https://uz.sputniknews.ru/20250605/putin-soveschaniye-kabmin-49717667.html

Путин: Подрыв ж/д путей в Брянской и Курской областях — это террористический акт

Путин: Подрыв ж/д путей в Брянской и Курской областях — это террористический акт

Sputnik Узбекистан

На совещании с членами правительства глава РФ назвал ЧП в Брянской области целенаправленным ударом по гражданским лицам

2025-06-05T10:18+0500

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях — это, безусловно, террористический акт, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климов-Москва", в результате с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. Погибли семь человек, пострадали 69.Через несколько часов произошел подрыв железнодорожного моста в Железногорском районе Курской области во время движения по нему грузового состава. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу. В результате пострадали машинист и два его помощника.Российский лидер отметил, что везде и всегда в ходе вооруженных конфликтов, к огромному сожалению, страдают гражданские лица.Путин подчеркнул, что все преступления, совершенные в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей, накануне очередного раунда предложенных Москвой мирных переговоров в Стамбуле, безусловно, направлены на срыв переговорного процесса. Удар наносился по гражданскому населению намеренно."Это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов", — сказал он.Попытки Киева сорвать переговоры в Стамбуле также обсудили лидеры России и США в ходе телефонного разговора.По его словам, Дональд Трамп в ходе телефонного разговора сообщил Владимиру Путину, что Соединенные Штаты не были заранее проинформированы о планах Киева нанести удары по российским аэродромам.Он добавил, что разговор Путина и Трампа длился 1 час 10 минут, лидеры условились продолжать и далее контакты по украинскому сюжету, в том числе и на высшем уровне, а также на других уровнях и по другим каналам.

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