Абдулла Арипов принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ — подробности
14:30 05.06.2025 (обновлено: 14:39 05.06.2025)
© Портал правительства РоссииЗаседание Совета глав правительств государств – участников Содружества Независимых Государств в расширенном составе
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Заседание проходило столице Таджикистана Душанбе в узком и расширенном форматах.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана принял участие в очередном заседании Совета глав правительств СНГ, которое состоялось в столице Таджикистана Душанбе.
В узком формате участники обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве Независимых Государств. В расширенном — рассмотрели ряд ключевых документов.
В их числе Соглашение о сотрудничестве в развитии отраслей тяжелого машиностроения. Оно направлено на активизацию работы по обмену информацией и лучшими практиками в сфере промышленности, подготовку высококвалифицированных кадров в реальных отраслях экономики, развитие сотрудничества в новых технологических направлениях и модернизацию технологий производства.
Утвержденный документ предусматривает создание и содействие функционированию производственных цепочек, способствующих увеличению объемов производства и экспорта инновационной, конкурентоспособной и наукоемкой продукции с высокой долей добавленной стоимости, в том числе ориентированной на экспорт в третьи страны.
Также Совет глав правительств СНГ утвердил три новые концепции: по сотрудничеству в области легкой промышленности, гармонизации национальных систем организации воздушного движения и в области охраны здоровья населения.
Кроме того, на заседании:
приняли поправки в Соглашение от 9 декабря 1994 года о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с работниками при нахождении их вне государства проживания;
внесли изменения в План мероприятий по реализации Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества на период до 2030 года;
подписали Положение о Форуме волонтеров СНГ. Форум станет ежегодным мероприятием и будет проводиться под эгидой Совета по делам молодежи государств-участников СНГ поочередно каждым государством Содружества в порядке русского алфавита названий государств.
Также утвердили:
Положение о принципах формирования организационно-технической структуры, построения и функционирования Совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил стран СНГ;
Положение о Совете руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций в новой редакции;
основные направления и мероприятия развития Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки государств-участников Содружества на период до 2030 года.
По итогам заседания учредили новый нагрудный знак "За развитие туризма в Содружестве Независимых Государств". Соответствующее решение приняли члены СГП СНГ.
Им будут награждать работников туристических администраций государств СНГ всех уровней, научных и информационных организаций в области туризма, учреждений образования, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в области туризма и гостеприимства, туристических организаций, союзов (ассоциаций). Также награды могут быть удостоены работники международных организаций, осуществляющих деятельность, направленную на развитие туризма.
Кроме того, на заседании приняли ряд документов, касающихся деятельности Экономического Суда СНГ.
Состоялись и кадровые назначения. Так, Председателем Межгосударственного статистического комитета СНГ переутвержден Константин Лайкам (РФ). Первым заместителем Руководителя Антитеррористического центра государств-участников Содружества утвержден генерал-майор национальной безопасности Сабыржан Унгарбаев (Казахстан).
Следующее заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств пройдет 30 сентября 2025 года в Минске.