Мишустин: Рынок СНГ — ключевой для России
13:20 05.06.2025 (обновлено: 14:59 05.06.2025)
© Sputnik / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание c вице-премьерами РФ.
© Sputnik / Александр Астафьев/
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Российский премьер выступил на заседании Совета глав правительств СНГ.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Рынок СНГ — ключевой для России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе.
"Для наших государств рынок Содружества остается не просто значимым, он является ключевым во внешнеторговом обороте. По итогам прошлого года доля стран СНГ в товарообороте России превысила 15,5% — это больше, чем годом ранее", — сказал он.
Другие заявления российского премьера
Внешнеторговый оборот России со странами СНГ превысил 10 трлн рублей в 2024 году.
Россия является надежным союзником и торговым партнером для стран СНГ, Москва настроена на дальнейшую конструктивную работу с государствами Содружества.
Россия уделяет самое серьезное внимание расширению взаимодействия с участниками Содружества. Укрепление двусторонней и многосторонней кооперации с партнерами по СНГ является для нас безусловным приоритетом.
Страны СНГ смогут дать эффективный ответ на нынешние вызовы, в том числе санкционное давление и усиливающиеся тарифные войны, за счет максимального использования своих преимуществ для работы во всех отраслях.
Совместные компании из стран ЕАЭС получают кредиты из союзного бюджета.
Мишустин призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС, работать над сближением нормативно-правового регулирования.
Он предложил партнерам по СНГ подключиться к принятому в Евразийском экономическом союзе механизму единой системы таможенного транзита, который позволяет присоединиться к перевозкам через территорию Союза, сократить расходы бизнеса и повысить уровень безопасности очень важных для всех трансграничных перевозок.
Мишустин пригласил представителей СНГ на выставку "Иннопром" в июле в Екатеринбурге, а также на конференцию на Алтае по экологии и природоохране и конкурс "Интервидение" в Москве.
Также премьер-министр РФ передал президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и главам правительств СНГ приветствие и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.