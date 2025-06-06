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Узбекистан впервые в истории вышел на чемпионат мира по футболу
Узбекистан впервые в истории вышел на чемпионат мира по футболу
Sputnik Узбекистан
Сборная Узбекистана по футболу стала первой командой из Центральной Азии, которая вышла на чемпионат мира.
2025-06-06T10:10+0500
2025-06-06T11:16+0500
футбол
чемпионат мира по футболу
узбекистан
финал
матч
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу впервые в истории пробилась в финальную часть чемпионата мира, который состоится в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Под руководством главного тренера Тимура Кападзе команда сыграла вничью с ОАЭ и досрочно обеспечила себе прямую путевку на мундиаль.По итогам матча против команды ОАЭ, который состоялся 5 июня в рамках девятого тура третьего раунда азиатского отбора к ЧМ-2026 команда Узбекистана сыграла вничью. Матч, прошедший на стадионе "Аль-Нахьян" в Абу-Даби, завершился со счетом 0:0.Отсутствие голов не помешало сборной Узбекистана набрать 18 очков и сохранить второе место в группе А, уступая только сборной Ирана, у которой 20 очков. ОАЭ с 14 очками осталась на третьей строчке.В начале игры команда Узбекистана потеряла одного игрока. На 13-й минуте нападающий Остон Урунов получил травму и не смог продолжить встречу. Его заменил Аббосбек Файзуллаев.Лучшим игроком матча стал вратарь Уткир Юсупов, несколько раз спасавший команду от гола, в том числе на последней минуте встречи.Таким образом, даже перед последним туром сборная Узбекистана гарантировала себе место среди участников мирового первенства, которое в 2026 году впервые пройдет в США, Канаде и Мексике.Заключительную игру отборочного цикла команда проведет 10 июня в Ташкенте против сборной Катара. Независимо от ее исхода, матч станет символическим завершением исторического этапа в узбекском футболе.
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футбол чемпионат мира соревнования оаэ команда кападзе абу-даби
футбол чемпионат мира соревнования оаэ команда кападзе абу-даби

Узбекистан впервые в истории вышел на чемпионат мира по футболу

10:10 06.06.2025 (обновлено: 11:16 06.06.2025)
© Ассоциация футбола УзбекистанаУзбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2025
© Ассоциация футбола Узбекистана
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Сборная Узбекистана по футболу стала первой командой из Центральной Азии, которая вышла на чемпионат мира.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу впервые в истории пробилась в финальную часть чемпионата мира, который состоится в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Под руководством главного тренера Тимура Кападзе команда сыграла вничью с ОАЭ и досрочно обеспечила себе прямую путевку на мундиаль.
© Ассоциация футбола УзбекистанаУзбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2025
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
© Ассоциация футбола Узбекистана
По итогам матча против команды ОАЭ, который состоялся 5 июня в рамках девятого тура третьего раунда азиатского отбора к ЧМ-2026 команда Узбекистана сыграла вничью. Матч, прошедший на стадионе "Аль-Нахьян" в Абу-Даби, завершился со счетом 0:0.
© Ассоциация футбола УзбекистанаУзбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2025
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
© Ассоциация футбола Узбекистана
Отсутствие голов не помешало сборной Узбекистана набрать 18 очков и сохранить второе место в группе А, уступая только сборной Ирана, у которой 20 очков. ОАЭ с 14 очками осталась на третьей строчке.
В начале игры команда Узбекистана потеряла одного игрока. На 13-й минуте нападающий Остон Урунов получил травму и не смог продолжить встречу. Его заменил Аббосбек Файзуллаев.
Лучшим игроком матча стал вратарь Уткир Юсупов, несколько раз спасавший команду от гола, в том числе на последней минуте встречи.
© Ассоциация футбола УзбекистанаУзбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу. - Sputnik Узбекистан
1/13
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
© Ассоциация футбола УзбекистанаУзбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу. - Sputnik Узбекистан
2/13
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
© Ассоциация футбола УзбекистанаУзбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу. - Sputnik Узбекистан
3/13
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
© Ассоциация футбола УзбекистанаУзбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу. - Sputnik Узбекистан
4/13
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
© Ассоциация футбола УзбекистанаУзбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу. - Sputnik Узбекистан
5/13
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
© Ассоциация футбола УзбекистанаУзбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу. - Sputnik Узбекистан
6/13
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
© Ассоциация футбола УзбекистанаУзбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу. - Sputnik Узбекистан
7/13
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
© Ассоциация футбола УзбекистанаУзбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу. - Sputnik Узбекистан
8/13
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
© Ассоциация футбола УзбекистанаУзбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу. - Sputnik Узбекистан
9/13
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
© Ассоциация футбола УзбекистанаУзбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу. - Sputnik Узбекистан
10/13
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
© Ассоциация футбола УзбекистанаУзбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу. - Sputnik Узбекистан
11/13
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
© Ассоциация футбола УзбекистанаУзбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу. - Sputnik Узбекистан
12/13
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
© Ассоциация футбола УзбекистанаСборная Узбекистана по футболу впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата мира 2026.
Сборная Узбекистана по футболу впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата мира 2026. - Sputnik Узбекистан
13/13
© Ассоциация футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана по футболу впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата мира 2026.
1/13
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
2/13
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
3/13
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
4/13
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
5/13
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
6/13
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
7/13
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
8/13
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
9/13
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
10/13
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
11/13
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
12/13
© Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
13/13
© Ассоциация футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана по футболу впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата мира 2026.
Таким образом, даже перед последним туром сборная Узбекистана гарантировала себе место среди участников мирового первенства, которое в 2026 году впервые пройдет в США, Канаде и Мексике.
© Ассоциация футбола УзбекистанаСборная Узбекистана по футболу впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата мира 2026.
Сборная Узбекистана по футболу впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата мира 2026. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2025
Сборная Узбекистана по футболу впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата мира 2026.
© Ассоциация футбола Узбекистана
Заключительную игру отборочного цикла команда проведет 10 июня в Ташкенте против сборной Катара. Независимо от ее исхода, матч станет символическим завершением исторического этапа в узбекском футболе.
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