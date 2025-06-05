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https://uz.sputniknews.ru/20250605/uzbekistan-otpravka-gumpomosch-afganistan-49727488.html
Узбекистан направил в Афганистан 183 тонны гуманитарной помощи
Узбекистан направил в Афганистан 183 тонны гуманитарной помощи
Sputnik Узбекистан
Передачу очередной партии груза приурочили к празднику Курбан хайит
2025-06-05T17:30+0500
2025-06-05T17:30+0500
общество
узбекистан
афганистан
курбан хайит
гуманитарная помощь
сурхандарьинская область
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Узбекистан направил в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области. Отправку груза приурочили к Курбан хайиту. По поручению президента РУз Шавката Мирзиёева населению Афганистана передали 183 тонны продуктов питания: муку, рис, сахар, макаронные и кондитерские изделия, растительное масло, продукты быстрого приготовления, красную фасоль и маш. Передача гумпомощи состоялась в приграничном Хайратоне с участием спецпредставителя президента Узбекистана по Афганистану Исматиллы Иргашева, хокима Сурхандарьинской области Улугбека Косимова и замгубернатора Балха Нурулходи Абуидриса. Афганская сторона выразила благодарность народу и руководству Узбекистана за такую поддержку.
узбекистан
афганистан
сурхандарьинская область
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узбекистан афганистан гуманитарная помощь курбан хайит
узбекистан афганистан гуманитарная помощь курбан хайит

Узбекистан направил в Афганистан 183 тонны гуманитарной помощи

17:30 05.06.2025
© Сурхандарьинский областной хокимиятОчередная партия гуманитарной помощи в размере 183 тонн продовольствия для народа Афганистана
Очередная партия гуманитарной помощи в размере 183 тонн продовольствия для народа Афганистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2025
© Сурхандарьинский областной хокимият
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Передачу очередной партии груза приурочили к празднику Курбан хайит.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Узбекистан направил в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.
Отправку груза приурочили к Курбан хайиту.
© Сурхандарьинский областной хокимиятОчередная партия гуманитарной помощи в размере 183 тонн продовольствия для народа Афганистана
Очередная партия гуманитарной помощи в размере 183 тонн продовольствия для народа Афганистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2025
Очередная партия гуманитарной помощи в размере 183 тонн продовольствия для народа Афганистана
© Сурхандарьинский областной хокимият
По поручению президента РУз Шавката Мирзиёева населению Афганистана передали 183 тонны продуктов питания: муку, рис, сахар, макаронные и кондитерские изделия, растительное масло, продукты быстрого приготовления, красную фасоль и маш.
© Сурхандарьинский областной хокимиятОчередная партия гуманитарной помощи в размере 183 тонн продовольствия для народа Афганистана
Очередная партия гуманитарной помощи в размере 183 тонн продовольствия для народа Афганистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2025
Очередная партия гуманитарной помощи в размере 183 тонн продовольствия для народа Афганистана
© Сурхандарьинский областной хокимият
Передача гумпомощи состоялась в приграничном Хайратоне с участием спецпредставителя президента Узбекистана по Афганистану Исматиллы Иргашева, хокима Сурхандарьинской области Улугбека Косимова и замгубернатора Балха Нурулходи Абуидриса.
Афганская сторона выразила благодарность народу и руководству Узбекистана за такую поддержку.
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