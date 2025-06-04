https://uz.sputniknews.ru/20250604/eaeu-vnedreniye-rekomendatsii-vozj-49696067.html
В ЕАЭС продолжат внедрять рекомендации Всемирной организации здоровья животных
В ЕАЭС продолжат внедрять рекомендации Всемирной организации здоровья животных
Sputnik Узбекистан
Цель — обеспечить эпизоотическое благополучие на таможенной территории Союза, выработать единую стратегию борьбы с особо опасными болезнями животных и антибиотикорезистентностью
2025-06-04T11:00+0500
2025-06-04T11:00+0500
2025-06-04T11:00+0500
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В правовые акты ЕАЭС продолжат внедрять рекомендации Всемирной организации здоровья животных, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.Министр по техническому регулированию комиссии Валентин Татарицкий и замдиректора Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Владимир Субботин вместе с делегатами из 183 стран участвовали в генеральной сессии Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ) в Париже.Предметом обсуждения стали вопросы обеспечения безопасности при международной торговле животными и продукцией животного происхождения. Также рассмотрели промежуточные итоги работы над новыми международными стандартами по методам борьбы с болезнями животных и вопросы вакцинации животных от особо опасных болезней.На полях сессии Валентин Татарицкий провел ряд рабочих встреч.В ходе переговоров с генеральным директором ВОЗЖ Эммануэлем Субейраном и представителями региональных комиссий ВОЗЖ по Европе, Азии и Тихоокеанскому региону обсудили направления дальнейшего сотрудничества в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между ЕЭК и ВОЗЖ на 2025 – 2027 годы, в том числе в части оказания методической помощи по разъяснению уполномоченным в области ветеринарии органам государств ЕАЭС требований стандартов ВОЗЖ и проведения семинаров по ветеринарии.Достигнута договоренность о дальнейшем участии представителей Комиссии и органов ветеринарии органов стран Союза в мероприятиях ВОЗЖ, а также региональных комиссий ВОЗЖ по Европе, Азии и Тихоокеанскому региону, добавили в пресс-службе ЕЭК.На встрече Татарицкого с президентом Региональной комиссии ВОЗЖ по Азии и Тихоокеанскому региону Баоксом Хуангом рассмотрели перспективные направления сотрудничества в сфере применения ветеринарно-санитарных мер, включая обеспечение эпизоотической безопасности при осуществлении торговли продукцией животного происхождения между странами Азиатско-Тихоокеанского региона.Министр ЕЭК также провел встречи с представителями органов ветеринарии Беларуси, Казахстана и России по актуальным вопросам развития евразийской экономической интеграции в этой сфере.Для справки: Всемирная организация по охране здоровья животных (ВОЗЖ) основана в 1924 году и является межправительственной организацией, занимающейся состоянием здоровья животных, в том числе разработкой международных стандартов в области ветеринарного контроля, мониторингом эпизоотической обстановки в мире, борьбой с инфекционными болезнями животных, включая и международные карантинные мероприятия.
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еаэс рекомендации всемирная организация здоровья животных
еаэс рекомендации всемирная организация здоровья животных
В ЕАЭС продолжат внедрять рекомендации Всемирной организации здоровья животных
Цель — обеспечить эпизоотическое благополучие на таможенной территории Союза, выработать единую стратегию борьбы с особо опасными болезнями животных и антибиотикорезистентностью.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
В правовые акты ЕАЭС продолжат внедрять рекомендации Всемирной организации здоровья животных, сообщает
пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
Министр по техническому регулированию комиссии Валентин Татарицкий и замдиректора Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Владимир Субботин вместе с делегатами из 183 стран участвовали в генеральной сессии Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ) в Париже.
Предметом обсуждения стали вопросы обеспечения безопасности при международной торговле животными и продукцией животного происхождения. Также рассмотрели промежуточные итоги работы над новыми международными стандартами по методам борьбы с болезнями животных и вопросы вакцинации животных от особо опасных болезней.
На полях сессии Валентин Татарицкий провел ряд рабочих встреч.
В ходе переговоров с генеральным директором ВОЗЖ Эммануэлем Субейраном и представителями региональных комиссий ВОЗЖ по Европе, Азии и Тихоокеанскому региону обсудили направления дальнейшего сотрудничества в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между ЕЭК и ВОЗЖ на 2025 – 2027 годы, в том числе в части оказания методической помощи по разъяснению уполномоченным в области ветеринарии органам государств ЕАЭС требований стандартов ВОЗЖ и проведения семинаров по ветеринарии.
"Стороны договорились об укреплении взаимодействия, в частности о продолжении внедрения международных стандартов и рекомендаций ВОЗЖ в правовые акты Евразийского экономического союза", — говорится в сообщении.
Достигнута договоренность о дальнейшем участии представителей Комиссии и органов ветеринарии органов стран Союза в мероприятиях ВОЗЖ, а также региональных комиссий ВОЗЖ по Европе, Азии и Тихоокеанскому региону, добавили в пресс-службе ЕЭК.
"Применение прогрессивного практического опыта ВОЗЖ в актах Союза, а также активное участие наших государств-членов в обсуждении изменений стандартов, планируемых для принятия и внесения в Кодексы ВОЗЖ, способствуют наращиванию потенциала уполномоченных в области ветеринарии органов наших стран, — отметил министр ЕЭК. — Это, в свою очередь, обеспечивает эпизоотическое благополучие на таможенной территории Евразийского экономического союза, выработку единой стратегии борьбы с особо опасными болезнями животных и антибиотикорезистентностью".
На встрече Татарицкого с президентом Региональной комиссии ВОЗЖ по Азии и Тихоокеанскому региону Баоксом Хуангом рассмотрели перспективные направления сотрудничества в сфере применения ветеринарно-санитарных мер, включая обеспечение эпизоотической безопасности при осуществлении торговли продукцией животного происхождения между странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Министр ЕЭК также провел встречи с представителями органов ветеринарии Беларуси, Казахстана и России по актуальным вопросам развития евразийской экономической интеграции в этой сфере.
Для справки: Всемирная организация по охране здоровья животных (ВОЗЖ) основана в 1924 году и является межправительственной организацией, занимающейся состоянием здоровья животных, в том числе разработкой международных стандартов в области ветеринарного контроля, мониторингом эпизоотической обстановки в мире, борьбой с инфекционными болезнями животных, включая и международные карантинные мероприятия.