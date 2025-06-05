https://uz.sputniknews.ru/20250605/uzbekistan-otpravka-gumpomosch-afganistan-49727488.html

Узбекистан направил в Афганистан 183 тонны гуманитарной помощи

Узбекистан направил в Афганистан 183 тонны гуманитарной помощи

Sputnik Узбекистан

Передачу очередной партии груза приурочили к празднику Курбан хайит

2025-06-05T17:30+0500

2025-06-05T17:30+0500

2025-06-05T17:30+0500

общество

узбекистан

афганистан

курбан хайит

гуманитарная помощь

сурхандарьинская область

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Узбекистан направил в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области. Отправку груза приурочили к Курбан хайиту. По поручению президента РУз Шавката Мирзиёева населению Афганистана передали 183 тонны продуктов питания: муку, рис, сахар, макаронные и кондитерские изделия, растительное масло, продукты быстрого приготовления, красную фасоль и маш. Передача гумпомощи состоялась в приграничном Хайратоне с участием спецпредставителя президента Узбекистана по Афганистану Исматиллы Иргашева, хокима Сурхандарьинской области Улугбека Косимова и замгубернатора Балха Нурулходи Абуидриса. Афганская сторона выразила благодарность народу и руководству Узбекистана за такую поддержку.

узбекистан

афганистан

сурхандарьинская область

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