Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250604/v-pustynnoy-zone-uzbekistana-ojidayut-bogatyy-urojay-pshenitsy-49706880.html
В пустынной зоне Узбекистана ожидают богатый урожай пшеницы
В пустынной зоне Узбекистана ожидают богатый урожай пшеницы
Sputnik Узбекистан
В фермерском хозяйстве "Зафарбек Кузиев" Муборакского района применяют научный подход и используют инновационные решения
2025-06-04T17:55+0500
2025-06-04T17:55+0500
узбекистан
кашкадарьинская область
пустыня
урожай
пшеница
инновации
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/04/49706279_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c2a1398d32f7871252284c8af2b47849.jpg
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В пустынной зоне — Муборакском районе Кашкадарьинской области Узбекистана ожидают богатый урожай пшеницы, сообщает Минсельхоз республики.В ходе визита в Кашкадарьинскую область министр сельского хозяйства РУз Иброхим Абдурахмонов ознакомился с деятельностью фермерского хозяйства "Зафарбек Кузиев".Поле этого хозяйства площадью 14 гектаров засеяли пшеницей сорта "Туркистон", и в настоящее время полным ходом идет уборка урожая.В результате хозяйство смогло закупить комбайны. Теперь уборочные работы проводят не с арендованной, а с собственной техникой, предоставляя также услуги соседям-фермерам. Это яркий пример реализации принципов взаимного сотрудничества и кооперации, добавили в ведомстве.
узбекистан
кашкадарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/04/49706279_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d5953cd237ea0239139b8cf951fa5171.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан пустыня урожай пшеница
узбекистан пустыня урожай пшеница

В пустынной зоне Узбекистана ожидают богатый урожай пшеницы

17:55 04.06.2025
© Министерство сельского хозяйства Республики УзбекистанВысокий урожай пшеницы ожидается на поле в пустынной зоне
Высокий урожай пшеницы ожидается на поле в пустынной зоне - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2025
© Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан
Подписаться
В фермерском хозяйстве "Зафарбек Кузиев" Муборакского района применяют научный подход и используют инновационные решения.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В пустынной зоне — Муборакском районе Кашкадарьинской области Узбекистана ожидают богатый урожай пшеницы, сообщает Минсельхоз республики.
© Министерство сельского хозяйства Республики УзбекистанВысокий урожай пшеницы ожидается на поле в пустынной зоне
Высокий урожай пшеницы ожидается на поле в пустынной зоне - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2025
Высокий урожай пшеницы ожидается на поле в пустынной зоне
© Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан
В ходе визита в Кашкадарьинскую область министр сельского хозяйства РУз Иброхим Абдурахмонов ознакомился с деятельностью фермерского хозяйства "Зафарбек Кузиев".
Поле этого хозяйства площадью 14 гектаров засеяли пшеницей сорта "Туркистон", и в настоящее время полным ходом идет уборка урожая.
"Благодаря применению новых агротехнологий и эффективных агротехнических мероприятий ожидаемая урожайность составляет от 55 до 60 центнеров с гектара. Это считается высоким показателем для условий пустынной зоны. Достижению таких результатов во многом способствовало своевременное и качественное выполнение всех агротехнических мероприятий. В процессе отчетливо прослеживаются научный подход, опыт и инновационные решения", — говорится в сообщении.
В результате хозяйство смогло закупить комбайны. Теперь уборочные работы проводят не с арендованной, а с собственной техникой, предоставляя также услуги соседям-фермерам.
Это яркий пример реализации принципов взаимного сотрудничества и кооперации, добавили в ведомстве.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0