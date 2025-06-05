Куда выкинуть батарейку — в Узбекистане появились пункты сбора
15:40 05.06.2025 (обновлено: 16:36 05.06.2025)
© batareykalar.uzВ Ташкенте представили проект по сбору батареек
© batareykalar.uz
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Эко-защитник и автор инициативы Ферузбек Сайфуллаев при поддержке Минэкологии презентовал проект по безопасному сбору и экологичной утилизации использованных батареек.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В прошлом году в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области экологи участвовали в III Международном экологическом и туристическом форуме "Молодежь — строители будущего!", организованном министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз. В рамках мероприятия провели конкурс на лучший экологический проект. В тройке победителей был и экозащитник Ферузбек Сайфуллаев, который представил проект "Batareyka.uz". Его цель — сбор и правильная утилизация аккумуляторов, батареек, снижение ущерба экосистемам от опасных отходов.
В Агентстве по делам молодежи в Ташкенте накануне состоялась презентация этого проекта. Автор экоинициативы рассказал, что в столице и во всех регионах Узбекистана уже установлены 100 специальных контейнеров для сбора использованных батареек. Их точные адреса размещены на сайте www.batareykalar.uz.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяВ Ташкенте представили проект по сбору батареек
В Ташкенте представили проект по сбору батареек
© Sputnik/Анна Желиховская
В регионах создали 28 пунктов сбора, размещенных в территориальных управлениях министерства экологии и в супермаркетах сети Korzinka. В Ташкенте действуют 72 пункта сбора: половина из них расположена в супермаркетах, остальные — в госучреждениях и учебных заведениях.
© batareykalar.uzВ Ташкенте представили проект по сбору батареек
В Ташкенте представили проект по сбору батареек
© batareykalar.uz
Обычные пальчиковые батарейки разлагаются более 100 лет, а то и дольше, в зависимости от состава. Поэтому их нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. При неправильной утилизации они загрязняют почву и воду, что впоследствии вредит всему живому. Одна пальчиковая батарейка заражает примерно 20 м² земли и 400 л воды.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяВ Ташкенте представили проект по сбору батареек
В Ташкенте представили проект по сбору батареек
© Sputnik/Анна Желиховская
"В батарейках содержатся такие токсичные вещества, как свинец, кадмий, ртуть, никель и литий, — рассказывает Ферузбек Сайфуллаев. — Они относятся к категории особо опасных отходов. Попадание этих веществ в почву и воду — серьезная угроза здоровью людей, животных и растений".
Ферузбек Сайфуллаев также уточнил, что батарейки воздействуют на биологическое разнообразие. Речь идет о биоаккумуляции — процессе, когда токсины, содержащиеся в батарейках, накапливаются в организмах животных и растений, нанося ущерб пищевой цепочке.
"В результате биоаккумуляции верховные хищники, также, как и птицы и рыбы, накапливают тяжелые металлы, а это влияет на их репродуктивное здоровье и выживание", — уточняет экоактивист.
На сегодняшний день в Узбекистане нет специализированного завода по переработке использованных батареек, поэтому их будет собирать и утилизировать в соответствии с экологическими стандартами одна из немецких компаний за пределами республики — в России, Казахстане и Германии.
Автор инициативы добавляет, что проект не предусматривает поощрение населения. При этом в его реализации активно участвуют крупная торговая сеть, строительная компания, министерство экологии, а также Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики.