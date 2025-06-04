https://uz.sputniknews.ru/20250604/abdulla-aripov-zasedanie-soveta-glav-pravitelstv-sng-49705477.html
Абдулла Арипов примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ — дата
Абдулла Арипов примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ — дата
Sputnik Узбекистан
Проект повестки дня встречи включает 18 пунктов. Традиционно в узком формате члены Совета обменяются мнениями по актуальным темам экономического взаимодействия в Содружестве
2025-06-04T16:50+0500
2025-06-04T16:50+0500
2025-06-04T17:14+0500
политика
снг
премьер-министр
узбекистан
абдулла арипов
заседание
таджикистан
душанбе
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, которое пройдет 5 июня 2025 года в столице Таджикистана Душанбе.В проекте повестки дня встречи 18 вопросов. Традиционно в узком формате члены Совета обменяются мнениями по актуальным темам экономического взаимодействия в Содружестве.Кроме того, на заседании планируют принять ряд документов по учреждению и проведению Форума волонтеров СНГ, учреждению нагрудного знака "За развитие туризма в Содружестве Независимых Государств", а также регламентирующих взаимодействие в сферах охраны здоровья, межрегионального и приграничного сотрудничества, обороны и безопасности, рассмотреть кадровые вопросы.Предыдущее заседание Совета глав правительств СНГ состоялось в декабре 2024 года.
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абдулла арипов заседание совет глав правительств снг
абдулла арипов заседание совет глав правительств снг
Абдулла Арипов примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ — дата
16:50 04.06.2025 (обновлено: 17:14 04.06.2025)
Проект повестки дня встречи включает 18 пунктов. Традиционно в узком формате члены Совета обменяются мнениями по актуальным темам экономического взаимодействия в Содружестве.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, которое пройдет
5 июня 2025 года в столице Таджикистана Душанбе.
В проекте повестки дня встречи 18 вопросов. Традиционно в узком формате члены Совета обменяются мнениями по актуальным темам экономического взаимодействия в Содружестве.
"В широком формате предлагается обсудить проекты Соглашения о сотрудничестве в развитии отраслей тяжелого машиностроения, Концепции развития сотрудничества в области легкой промышленности и Плана мероприятий по ее реализации, Концепции гармонизации национальных систем организации воздушного движения государств-участников СНГ", — говорится в сообщении.
Кроме того, на заседании планируют принять ряд документов по учреждению и проведению Форума волонтеров СНГ, учреждению нагрудного знака "За развитие туризма в Содружестве Независимых Государств", а также регламентирующих взаимодействие в сферах охраны здоровья, межрегионального и приграничного сотрудничества, обороны и безопасности, рассмотреть кадровые вопросы.
Предыдущее заседание Совета глав правительств СНГ состоялось в декабре 2024 года.