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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250605/putin-soveschaniye-kabmin-49717667.html
Путин: Подрыв ж/д путей в Брянской и Курской областях — это террористический акт
Путин: Подрыв ж/д путей в Брянской и Курской областях — это террористический акт
Sputnik Узбекистан
На совещании с членами правительства глава РФ назвал ЧП в Брянской области целенаправленным ударом по гражданским лицам
2025-06-05T10:18+0500
2025-06-05T10:34+0500
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях — это, безусловно, террористический акт, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климов-Москва", в результате с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. Погибли семь человек, пострадали 69.Через несколько часов произошел подрыв железнодорожного моста в Железногорском районе Курской области во время движения по нему грузового состава. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу. В результате пострадали машинист и два его помощника.Российский лидер отметил, что везде и всегда в ходе вооруженных конфликтов, к огромному сожалению, страдают гражданские лица.Путин подчеркнул, что все преступления, совершенные в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей, накануне очередного раунда предложенных Москвой мирных переговоров в Стамбуле, безусловно, направлены на срыв переговорного процесса. Удар наносился по гражданскому населению намеренно."Это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов", — сказал он.Попытки Киева сорвать переговоры в Стамбуле также обсудили лидеры России и США в ходе телефонного разговора.По его словам, Дональд Трамп в ходе телефонного разговора сообщил Владимиру Путину, что Соединенные Штаты не были заранее проинформированы о планах Киева нанести удары по российским аэродромам.Он добавил, что разговор Путина и Трампа длился 1 час 10 минут, лидеры условились продолжать и далее контакты по украинскому сюжету, в том числе и на высшем уровне, а также на других уровнях и по другим каналам.
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путин совещание правительство
путин совещание правительство

Путин: Подрыв ж/д путей в Брянской и Курской областях — это террористический акт

10:18 05.06.2025 (обновлено: 10:34 05.06.2025)
© Администрация Президента РоссииСовещание с членами Правительства
Совещание с членами Правительства - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2025
© Администрация Президента России
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На совещании с членами правительства глава РФ назвал ЧП в Брянской области целенаправленным ударом по гражданским лицам.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях — это, безусловно, террористический акт, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Недавний подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях — это, безусловно, террористический акт. И решения о совершении подобных преступлений, конечно, принимались в Украине на политическом уровне", — сказал он.

В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климов-Москва", в результате с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. Погибли семь человек, пострадали 69.
Через несколько часов произошел подрыв железнодорожного моста в Железногорском районе Курской области во время движения по нему грузового состава. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу. В результате пострадали машинист и два его помощника.
Российский лидер отметил, что везде и всегда в ходе вооруженных конфликтов, к огромному сожалению, страдают гражданские лица.

"Но то, что было в Брянской области, — это целенаправленный удар по гражданским лицам. По всем международным нормам такие действия называются терроризмом", — добавил он.

Путин подчеркнул, что все преступления, совершенные в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей, накануне очередного раунда предложенных Москвой мирных переговоров в Стамбуле, безусловно, направлены на срыв переговорного процесса. Удар наносился по гражданскому населению намеренно.
"Это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов", — сказал он.
Попытки Киева сорвать переговоры в Стамбуле также обсудили лидеры России и США в ходе телефонного разговора.

"Переговоры, как было подчеркнуто, Украина пыталась сорвать, осуществив по прямому указанию киевского режима целенаправленные атаки по гражданским целям, по мирному населению. Российская сторона не поддалась на провокации — и второй раунд, как известно, состоялся в Стамбуле", — сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам.

По его словам, Дональд Трамп в ходе телефонного разговора сообщил Владимиру Путину, что Соединенные Штаты не были заранее проинформированы о планах Киева нанести удары по российским аэродромам.
Он добавил, что разговор Путина и Трампа длился 1 час 10 минут, лидеры условились продолжать и далее контакты по украинскому сюжету, в том числе и на высшем уровне, а также на других уровнях и по другим каналам.
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