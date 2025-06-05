Игры становятся профессией: как Узбекистан развивает киберспорт
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКиберспорт. Финал Континентальной лиги League of Legends
© Sputnik / Кирилл Каллиников/
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Для поддержки инфраструктуры выделены значительные средства.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik, Беата Курбанова. Киберспорт в Узбекистане стремительно переходит из разряда хобби в сферу с государственной поддержкой и образовательными программами. Уже три года он официально признан отдельным видом спорта — это стало поворотным моментом для всей индустрии.
В ноябре 2022 года глава республики подписал постановление, направленное на развитие и популяризацию киберспорта. Документ предусматривает организацию ежегодных турниров: в апреле — Uzbekistan Esports Championship, в июне — Кубка молодежи, в декабре — Кубка Кабинета Министров.
Для поддержки инфраструктуры выделили значительные средства. Так, в 2023 году на проведение республиканского чемпионата направили 1,5 млрд сумов из Фонда развития информационно-коммуникационных технологий.
Кроме того, с 2023/2024 учебного года в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта открыли программу бакалавриата "Спортивная деятельность: киберспорт", что свидетельствует о признании этого направления как профессионального.
В развитии индустрии активно участвует частный сектор. Компания Cyber Force Holding в сотрудничестве с Агентством по делам молодежи реализует проекты по созданию академий, организации турниров и формированию лиг. Значимыми объектами стали Cyberium и Cyber Arena в Ташкенте — современные площадки, способные принимать соревнования высокого уровня.
Координацией национальных и международных турниров занимается Ассоциация киберспорта Узбекистана (UCA), также она осуществляет подготовку спортсменов и судей. Все это способствует профессионализации отрасли.
Однако, несмотря на достигнутые успехи, эксперты оценивают ее состояние как все еще развивающееся.
"Киберспорт в Узбекистане находится на начальном этапе. У нас появились первые команды, началась государственная поддержка, но отрасли пока не хватает системности и устойчивой инфраструктуры", — отмечает основатель TT Esports, команд TT Team по дисциплине CS2, Dota 2 Тимур Меметов.
Среди ключевых барьеров он называет нехватку материальной базы, специалистов с опытом управления проектами и отсутствие интеграции с международными лигами.
"Киберспорт часто воспринимается как детские игры, а не как часть большого спорта. Нам не хватает устойчивой спонсорской поддержки и полноценной экосистемы", — подчеркивает он.
Тем не менее, перспективы для выхода на международный уровень существуют. Недавние успехи узбекских игроков на азиатских соревнованиях подтверждают потенциал.
"При наличии системы подготовки, участия в квалификациях и международных турнирах, наши команды вполне способны конкурировать на мировой арене", — считает эксперт.
Также, по его мнению, необходимо наладить устойчивое взаимодействие с бизнесом. Сейчас внимание спонсоров к киберспорту в Узбекистане остается эпизодическим.
"Чтобы отрасль развивалась, нужна комплексная экосистема: от юношеских лиг до профессиональных команд, с рейтингами, тренерами и продвижением в медиа", — заключил Тимур Меметов.
Киберспорт оказывает значительное влияние на молодежь, развивая навыки командной работы, стратегического мышления и быстрой реакции. Специализированные образовательные программы и поддержка государства направляют интерес молодых людей в конструктивное русло.
В ряде стран, таких как Южная Корея и Казахстан, киберспорт уже давно признали профессией и частью спортивной культуры. Узбекистан, начавший активное развитие отрасли, демонстрирует стремление не только догнать, но и превзойти эти страны за счет системного подхода и государственной инициативы.
Киберспорт в Узбекистане проходит путь от увлечения к признанному виду спорта. Для его дальнейшего роста необходимо укрепление инфраструктуры, развитие кадрового потенциала и активное участие бизнеса. Все это позволит создать прочную основу для профессионального и международного успеха узбекских киберспортсменов.