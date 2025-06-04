https://uz.sputniknews.ru/20250604/tashkent-vodnaya-diplomatiya-konferentsiya-49712022.html

В Ташкенте обсудили вопросы водной дипломатии

В Ташкенте обсудили вопросы водной дипломатии

Sputnik Узбекистан

Эксперты рассмотрели ряд вопросов: от межсекторального взаимодействия для устойчивого водопользования и развития "водосберегающего" сельского хозяйства до роли науки и образования в поддержке водной дипломатии

2025-06-04T18:30+0500

2025-06-04T18:30+0500

2025-06-04T18:30+0500

эксклюзив

узбекистан

ташкент

конференция

сельское хозяйство

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В Ташкенте состоялась международная конференция на тему "Региональный диалог по водной дипломатии: вызовы, решения и партнерство", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Мероприятие прошло в Центрально-Азиатском Университете по изучению окружающей среды и изменения климата (Green University) в рамках реализации совместного проекта Минэкологии, Программы развития ООН и Глобального экологического фонда "Сохранение и управление озерами, водно-болотными угодьями и прибрежными коридорами как основа устойчивого и нейтрального к деградации земель ландшафта бассейна Аральского моря, поддерживающего устойчивое жизнеобеспечение" (The Aral Wetlands).Конференция направлена на построение всестороннего диалога и призывает государства Центральной Азии к совместным усилиям в достижении разумного баланса и эффективного использования водных ресурсов. В числе спикеров были ученые, представители ННО Узбекистана и других стран ЦА, парламента, профильных министерств и ведомств, АБР и других организаций.Министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Каракалпакстана Лейли Сеитова отметила, что в устойчивом развитии страны важнейшую роль играют три составляющие: экологический рост, социальная защита и экологическая безопасность. Принцип экологической безопасности, экологической устойчивости может быть достигнут через устойчивое жизнеобеспечение, через рациональное использование ресурсов. А главным ресурсом в Центральной Азии является водный ресурс."Я, как представитель и житель региона Приаралья, каждый день изучаю те экологические процессы, которые происходят. Сейчас наша главная задача — это сохранение хотя бы существующего объема Аральского моря и управление озерами и водами, которые остались на данный момент. Мы думаем через устойчивое управление водными ресурсами, через комплексный подход и совместное усиление достижения экологического баланса, через разработки совместных программ и проектов и обязательно основываясь на принципах водной дипломатии прийти к взаимовыгодным, взаимоприемлемым решениям устойчивого жизнеобеспечения региона Приаралья", — сказала она.Работа конференции проходила в пяти тематических сессиях, которые охватили такие ключевые направления, как:С презентацией выступил заместитель директора Агентства "Узбеккосмос" Мухиддин Ибрагимов. Он рассказал о работе по мониторингу водохранилищ и проекте, проводимой сейчас в трех областях, — Ферганской, Кашкадарьинской и Самаркандской.В ходе своего выступления поделился новостью проректор по международному сотрудничеству Национального исследовательского университета ТИИМСХ Абдулхаким Салохиддинов. Он рассказал, что с 2025-2026 учебного года в Узбекистане начнут готовить специалистов по водной дипломатии в рамках новой совместной магистерской образовательной программы НИУ ТИИМСХ и УМЭД.В рамках работы сессий присутствующие могли задать спикерам интересующие вопросы. Также конференция стала хорошей площадкой для построения диалога между представителями госорганизаций, ННО, различными фондами и учеными.

узбекистан

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