https://uz.sputniknews.ru/20250605/rossotrudnichestvo-tashkent-konferentsiya-pobeda-49728718.html

В Русском доме в Ташкенте обсудили вклад ЦА в Победу в Великой Отечественной войне

В Русском доме в Ташкенте обсудили вклад ЦА в Победу в Великой Отечественной войне

Sputnik Узбекистан

Цель конференции — сохранение общей исторической памяти о бессмертном подвиге советского народа.

2025-06-05T18:15+0500

2025-06-05T18:15+0500

2025-06-05T18:15+0500

эксклюзив

узбекистан

ташкент

россотрудничество

победа

великая отечественная война

конференция

общество

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В Русском доме в Ташкенте прошла научно-практическая конференция "Вклад Центральной Азии в Победу в Великой Отечественной войне", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.К диалогу пригласили историков, ученых, специалистов и молодежь республики. Также в онлайн-режиме к конференции присоединились спикеры из Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.Цель мероприятия — сохранение общей исторической памяти о бессмертном подвиге советского народа и его вкладе в Победу.В своей приветственной речи старший советник посольства Российской Федерации в Узбекистане Валентин Гусев отметил неоценимый вклад в Победу народов Центральной Азии — бывших советских республик.Руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская подчеркнула, что такие мероприятия особенно необходимы для молодежи.Самой юной участницей конференции стала ученица 6 класса общеобразовательной школы № 83 города Ташкента Екатерина Кобзева. Она представила доклад о воинах-узбекистанцах, защищавших Брестскую крепость.В рамках конференции искусствовед, консультант Международного общественного фонда им. Ш. Рашидова Эльмира Ахмедова презентовала сборник стихотворений Шарафа Рашидова "В душе моей горит любовь к Отчизне".

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