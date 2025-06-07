https://uz.sputniknews.ru/20250607/baxtiyor-saidov-ministerskaya-vstrecha-tsentralnaya-aziya-indiya-49769959.html

Бахтиёр Саидов принял участие в министерской встрече "Центральная Азия – Индия"

Бахтиёр Саидов принял участие в министерской встрече "Центральная Азия – Индия"

Sputnik Узбекистан

Участники встречи обсудили вопросы укрепления взаимосвязей, поддержания региональной безопасности, развития технологического сотрудничества, обеспечения устойчивого развития.

2025-06-07T14:53+0500

2025-06-07T14:53+0500

2025-06-07T14:58+0500

мид узбекистана

бахтиёр саидов

индия

министр

узбекистан

центральная азия

заявление

сотрудничество

технологии

транспорт

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял участие в 4-й встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии и Индии. Об этом глава МИД сообщил в своем Telegram-канале.На встрече обсуждались основные направления взаимодействия между странами Центральной Азии и Индией, в таких сферах, как транспорт и логистика, региональное сотрудничество, борьба с терроризмом, а также развитие передовых технологий.Участники заявили о важности совместного реагирования на современные вызовы и угрозы. Проанализированы пути решения экологических проблем в регионе, предотвращения транснациональных угроз, а также укрепления культурного взаимообмена.По итогам форума принято Совместное заявление министров иностранных дел, в котором зафиксирована общая приверженность к углублению многостороннего взаимодействия в рамках формата "Центральная Азия – Индия".

индия

узбекистан

центральная азия

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