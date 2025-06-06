https://uz.sputniknews.ru/20250606/v-sochi-startoval-mejdunarodnyy-festival-evraziya-kinofest-49755058.html

В Сочи стартовал II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" – прямая трансляция

В Сочи стартовал II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" – прямая трансляция

Sputnik Узбекистан

Фестиваль стал площадкой кинодиалога и культурного обмена между странами: в программе предусмотрены тематические мастер-классы и круглые столы, в роли модераторов выступят профессионалы индустрии.

2025-06-06T20:00+0500

2025-06-06T20:00+0500

2025-06-06T20:00+0500

евразия

кино

фестиваль

сочи

видео

киноиндустрия

культура

россия

кинематограф

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В Летнем театре Сочи стартовала церемония открытия II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест", на котором представят документальные и художественные фильмы из 25 стран. В рамках фестиваля состоятся кинопоказы 53 конкурсных полнометражных фильмов и коротких метров на двух площадках города — в обновленном Летнем театре в парке имени Фрунзе и кинозалах отеля "Жемчужина". В этом году число участников удвоилось – к мероприятию присоединились представители Туркменистана, Пакистана, Кении, Германии, Турции, ЮАР, Швейцарии, Монголии, Бразилии, Испании, Австрии и Сербии. На фестивале зрители впервые увидят кинокартину президента фестиваля Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семёныча". Также в программе запланированы мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения режиссера Сергея Герасимова. Все дни кинофеста гости смогут знакомиться с фильмами, которые создавали ученики известного кинематографиста. По итогам кинофестиваля жюри выберут авторов лучших фильмов, чтобы вручить "символ культурного обмена, уважения и дружбы между народами огромного континента" – статуэтку "Евразия". Церемония закрытия международного фестиваля состоится 13 июня в Летнем театре. "Евразия-Кинофест" — это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства. Цель мероприятия — пробудить у зрителей интерес к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.

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