В Бухаре проходит XXI международный фестиваль "Шелк и специи"
© ИА "Дунё"В Бухаре проходит XXI традиционный международный фестиваль "Шелк и специи".
© ИА "Дунё"
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В мероприятии участвуют ремесленники из России, Афганистана, Ирана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и других стран, а также мастера народного творчества и прикладного искусства из разных регионов Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В древней Бухаре начался XXI традиционный международный фестиваль "Шелк и специи", сообщает ИА "Дунё".
В мероприятии принимают участие более 50 ремесленников из России, Афганистана, Ирана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и других стран, а также свыше 200 мастеров народного творчества и прикладного искусства из разных регионов Узбекистана.
По традиции фестиваль открылся красочным шествием его участников и гостей — от крепости "Арк" до архитектурного ансамбля "Ляби Хауз", где состоялась торжественная церемония открытия в праздничной атмосфере.
© ИА "Дунё"В Бухаре проходит XXI традиционный международный фестиваль "Шелк и специи".
В Бухаре проходит XXI традиционный международный фестиваль "Шелк и специи".
© ИА "Дунё"
В рамках фестиваля проходят выступления фольклорных коллективов, мастер-классы по различным направлениям народного ремесла, выставки и ярмарки изделий из шелка, национальных ремесленных товаров и специй, праздник плова, а также экспозиции изобразительного и прикладного искусства.
© ИА "Дунё"В Бухаре проходит XXI традиционный международный фестиваль "Шелк и специи".
В Бухаре проходит XXI традиционный международный фестиваль "Шелк и специи".
© ИА "Дунё"
Также в рамках мероприятия демонструются национальные спортивные игры, проводится специальный модный показ "Silk&Spices Fashion Days".
"Фестиваль вызывает большой интерес у зарубежных и местных гостей. Проводимый в исторической атмосфере древней Бухары, он становится не только культурным событием, но и важной платформой для сохранения и развития ремесленных традиций, а также продвижения туризма", – отметили в агентстве.