Бахтиёр Саидов принял участие в министерской встрече "Центральная Азия – Индия"
14:53 07.06.2025 (обновлено: 14:58 07.06.2025)
© Бахтиёр Саидов4-й министерский диалог "Центральная Азия - Индия"
© Бахтиёр Саидов
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Участники встречи обсудили вопросы укрепления взаимосвязей, поддержания региональной безопасности, развития технологического сотрудничества, обеспечения устойчивого развития.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял участие в 4-й встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии и Индии. Об этом глава МИД сообщил в своем Telegram-канале.
© Бахтиёр Саидов4-й министерский диалог "Центральная Азия - Индия"
4-й министерский диалог "Центральная Азия - Индия"
© Бахтиёр Саидов
"Вместе с коллегами провели 4-й министерский диалог "Центральная Азия — Индия". Выражаем благодарность Е.П. Субраманьяму Джайшанкару за теплое гостеприимство", – говорится в сообщении.
© Бахтиёр Саидов4-й министерский диалог "Центральная Азия - Индия"
4-й министерский диалог "Центральная Азия - Индия"
© Бахтиёр Саидов
На встрече обсуждались основные направления взаимодействия между странами Центральной Азии и Индией, в таких сферах, как транспорт и логистика, региональное сотрудничество, борьба с терроризмом, а также развитие передовых технологий.
Участники заявили о важности совместного реагирования на современные вызовы и угрозы. Проанализированы пути решения экологических проблем в регионе, предотвращения транснациональных угроз, а также укрепления культурного взаимообмена.
"Многие цели достигнуты, выдвинуты новые инициативы, еще больше работы предстоит сделать. Несомненно, данная платформа служит укреплению существующих и созданию новых связей между нашим регионом и Индией", – заключил Саидов.
© Бахтиёр Саидов4-й министерский диалог "Центральная Азия - Индия"
4-й министерский диалог "Центральная Азия - Индия"
© Бахтиёр Саидов
По итогам форума принято Совместное заявление министров иностранных дел, в котором зафиксирована общая приверженность к углублению многостороннего взаимодействия в рамках формата "Центральная Азия – Индия".