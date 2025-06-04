https://uz.sputniknews.ru/20250604/v-pustynnoy-zone-uzbekistana-ojidayut-bogatyy-urojay-pshenitsy-49706880.html

В пустынной зоне Узбекистана ожидают богатый урожай пшеницы

В пустынной зоне Узбекистана ожидают богатый урожай пшеницы

Sputnik Узбекистан

В фермерском хозяйстве "Зафарбек Кузиев" Муборакского района применяют научный подход и используют инновационные решения

2025-06-04T17:55+0500

2025-06-04T17:55+0500

2025-06-04T17:55+0500

узбекистан

кашкадарьинская область

пустыня

урожай

пшеница

инновации

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В пустынной зоне — Муборакском районе Кашкадарьинской области Узбекистана ожидают богатый урожай пшеницы, сообщает Минсельхоз республики.В ходе визита в Кашкадарьинскую область министр сельского хозяйства РУз Иброхим Абдурахмонов ознакомился с деятельностью фермерского хозяйства "Зафарбек Кузиев".Поле этого хозяйства площадью 14 гектаров засеяли пшеницей сорта "Туркистон", и в настоящее время полным ходом идет уборка урожая.В результате хозяйство смогло закупить комбайны. Теперь уборочные работы проводят не с арендованной, а с собственной техникой, предоставляя также услуги соседям-фермерам. Это яркий пример реализации принципов взаимного сотрудничества и кооперации, добавили в ведомстве.

узбекистан

кашкадарьинская область

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