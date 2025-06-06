https://uz.sputniknews.ru/20250606/vladimir-putin-pozdravil-musulman-prazdnik-kurban-bayram-49745332.html
Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Sputnik Узбекистан
Российский лидер подчеркнул, что мусульманские организации активно участвуют в жизни страны, уделяют большое внимание воспитанию молодежи, укреплению семейных... 06.06.2025, Sputnik Узбекистан
2025-06-06T13:15+0500
2025-06-06T13:15+0500
2025-06-06T13:15+0500
владимир путин
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курбан-байрам
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом и отметил, что этот праздник дарит верующим радость приобщения к богатейшему историческому наследию предков. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.Президенту России отрадно, что мусульманские организации активно, созидательно участвуют в жизни страны, уделяют большое внимание воспитанию подрастающего поколения, укреплению семейных ценностей, реализации масштабных инициатив в сфере культуры, образования, просвещения, благотворительности.
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владимир путин поздравил мусульман праздник курбан-байрам россия
владимир путин поздравил мусульман праздник курбан-байрам россия
Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Российский лидер подчеркнул, что мусульманские организации активно участвуют в жизни страны, уделяют большое внимание воспитанию молодежи, укреплению семейных ценностей, реализации масштабных инициатив в сфере культуры, образования, просвещения, благотворительности.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik.
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом и отметил, что этот праздник дарит верующим радость приобщения к богатейшему историческому наследию предков. Текст поздравления опубликован
на сайте Кремля.
"Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к древним религиозным святыням, служит единению людей, дарит верующим радость приобщения к богатейшему историческому, духовному наследию предков. Следуя отеческим заветам и традициям, мусульмане отмечают Курбан-байрам добрыми, милосердными делами, искренне заботятся о тех, кто нуждается в помощи и сострадании", — сказал глава РФ.
Президенту России отрадно, что мусульманские организации активно, созидательно участвуют в жизни страны, уделяют большое внимание воспитанию подрастающего поколения, укреплению семейных ценностей, реализации масштабных инициатив в сфере культуры, образования, просвещения, благотворительности.
"И конечно, особого, самого глубокого признания заслуживает ваша деятельность, направленная на поддержку защитников Отечества, их родных и близких", – добавил Путин.