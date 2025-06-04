https://uz.sputniknews.ru/20250604/vystaka-art-karavan-uzbekistan-rossiya-moskva-49697167.html
В Москве прошла выставка "Арт-караван. Узбекистан-Россия" — цель проекта
В Москве прошла выставка "Арт-караван. Узбекистан-Россия" — цель проекта
Sputnik Узбекистан
Художники из РУз и РФ совместно работали на пленэрах, обмениваясь опытом, опираясь на общие традиции, открывая уникальность и самобытность культур разных регионов, укрепляя дружеские отношения и творческие мосты между странами
2025-06-04T12:10+0500
2025-06-04T12:10+0500
2025-06-04T12:10+0500
культура
общество
проект
искусство
узбекистан
россия
выставка
художники
москва
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/04/49697401_0:66:701:460_1920x0_80_0_0_c5addfc2144296b6f162cd317b70379d.jpg
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В Центральном доме работников искусств в Москве прошла Международная выставка произведений узбекских и российских художников "Арт-караван. Узбекистан-Россия", сообщает ИА "Дунё".Проект призван продемонстрировать общность художественных традиций и точки соприкосновения между культурами двух стран.Художники совместно работали на пленэрах, обмениваясь опытом, опираясь на общие традиции, открывая уникальность и самобытность культур разных регионов, укрепляя дружеские отношения и творческие мосты между РУз и РФ.В рамках проекта "Арт-караван" состоялся обмен опытом между представителями различных художественных школ Узбекистана и России. Организаторы выставки — Центральный дом работников искусств и Союза художников России.
узбекистан
россия
москва
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/04/49697401_0:0:701:525_1920x0_80_0_0_319fe774633aa2e28b317376d6248c76.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
москва выставка узбекистан россия художники
москва выставка узбекистан россия художники
В Москве прошла выставка "Арт-караван. Узбекистан-Россия" — цель проекта
Художники из РУз и РФ совместно работали на пленэрах, обмениваясь опытом, опираясь на общие традиции, открывая уникальность и самобытность культур разных регионов, укрепляя дружеские отношения и творческие мосты между странами.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
В Центральном доме работников искусств в Москве прошла Международная выставка произведений узбекских и российских художников "Арт-караван. Узбекистан-Россия", сообщает
ИА "Дунё".
Проект призван продемонстрировать общность художественных традиций и точки соприкосновения между культурами двух стран.
Художники совместно работали на пленэрах, обмениваясь опытом, опираясь на общие традиции, открывая уникальность и самобытность культур разных регионов, укрепляя дружеские отношения и творческие мосты между РУз и РФ.
"Выставка позволила зрителям совершить красочное путешествие в отдаленные горные уголки и центры древних цивилизаций, погрузиться в природу и культурные традиции Бухары, Самарканда, Шахрисабза и Ташкента. Она вызвала интерес как у знатоков и ценителей искусства, так и у посетителей, которые побывали или планируют путешествие в солнечный и колоритный Узбекистан", — говорится в сообщении.
В рамках проекта "Арт-караван" состоялся обмен опытом между представителями различных художественных школ Узбекистана и России.
Организаторы выставки — Центральный дом работников искусств и Союза художников России.