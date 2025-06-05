https://uz.sputniknews.ru/20250605/abdulla-aripov-zasedanie-soveta-glav-pravitelstv-sng-49723657.html

Абдулла Арипов принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ — подробности

Абдулла Арипов принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ — подробности

Sputnik Узбекистан

Заседание проходило столице Таджикистана Душанбе в узком и расширенном форматах

2025-06-05T14:30+0500

2025-06-05T14:30+0500

2025-06-05T14:39+0500

премьер-министр

узбекистан

абдулла арипов

заседание

снг

таджикистан

душанбе

политика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/05/49724654_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a3e6f5f954d3f06aea04ecd21310c2c.jpg

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана принял участие в очередном заседании Совета глав правительств СНГ, которое состоялось в столице Таджикистана Душанбе.В узком формате участники обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве Независимых Государств. В расширенном — рассмотрели ряд ключевых документов.В их числе Соглашение о сотрудничестве в развитии отраслей тяжелого машиностроения. Оно направлено на активизацию работы по обмену информацией и лучшими практиками в сфере промышленности, подготовку высококвалифицированных кадров в реальных отраслях экономики, развитие сотрудничества в новых технологических направлениях и модернизацию технологий производства.Утвержденный документ предусматривает создание и содействие функционированию производственных цепочек, способствующих увеличению объемов производства и экспорта инновационной, конкурентоспособной и наукоемкой продукции с высокой долей добавленной стоимости, в том числе ориентированной на экспорт в третьи страны.Также Совет глав правительств СНГ утвердил три новые концепции: по сотрудничеству в области легкой промышленности, гармонизации национальных систем организации воздушного движения и в области охраны здоровья населения.Кроме того, на заседании:Также утвердили:По итогам заседания учредили новый нагрудный знак "За развитие туризма в Содружестве Независимых Государств". Соответствующее решение приняли члены СГП СНГ.Им будут награждать работников туристических администраций государств СНГ всех уровней, научных и информационных организаций в области туризма, учреждений образования, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в области туризма и гостеприимства, туристических организаций, союзов (ассоциаций). Также награды могут быть удостоены работники международных организаций, осуществляющих деятельность, направленную на развитие туризма.Кроме того, на заседании приняли ряд документов, касающихся деятельности Экономического Суда СНГ.Состоялись и кадровые назначения. Так, Председателем Межгосударственного статистического комитета СНГ переутвержден Константин Лайкам (РФ). Первым заместителем Руководителя Антитеррористического центра государств-участников Содружества утвержден генерал-майор национальной безопасности Сабыржан Унгарбаев (Казахстан).Следующее заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств пройдет 30 сентября 2025 года в Минске.

узбекистан

душанбе

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

абдулла арипов заседание снг душанбе