В Ташкенте обсудили вопросы водной дипломатии
© SputnikСеминар по водной дипломатии
© Sputnik
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Эксперты рассмотрели ряд вопросов: от межсекторального взаимодействия для устойчивого водопользования и развития "водосберегающего" сельского хозяйства до роли науки и образования в поддержке водной дипломатии.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В Ташкенте состоялась международная конференция на тему "Региональный диалог по водной дипломатии: вызовы, решения и партнерство", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Мероприятие прошло в Центрально-Азиатском Университете по изучению окружающей среды и изменения климата (Green University) в рамках реализации совместного проекта Минэкологии, Программы развития ООН и Глобального экологического фонда "Сохранение и управление озерами, водно-болотными угодьями и прибрежными коридорами как основа устойчивого и нейтрального к деградации земель ландшафта бассейна Аральского моря, поддерживающего устойчивое жизнеобеспечение" (The Aral Wetlands).
© SputnikСеминар по водной дипломатии
Семинар по водной дипломатии
© Sputnik
Конференция направлена на построение всестороннего диалога и призывает государства Центральной Азии к совместным усилиям в достижении разумного баланса и эффективного использования водных ресурсов. В числе спикеров были ученые, представители ННО Узбекистана и других стран ЦА, парламента, профильных министерств и ведомств, АБР и других организаций.
Министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Каракалпакстана Лейли Сеитова отметила, что в устойчивом развитии страны важнейшую роль играют три составляющие: экологический рост, социальная защита и экологическая безопасность. Принцип экологической безопасности, экологической устойчивости может быть достигнут через устойчивое жизнеобеспечение, через рациональное использование ресурсов. А главным ресурсом в Центральной Азии является водный ресурс.
© SputnikСеминар по водной дипломатии
Семинар по водной дипломатии
© Sputnik
"Я, как представитель и житель региона Приаралья, каждый день изучаю те экологические процессы, которые происходят. Сейчас наша главная задача — это сохранение хотя бы существующего объема Аральского моря и управление озерами и водами, которые остались на данный момент. Мы думаем через устойчивое управление водными ресурсами, через комплексный подход и совместное усиление достижения экологического баланса, через разработки совместных программ и проектов и обязательно основываясь на принципах водной дипломатии прийти к взаимовыгодным, взаимоприемлемым решениям устойчивого жизнеобеспечения региона Приаралья", — сказала она.
Работа конференции проходила в пяти тематических сессиях, которые охватили такие ключевые направления, как:
трансграничное водное сотрудничество в бассейне Аральского моря;
адаптация к изменениям климата и интегрированное управление водными ресурсами;
межсекторальное взаимодействие для устойчивого водопользования и развития "водосберегающего" сельского хозяйства;
роль науки и образования в поддержке водной дипломатии;
практики сохранения экосистем и управления природными ресурсами в условиях нехватки воды.
С презентацией выступил заместитель директора Агентства "Узбеккосмос" Мухиддин Ибрагимов. Он рассказал о работе по мониторингу водохранилищ и проекте, проводимой сейчас в трех областях, — Ферганской, Кашкадарьинской и Самаркандской.
"Основной целью проекта является повышение водопродуктивности именно в конкретных районах, зонах, областях, понимание негативного влияния от больших водоподач и изучение опыта "чемпионов", которые тратят меньше воды, но имеют большую продуктивность и урожайность. Эта работа проводится в тесном сотрудничестве с министерствами сельского и водного хозяйства. Данный проект охватывает не только воду, но и в целом вопросы продовольственной безопасности", — заключил он.
В ходе своего выступления поделился новостью проректор по международному сотрудничеству Национального исследовательского университета ТИИМСХ Абдулхаким Салохиддинов. Он рассказал, что с 2025-2026 учебного года в Узбекистане начнут готовить специалистов по водной дипломатии в рамках новой совместной магистерской образовательной программы НИУ ТИИМСХ и УМЭД.
"Мы будем готовить новое поколение водных дипломатов, которые понимают и специфику водных ресурсов, которая очень сложна, и, соответственно, специфику прикладной дипломатии. Они будут способствовать разработке более устойчивых планов совместного управления и рационального использования общих водных ресурсов", — сказал он.
В рамках работы сессий присутствующие могли задать спикерам интересующие вопросы. Также конференция стала хорошей площадкой для построения диалога между представителями госорганизаций, ННО, различными фондами и учеными.