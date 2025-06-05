В Русском доме в Ташкенте обсудили вклад ЦА в Победу в Великой Отечественной войне
© SputnikКонференция по Дню Победы
© Sputnik
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Цель конференции — сохранение общей исторической памяти о бессмертном подвиге советского народа.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В Русском доме в Ташкенте прошла научно-практическая конференция "Вклад Центральной Азии в Победу в Великой Отечественной войне", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© SputnikКонференция по Дню Победы
Конференция по Дню Победы
© Sputnik
К диалогу пригласили историков, ученых, специалистов и молодежь республики.
© SputnikКонференция по Дню Победы
Конференция по Дню Победы
© Sputnik
Также в онлайн-режиме к конференции присоединились спикеры из Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.
© SputnikКонференция по Дню Победы
Конференция по Дню Победы
© Sputnik
Цель мероприятия — сохранение общей исторической памяти о бессмертном подвиге советского народа и его вкладе в Победу.
© SputnikКонференция по Дню Победы
Конференция по Дню Победы
© Sputnik
В своей приветственной речи старший советник посольства Российской Федерации в Узбекистане Валентин Гусев отметил неоценимый вклад в Победу народов Центральной Азии — бывших советских республик.
"Это наш общий бессмертный подвиг. Мы должны трепетно и бережно относиться к этой героической части нашей совместной истории и не допускать ее фальсификации", — сказал он.
Руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская подчеркнула, что такие мероприятия особенно необходимы для молодежи.
"Мы бы очень хотели, чтобы молодые люди не забывали рассказы и истории ветеранов, чтобы история для них была свята и чтобы эта память сохранялась долгие годы", — сказала она.
Самой юной участницей конференции стала ученица 6 класса общеобразовательной школы № 83 города Ташкента Екатерина Кобзева. Она представила доклад о воинах-узбекистанцах, защищавших Брестскую крепость.
© SputnikКонференция по Дню Победы
Конференция по Дню Победы
© Sputnik
"Мы, подрастающее поколение, должны изучать историю, почитать предков, родственников и всех воинов, которые отдали жизни за Победу и благодаря которым мы живем на земле. В Великой Отечественной войне участвовали мои прадед, дед и двоюродные дедушки. И для меня это очень трепетная тема", — поделилась школьница.
В рамках конференции искусствовед, консультант Международного общественного фонда им. Ш. Рашидова Эльмира Ахмедова презентовала сборник стихотворений Шарафа Рашидова "В душе моей горит любовь к Отчизне".