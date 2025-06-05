Мишустин: Рынок СНГ — ключевой для России

Внешнеторговый оборот России со странами СНГ превысил 10 трлн рублей в 2024 году. Внешнеторговый оборот России со странами СНГ превысил 10 трлн рублей в 2024 году.

Россия является надежным союзником и торговым партнером для стран СНГ, Москва настроена на дальнейшую конструктивную работу с государствами Содружества. Россия является надежным союзником и торговым партнером для стран СНГ, Москва настроена на дальнейшую конструктивную работу с государствами Содружества.

Россия уделяет самое серьезное внимание расширению взаимодействия с участниками Содружества. Укрепление двусторонней и многосторонней кооперации с партнерами по СНГ является для нас безусловным приоритетом. Россия уделяет самое серьезное внимание расширению взаимодействия с участниками Содружества. Укрепление двусторонней и многосторонней кооперации с партнерами по СНГ является для нас безусловным приоритетом.

Страны СНГ смогут дать эффективный ответ на нынешние вызовы, в том числе санкционное давление и усиливающиеся тарифные войны, за счет максимального использования своих преимуществ для работы во всех отраслях. Страны СНГ смогут дать эффективный ответ на нынешние вызовы, в том числе санкционное давление и усиливающиеся тарифные войны, за счет максимального использования своих преимуществ для работы во всех отраслях.

Совместные компании из стран ЕАЭС получают кредиты из союзного бюджета. Совместные компании из стран ЕАЭС получают кредиты из союзного бюджета.

Мишустин призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС, работать над сближением нормативно-правового регулирования. Мишустин призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС, работать над сближением нормативно-правового регулирования.

Он предложил партнерам по СНГ подключиться к принятому в Евразийском экономическом союзе механизму единой системы таможенного транзита, который позволяет присоединиться к перевозкам через территорию Союза, сократить расходы бизнеса и повысить уровень безопасности очень важных для всех трансграничных перевозок. Он предложил партнерам по СНГ подключиться к принятому в Евразийском экономическом союзе механизму единой системы таможенного транзита, который позволяет присоединиться к перевозкам через территорию Союза, сократить расходы бизнеса и повысить уровень безопасности очень важных для всех трансграничных перевозок.