https://uz.sputniknews.ru/20250605/uzbekistan-batareyki-punkty-sbora-49725445.html

Куда выкинуть батарейку — в Узбекистане появились пункты сбора

Куда выкинуть батарейку — в Узбекистане появились пункты сбора

Sputnik Узбекистан

Эко-защитник и автор инициативы Ферузбек Сайфуллаев при поддержке Минэкологии презентовал проект по безопасному сбору и экологичной утилизации использованных батареек

2025-06-05T15:40+0500

2025-06-05T15:40+0500

2025-06-05T16:36+0500

эксклюзив

узбекистан

утилизация отходов

экология

проект

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В прошлом году в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области экологи участвовали в III Международном экологическом и туристическом форуме "Молодежь — строители будущего!", организованном министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз. В рамках мероприятия провели конкурс на лучший экологический проект. В тройке победителей был и экозащитник Ферузбек Сайфуллаев, который представил проект "Batareyka.uz". Его цель — сбор и правильная утилизация аккумуляторов, батареек, снижение ущерба экосистемам от опасных отходов.В Агентстве по делам молодежи в Ташкенте накануне состоялась презентация этого проекта. Автор экоинициативы рассказал, что в столице и во всех регионах Узбекистана уже установлены 100 специальных контейнеров для сбора использованных батареек. Их точные адреса размещены на сайте www.batareykalar.uz.В регионах создали 28 пунктов сбора, размещенных в территориальных управлениях министерства экологии и в супермаркетах сети Korzinka. В Ташкенте действуют 72 пункта сбора: половина из них расположена в супермаркетах, остальные — в госучреждениях и учебных заведениях.Обычные пальчиковые батарейки разлагаются более 100 лет, а то и дольше, в зависимости от состава. Поэтому их нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. При неправильной утилизации они загрязняют почву и воду, что впоследствии вредит всему живому. Одна пальчиковая батарейка заражает примерно 20 м² земли и 400 л воды.Ферузбек Сайфуллаев также уточнил, что батарейки воздействуют на биологическое разнообразие. Речь идет о биоаккумуляции — процессе, когда токсины, содержащиеся в батарейках, накапливаются в организмах животных и растений, нанося ущерб пищевой цепочке.На сегодняшний день в Узбекистане нет специализированного завода по переработке использованных батареек, поэтому их будет собирать и утилизировать в соответствии с экологическими стандартами одна из немецких компаний за пределами республики — в России, Казахстане и Германии.Автор инициативы добавляет, что проект не предусматривает поощрение населения. При этом в его реализации активно участвуют крупная торговая сеть, строительная компания, министерство экологии, а также Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики.

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батарейка пункт сбора узбекистан министерство экологии