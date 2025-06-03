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В Узбекистане вырастут зарплаты, пенсии, соцвыплаты и стипендии — Джамшид Кучкаров
В Узбекистане вырастут зарплаты, пенсии, соцвыплаты и стипендии — Джамшид Кучкаров
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана подписал указ о повышении заработной платы работников бюджетной сферы, пенсий, пособий и стипендий на 10%.
2025-06-03T12:08+0500
2025-06-03T12:08+0500
2025-06-03T12:26+0500
узбекистан
финансы
министр
стипендия
социальные пособия
зарплата
пенсия
жамшид кучкаров
министерство экономики и финансов узбекистана
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Узбекистане на 10 процентов увеличатся размеры заработной платы, пенсий, пособий и стипендий. Об этом сообщил заместитель премьер-министра, министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров в ходе заседания в Законодательной палате Олий Мажлиса.На очередном заседании Закпалаты депутаты рассмотрели отчет об исполнении Государственного бюджета и бюджетов государственных специальных фондов за 2024 год.В ходе выступления министр экономики и финансов подчеркнул, что зарплаты, пенсии, пособия и стипендии будут увеличены на 10%, не ниже уровня инфляции. Документ будет объявлен в ближайшее время.По его словам, в 2024 году валовой внутренний продукт по сравнению с 2023 годом вырос на 6,5%, сфера услуг, которая является основным драйвером экономического роста, выросла на 12,9%, строительный сектор — на 8,8%, промышленный сектор — на 6,8%.
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узбекистан зарплата пенсия соцвыплаты стипендия джамшид кучкаров
узбекистан зарплата пенсия соцвыплаты стипендия джамшид кучкаров
В Узбекистане вырастут зарплаты, пенсии, соцвыплаты и стипендии — Джамшид Кучкаров
12:08 03.06.2025 (обновлено: 12:26 03.06.2025)
Президент Узбекистана 2 июня подписал указ о повышении заработной платы работников бюджетной сферы, пенсий, пособий и стипендий на 10%.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Узбекистане на 10 процентов увеличатся размеры заработной платы, пенсий, пособий и стипендий. Об этом сообщил заместитель премьер-министра, министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров в ходе заседания в Законодательной палате Олий Мажлиса.
На очередном заседании Закпалаты депутаты рассмотрели отчет об исполнении Государственного бюджета и бюджетов государственных специальных фондов за 2024 год.
В ходе выступления министр экономики и финансов подчеркнул, что зарплаты, пенсии, пособия и стипендии будут увеличены на 10%, не ниже уровня инфляции. Документ будет объявлен в ближайшее время.
"Вчера наш уважаемый президент подписал указ о повышении заработной платы, пенсий, пособий и стипендий на 10%, то есть выше уровня инфляции", — отметил Джамшид Кучкаров.
По его словам, в 2024 году валовой внутренний продукт по сравнению с 2023 годом вырос на 6,5%, сфера услуг, которая является основным драйвером экономического роста, выросла на 12,9%, строительный сектор — на 8,8%, промышленный сектор — на 6,8%.