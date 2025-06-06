https://uz.sputniknews.ru/20250606/v-buxare-proxodit-xxi-mejdunarodnyy-festival-shelk-i-spetsii-49744726.html

В Бухаре проходит XXI международный фестиваль "Шелк и специи"

В Бухаре проходит XXI международный фестиваль "Шелк и специи"

Sputnik Узбекистан

В мероприятии участвуют ремесленники из России, Афганистана, Ирана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и других стран, а также мастера народного творчества и прикладного искусства из разных регионов Узбекистана.

2025-06-06T15:08+0500

2025-06-06T15:08+0500

2025-06-06T15:08+0500

бухара

фестиваль

шелк и специи

культура

узбекские традиции

искусство

ремесленники

выставка прикладного искусства

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В древней Бухаре начался XXI традиционный международный фестиваль "Шелк и специи", сообщает ИА "Дунё".В мероприятии принимают участие более 50 ремесленников из России, Афганистана, Ирана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и других стран, а также свыше 200 мастеров народного творчества и прикладного искусства из разных регионов Узбекистана.По традиции фестиваль открылся красочным шествием его участников и гостей — от крепости "Арк" до архитектурного ансамбля "Ляби Хауз", где состоялась торжественная церемония открытия в праздничной атмосфере.В рамках фестиваля проходят выступления фольклорных коллективов, мастер-классы по различным направлениям народного ремесла, выставки и ярмарки изделий из шелка, национальных ремесленных товаров и специй, праздник плова, а также экспозиции изобразительного и прикладного искусства.Также в рамках мероприятия демонструются национальные спортивные игры, проводится специальный модный показ "Silk&Spices Fashion Days".

бухара

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бухара международный фестиваль шелк специи ремесленники мастера прикладного искусства