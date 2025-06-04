В пустынной зоне Узбекистана ожидают богатый урожай пшеницы
© Министерство сельского хозяйства Республики УзбекистанВысокий урожай пшеницы ожидается на поле в пустынной зоне
© Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан
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В фермерском хозяйстве "Зафарбек Кузиев" Муборакского района применяют научный подход и используют инновационные решения.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В пустынной зоне — Муборакском районе Кашкадарьинской области Узбекистана ожидают богатый урожай пшеницы, сообщает Минсельхоз республики.
© Министерство сельского хозяйства Республики УзбекистанВысокий урожай пшеницы ожидается на поле в пустынной зоне
Высокий урожай пшеницы ожидается на поле в пустынной зоне
© Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан
В ходе визита в Кашкадарьинскую область министр сельского хозяйства РУз Иброхим Абдурахмонов ознакомился с деятельностью фермерского хозяйства "Зафарбек Кузиев".
Поле этого хозяйства площадью 14 гектаров засеяли пшеницей сорта "Туркистон", и в настоящее время полным ходом идет уборка урожая.
"Благодаря применению новых агротехнологий и эффективных агротехнических мероприятий ожидаемая урожайность составляет от 55 до 60 центнеров с гектара. Это считается высоким показателем для условий пустынной зоны. Достижению таких результатов во многом способствовало своевременное и качественное выполнение всех агротехнических мероприятий. В процессе отчетливо прослеживаются научный подход, опыт и инновационные решения", — говорится в сообщении.
В результате хозяйство смогло закупить комбайны. Теперь уборочные работы проводят не с арендованной, а с собственной техникой, предоставляя также услуги соседям-фермерам.
Это яркий пример реализации принципов взаимного сотрудничества и кооперации, добавили в ведомстве.