https://uz.sputniknews.ru/20250604/vystaka-art-karavan-uzbekistan-rossiya-moskva-49697167.html

В Москве прошла выставка "Арт-караван. Узбекистан-Россия" — цель проекта

В Москве прошла выставка "Арт-караван. Узбекистан-Россия" — цель проекта

Sputnik Узбекистан

Художники из РУз и РФ совместно работали на пленэрах, обмениваясь опытом, опираясь на общие традиции, открывая уникальность и самобытность культур разных регионов, укрепляя дружеские отношения и творческие мосты между странами

2025-06-04T12:10+0500

2025-06-04T12:10+0500

2025-06-04T12:10+0500

культура

общество

проект

искусство

узбекистан

россия

выставка

художники

москва

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В Центральном доме работников искусств в Москве прошла Международная выставка произведений узбекских и российских художников "Арт-караван. Узбекистан-Россия", сообщает ИА "Дунё".Проект призван продемонстрировать общность художественных традиций и точки соприкосновения между культурами двух стран.Художники совместно работали на пленэрах, обмениваясь опытом, опираясь на общие традиции, открывая уникальность и самобытность культур разных регионов, укрепляя дружеские отношения и творческие мосты между РУз и РФ.В рамках проекта "Арт-караван" состоялся обмен опытом между представителями различных художественных школ Узбекистана и России. Организаторы выставки — Центральный дом работников искусств и Союза художников России.

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