 2023 годом вырос на 6,5%, сфера услуг, которая является основным драйвером экономического роста, выросла на 12,9%, строительный сектор — на 8,8%, промышленный сектор — на 6,8%.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан зарплата пенсия соцвыплаты стипендия джамшид кучкаров