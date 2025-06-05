https://uz.sputniknews.ru/20250605/press-tsentr-sputnik-trudovaya-migratsiya-uzbekistan-49728379.html
В пресс-центре Sputnik обсудят совершенствование регулирования трудовой миграции в РУз
В пресс-центре Sputnik обсудят совершенствование регулирования трудовой миграции в РУз
Sputnik Узбекистан
Речь пойдет о мерах, предпринимаемых правительством республики для совершенствования нормативно-правовой базы сферы, содействия трудоустройству граждан за рубежом, поддержки и защиты прав трудовых мигрантов
2025-06-05T16:25+0500
2025-06-05T16:25+0500
2025-06-05T16:35+0500
пресс-центр
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трудовая миграция
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 10 июня в 14.00 по местному времени состоится видеомост Москва-Ташкент на тему “Совершенствование механизмов регулирования трудовой миграции в Узбекистане”.Речь пойдет о мерах, предпринимаемых правительством республики для совершенствования нормативно-правовой базы сферы, содействия трудоустройству граждан за рубежом, поддержки и защиты прав трудовых мигрантов, создания благоприятных условий для легальной миграции, реализации международных проектов и развития сотрудничества с зарубежными странами.Участники в Ташкенте:в Москве:К участию приглашаются журналисты.Записаться можно по следующим контактам:+998971907178 @alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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пресс-центре sputnik трудовая миграция узбекистан
пресс-центре sputnik трудовая миграция узбекистан
В пресс-центре Sputnik обсудят совершенствование регулирования трудовой миграции в РУз
16:25 05.06.2025 (обновлено: 16:35 05.06.2025)
Речь пойдет о мерах, предпринимаемых правительством республики для совершенствования нормативно-правовой базы сферы, содействия трудоустройству граждан за рубежом, поддержки и защиты прав трудовых мигрантов.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 10 июня в 14.00 по местному времени состоится видеомост Москва-Ташкент на тему “Совершенствование механизмов регулирования трудовой миграции в Узбекистане”.
Речь пойдет о мерах, предпринимаемых правительством республики для совершенствования нормативно-правовой базы сферы, содействия трудоустройству граждан за рубежом, поддержки и защиты прав трудовых мигрантов, создания благоприятных условий для легальной миграции, реализации международных проектов и развития сотрудничества с зарубежными странами.
начальник управления контроля организационно-исполнительной дисциплины, стратегического планирования и работы по KPI Агентства миграции при Кабмине Узбекистана Элёр Тоштемиров;
начальник отдела досудебного и судебного разрешения споров Агентства миграции при Кабмине Узбекистана Исломжон Хамраев;
член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД России, профессор Государственного университета управления Владимир Волох.
К участию приглашаются журналисты.
Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178 @alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.