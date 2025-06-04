https://uz.sputniknews.ru/20250604/uchastok-glavnogo-proryva-vs-rossii--sever-zony-svo-49698914.html

Участок главного прорыва ВС России — север зоны СВО?

Участок главного прорыва ВС России — север зоны СВО?

Sputnik Узбекистан

Российские войска заметно нарастили наступательную активность в Сумской и Харьковской областях

2025-06-04T15:40+0500

2025-06-04T15:40+0500

2025-06-04T15:40+0500

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Вооруженные силы России практически ежедневно освобождают несколько населенных пунктов. Северный акцент летнего наступления ВС России — следствие весеннего разгрома противника в приграничных районах Курской области, необратимой деградации ВСУ, а также технологической "усталости" западных поставщиков оружия Киеву.Российская группировка войск "Север" за минувшую неделю освободила несколько населенных пунктов Сумской области — Андреевку, Алексеевку, Беловоды, Водолаги, Владимировку, Кондратовку, Константиновку, Локню, и успешно продвигается к городу Сумы. От села Кондратовка до северной окраины областного центра остается всего 19 км.За прошедшие сутки Российская армия поразила живую силу и технику пяти бригад ВСУ близ населенных пунктов Новая Сечь, Юнаковка, Корчаковка, Садки, Искрисковщина Сумской области. Продолжаются бои за Варачино и Яблоновку. Освобождение последней позволит завершить охват села Юнаковка, за которое обреченно держатся подразделения ВСУ. Ранее Юнаковка считалась важным логистическим узлом, "дорогой жизни" украинской группировки в приграничных районах Курской области.Ракетными ударами 3 июня поражены здание СБУ в административном квартале Сум, склады боеприпасов, предприятия по производству ударных БПЛА и ремонту военной техники. Сумская область как очередная "фортеция" оказалась не подготовлена к динамичному развитию российского наступления.В сопредельной Харьковской области штурмовые подразделения группировки войск "Север" продвинулись восточнее Волчанска, и взяли под контроль прибрежную зону протяженностью около четырех километров на правом берегу реки Волчья. На юге Харьковской области российские войска освободили село Кондрашовка, и ведут бои на окраинах города Купянска. В этом районе намечается "котел" для частей ВСУ в районе села Голубовка. Российские подразделения вклинились в оборону ВСУ западнее села Каменка – на двухкилометровом участке фронта.Украинское командование пытается спешно построить "линию Мажино" от Харькова до Запорожья, протяженностью оборонительных рубежей около 350 км. Киевский режим готовится к новым потерям — подразделений, и территорий.Возмездие — процесс непрерывныйРоссийские войска 2 и 3 июня нанесли групповые удары по центрам управления, объектам размещения спецслужб и военной промышленности в Киеве, Харькове, Чернигове, Одессе, других городах и регионах. Гиперзвуковая ракета "Кинжал" поразила объект энергетики в Николаеве. Близ Житомира "прилетело" по аэродрому Озерное с украинскими истребителями МиГ-29 и F-16. Значительно пострадала инфраструктура ВСУ в Одессе и окрестностях, включая Ильичевский морской порт и военный аэродром Школьный.Эта методичная работа ВС России в зоне СВО приносит весомые результаты. Напомню, с начала спецоперации уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, более 61 200 БПЛА, 609 зенитных ракетных комплексов, 23 729 танков и других бронемашин, 1 565 установок РСЗО, 25 636 единиц артиллерии противника — все, что смогли собрать страны Запада для прокси-войска и войны с Россией.Боевая работа российской армии продолжается. Поражение США и НАТО в украинском конфликте очевидно и безусловно. Запад вынужденно "смахнул пыль" со стола переговоров в Стамбуле, и все же надеется в будущем нанести стратегическое поражение России на поле боя.А пока отчаянные и безрассудные теракты ГУР и СБУ в России — под руководством ЦРУ и MI-6 не могут изменить баланс сил на украинском ТВД, повлиять на динамику российского наступления, скорректировать цели спецоперации. И, разумеется, за масштабный теракт 1 июня "прилетит" отдельное значительное возмездие. На Западе цинично прикидывают, насколько больно и "уникально" достанется украинским марионеткам. Одновременно Вашингтон предупредил европейских союзников о готовящемся "непропорциональном ответе" Москвы на террористическую атаку авиабаз.И все же, возмездие России — не краткосрочное огненное шоу в Киеве, и не "холодная месть" с подрывом британских газопроводов в Северном море. Все гораздо хуже для Запада — это непрерывный рабочий процесс, рассчитанный на десятилетия. Располагая неограниченными ресурсами, суверенная Россия технологически готова к длительной экономической и вооруженной борьбе за светлое будущее.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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