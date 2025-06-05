https://uz.sputniknews.ru/20250605/kak-uzbekistan-razvivaet-kibersport-49708791.html

Игры становятся профессией: как Узбекистан развивает киберспорт

Игры становятся профессией: как Узбекистан развивает киберспорт

Sputnik Узбекистан

Для поддержки инфраструктуры выделены значительные средства

2025-06-05T11:00+0500

2025-06-05T11:00+0500

2025-06-05T11:00+0500

эксклюзив

киберспорт

узбекистан

развитие

общество

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik, Беата Курбанова. Киберспорт в Узбекистане стремительно переходит из разряда хобби в сферу с государственной поддержкой и образовательными программами. Уже три года он официально признан отдельным видом спорта — это стало поворотным моментом для всей индустрии. В ноябре 2022 года глава республики подписал постановление, направленное на развитие и популяризацию киберспорта. Документ предусматривает организацию ежегодных турниров: в апреле — Uzbekistan Esports Championship, в июне — Кубка молодежи, в декабре — Кубка Кабинета Министров.Для поддержки инфраструктуры выделили значительные средства. Так, в 2023 году на проведение республиканского чемпионата направили 1,5 млрд сумов из Фонда развития информационно-коммуникационных технологий.Кроме того, с 2023/2024 учебного года в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта открыли программу бакалавриата "Спортивная деятельность: киберспорт", что свидетельствует о признании этого направления как профессионального.В развитии индустрии активно участвует частный сектор. Компания Cyber Force Holding в сотрудничестве с Агентством по делам молодежи реализует проекты по созданию академий, организации турниров и формированию лиг. Значимыми объектами стали Cyberium и Cyber Arena в Ташкенте — современные площадки, способные принимать соревнования высокого уровня.Координацией национальных и международных турниров занимается Ассоциация киберспорта Узбекистана (UCA), также она осуществляет подготовку спортсменов и судей. Все это способствует профессионализации отрасли.Однако, несмотря на достигнутые успехи, эксперты оценивают ее состояние как все еще развивающееся.Среди ключевых барьеров он называет нехватку материальной базы, специалистов с опытом управления проектами и отсутствие интеграции с международными лигами.Тем не менее, перспективы для выхода на международный уровень существуют. Недавние успехи узбекских игроков на азиатских соревнованиях подтверждают потенциал.Также, по его мнению, необходимо наладить устойчивое взаимодействие с бизнесом. Сейчас внимание спонсоров к киберспорту в Узбекистане остается эпизодическим.Киберспорт оказывает значительное влияние на молодежь, развивая навыки командной работы, стратегического мышления и быстрой реакции. Специализированные образовательные программы и поддержка государства направляют интерес молодых людей в конструктивное русло.В ряде стран, таких как Южная Корея и Казахстан, киберспорт уже давно признали профессией и частью спортивной культуры. Узбекистан, начавший активное развитие отрасли, демонстрирует стремление не только догнать, но и превзойти эти страны за счет системного подхода и государственной инициативы.Киберспорт в Узбекистане проходит путь от увлечения к признанному виду спорта. Для его дальнейшего роста необходимо укрепление инфраструктуры, развитие кадрового потенциала и активное участие бизнеса. Все это позволит создать прочную основу для профессионального и международного успеха узбекских киберспортсменов.

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