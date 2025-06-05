Путин: Подрыв ж/д путей в Брянской и Курской областях — это террористический акт
10:18 05.06.2025 (обновлено: 10:34 05.06.2025)
© Администрация Президента РоссииСовещание с членами Правительства
© Администрация Президента России
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На совещании с членами правительства глава РФ назвал ЧП в Брянской области целенаправленным ударом по гражданским лицам.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях — это, безусловно, террористический акт, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
"Недавний подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях — это, безусловно, террористический акт. И решения о совершении подобных преступлений, конечно, принимались в Украине на политическом уровне", — сказал он.
В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климов-Москва", в результате с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. Погибли семь человек, пострадали 69.
Через несколько часов произошел подрыв железнодорожного моста в Железногорском районе Курской области во время движения по нему грузового состава. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу. В результате пострадали машинист и два его помощника.
Российский лидер отметил, что везде и всегда в ходе вооруженных конфликтов, к огромному сожалению, страдают гражданские лица.
"Но то, что было в Брянской области, — это целенаправленный удар по гражданским лицам. По всем международным нормам такие действия называются терроризмом", — добавил он.
Путин подчеркнул, что все преступления, совершенные в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей, накануне очередного раунда предложенных Москвой мирных переговоров в Стамбуле, безусловно, направлены на срыв переговорного процесса. Удар наносился по гражданскому населению намеренно.
"Это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов", — сказал он.
Попытки Киева сорвать переговоры в Стамбуле также обсудили лидеры России и США в ходе телефонного разговора.
"Переговоры, как было подчеркнуто, Украина пыталась сорвать, осуществив по прямому указанию киевского режима целенаправленные атаки по гражданским целям, по мирному населению. Российская сторона не поддалась на провокации — и второй раунд, как известно, состоялся в Стамбуле", — сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам.
По его словам, Дональд Трамп в ходе телефонного разговора сообщил Владимиру Путину, что Соединенные Штаты не были заранее проинформированы о планах Киева нанести удары по российским аэродромам.
Он добавил, что разговор Путина и Трампа длился 1 час 10 минут, лидеры условились продолжать и далее контакты по украинскому сюжету, в том числе и на высшем уровне, а также на других уровнях и по другим каналам.