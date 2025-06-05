Узбекистан направил в Афганистан 183 тонны гуманитарной помощи
© Сурхандарьинский областной хокимиятОчередная партия гуманитарной помощи в размере 183 тонн продовольствия для народа Афганистана
© Сурхандарьинский областной хокимият
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Передачу очередной партии груза приурочили к празднику Курбан хайит.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Узбекистан направил в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.
Отправку груза приурочили к Курбан хайиту.
© Сурхандарьинский областной хокимиятОчередная партия гуманитарной помощи в размере 183 тонн продовольствия для народа Афганистана
Очередная партия гуманитарной помощи в размере 183 тонн продовольствия для народа Афганистана
© Сурхандарьинский областной хокимият
По поручению президента РУз Шавката Мирзиёева населению Афганистана передали 183 тонны продуктов питания: муку, рис, сахар, макаронные и кондитерские изделия, растительное масло, продукты быстрого приготовления, красную фасоль и маш.
© Сурхандарьинский областной хокимиятОчередная партия гуманитарной помощи в размере 183 тонн продовольствия для народа Афганистана
Очередная партия гуманитарной помощи в размере 183 тонн продовольствия для народа Афганистана
© Сурхандарьинский областной хокимият
Передача гумпомощи состоялась в приграничном Хайратоне с участием спецпредставителя президента Узбекистана по Афганистану Исматиллы Иргашева, хокима Сурхандарьинской области Улугбека Косимова и замгубернатора Балха Нурулходи Абуидриса.
Афганская сторона выразила благодарность народу и руководству Узбекистана за такую поддержку.