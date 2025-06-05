https://uz.sputniknews.ru/20250605/press-tsentr-sputnik-trudovaya-migratsiya-uzbekistan-49728379.html

В пресс-центре Sputnik обсудят совершенствование регулирования трудовой миграции в РУз

В пресс-центре Sputnik обсудят совершенствование регулирования трудовой миграции в РУз

Sputnik Узбекистан

Речь пойдет о мерах, предпринимаемых правительством республики для совершенствования нормативно-правовой базы сферы, содействия трудоустройству граждан за рубежом, поддержки и защиты прав трудовых мигрантов

2025-06-05T16:25+0500

2025-06-05T16:25+0500

2025-06-05T16:35+0500

пресс-центр

пресс-центр

узбекистан

россия

ташкент

москва

трудовая миграция

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 10 июня в 14.00 по местному времени состоится видеомост Москва-Ташкент на тему “Совершенствование механизмов регулирования трудовой миграции в Узбекистане”.Речь пойдет о мерах, предпринимаемых правительством республики для совершенствования нормативно-правовой базы сферы, содействия трудоустройству граждан за рубежом, поддержки и защиты прав трудовых мигрантов, создания благоприятных условий для легальной миграции, реализации международных проектов и развития сотрудничества с зарубежными странами.Участники в Ташкенте:в Москве:К участию приглашаются журналисты.Записаться можно по следующим контактам:+998971907178 @alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

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