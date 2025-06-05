Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250605/rossotrudnichestvo-tashkent-konferentsiya-pobeda-49728718.html
В Русском доме в Ташкенте обсудили вклад ЦА в Победу в Великой Отечественной войне
В Русском доме в Ташкенте обсудили вклад ЦА в Победу в Великой Отечественной войне
Sputnik Узбекистан
Цель конференции — сохранение общей исторической памяти о бессмертном подвиге советского народа.
2025-06-05T18:15+0500
2025-06-05T18:15+0500
эксклюзив
узбекистан
ташкент
россотрудничество
победа
великая отечественная война
конференция
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/05/49726478_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_6606bcd67ed6d71690fa8f9ede4a0ec8.jpg
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В Русском доме в Ташкенте прошла научно-практическая конференция "Вклад Центральной Азии в Победу в Великой Отечественной войне", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.К диалогу пригласили историков, ученых, специалистов и молодежь республики. Также в онлайн-режиме к конференции присоединились спикеры из Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.Цель мероприятия — сохранение общей исторической памяти о бессмертном подвиге советского народа и его вкладе в Победу.В своей приветственной речи старший советник посольства Российской Федерации в Узбекистане Валентин Гусев отметил неоценимый вклад в Победу народов Центральной Азии — бывших советских республик.Руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская подчеркнула, что такие мероприятия особенно необходимы для молодежи.Самой юной участницей конференции стала ученица 6 класса общеобразовательной школы № 83 города Ташкента Екатерина Кобзева. Она представила доклад о воинах-узбекистанцах, защищавших Брестскую крепость.В рамках конференции искусствовед, консультант Международного общественного фонда им. Ш. Рашидова Эльмира Ахмедова презентовала сборник стихотворений Шарафа Рашидова "В душе моей горит любовь к Отчизне".
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/05/49726478_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_6c3761b708698fd519827bb4f4464e73.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ташкент русский дом вклад центральная азия победа великая отечественная война конференция
ташкент русский дом вклад центральная азия победа великая отечественная война конференция

В Русском доме в Ташкенте обсудили вклад ЦА в Победу в Великой Отечественной войне

18:15 05.06.2025
© SputnikКонференция по Дню Победы
Конференция по Дню Победы - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2025
© Sputnik
Подписаться
Цель конференции — сохранение общей исторической памяти о бессмертном подвиге советского народа.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В Русском доме в Ташкенте прошла научно-практическая конференция "Вклад Центральной Азии в Победу в Великой Отечественной войне", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© SputnikКонференция по Дню Победы
Конференция по Дню Победы - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2025
Конференция по Дню Победы
© Sputnik
К диалогу пригласили историков, ученых, специалистов и молодежь республики.
© SputnikКонференция по Дню Победы
Конференция по Дню Победы - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2025
Конференция по Дню Победы
© Sputnik
Также в онлайн-режиме к конференции присоединились спикеры из Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.
© SputnikКонференция по Дню Победы
Конференция по Дню Победы - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2025
Конференция по Дню Победы
© Sputnik
Цель мероприятия — сохранение общей исторической памяти о бессмертном подвиге советского народа и его вкладе в Победу.
© SputnikКонференция по Дню Победы
Конференция по Дню Победы - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2025
Конференция по Дню Победы
© Sputnik
В своей приветственной речи старший советник посольства Российской Федерации в Узбекистане Валентин Гусев отметил неоценимый вклад в Победу народов Центральной Азии — бывших советских республик.
"Это наш общий бессмертный подвиг. Мы должны трепетно и бережно относиться к этой героической части нашей совместной истории и не допускать ее фальсификации", — сказал он.
Руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская подчеркнула, что такие мероприятия особенно необходимы для молодежи.
"Мы бы очень хотели, чтобы молодые люди не забывали рассказы и истории ветеранов, чтобы история для них была свята и чтобы эта память сохранялась долгие годы", — сказала она.
Самой юной участницей конференции стала ученица 6 класса общеобразовательной школы № 83 города Ташкента Екатерина Кобзева. Она представила доклад о воинах-узбекистанцах, защищавших Брестскую крепость.
© SputnikКонференция по Дню Победы
Конференция по Дню Победы - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2025
Конференция по Дню Победы
© Sputnik
"Мы, подрастающее поколение, должны изучать историю, почитать предков, родственников и всех воинов, которые отдали жизни за Победу и благодаря которым мы живем на земле. В Великой Отечественной войне участвовали мои прадед, дед и двоюродные дедушки. И для меня это очень трепетная тема", — поделилась школьница.
В рамках конференции искусствовед, консультант Международного общественного фонда им. Ш. Рашидова Эльмира Ахмедова презентовала сборник стихотворений Шарафа Рашидова "В душе моей горит любовь к Отчизне".
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0