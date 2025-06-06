https://uz.sputniknews.ru/20250606/uzbekistan-vpervye-v-istorii-vyshel-na-chempionat-mira-po-futbolu-49735279.html

Узбекистан впервые в истории вышел на чемпионат мира по футболу

Узбекистан впервые в истории вышел на чемпионат мира по футболу

Sputnik Узбекистан

Сборная Узбекистана по футболу стала первой командой из Центральной Азии, которая вышла на чемпионат мира.

2025-06-06T10:10+0500

2025-06-06T10:10+0500

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футбол

чемпионат мира по футболу

узбекистан

финал

матч

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу впервые в истории пробилась в финальную часть чемпионата мира, который состоится в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Под руководством главного тренера Тимура Кападзе команда сыграла вничью с ОАЭ и досрочно обеспечила себе прямую путевку на мундиаль.По итогам матча против команды ОАЭ, который состоялся 5 июня в рамках девятого тура третьего раунда азиатского отбора к ЧМ-2026 команда Узбекистана сыграла вничью. Матч, прошедший на стадионе "Аль-Нахьян" в Абу-Даби, завершился со счетом 0:0.Отсутствие голов не помешало сборной Узбекистана набрать 18 очков и сохранить второе место в группе А, уступая только сборной Ирана, у которой 20 очков. ОАЭ с 14 очками осталась на третьей строчке.В начале игры команда Узбекистана потеряла одного игрока. На 13-й минуте нападающий Остон Урунов получил травму и не смог продолжить встречу. Его заменил Аббосбек Файзуллаев.Лучшим игроком матча стал вратарь Уткир Юсупов, несколько раз спасавший команду от гола, в том числе на последней минуте встречи.Таким образом, даже перед последним туром сборная Узбекистана гарантировала себе место среди участников мирового первенства, которое в 2026 году впервые пройдет в США, Канаде и Мексике.Заключительную игру отборочного цикла команда проведет 10 июня в Ташкенте против сборной Катара. Независимо от ее исхода, матч станет символическим завершением исторического этапа в узбекском футболе.

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