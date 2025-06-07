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ЕЭК и ЮНСИТРАЛ продолжают диалог по международному торговому праву
ЕЭК и ЮНСИТРАЛ продолжают диалог по международному торговому праву
Sputnik Узбекистан
Это позволяет странам Союза не только быть в курсе актуальных тенденций и глобальных инициатив, но и участвовать в формировании международных правовых стандартов.
2025-06-07T16:51+0500
2025-06-07T17:17+0500
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия совместно с ЮНСИТРАЛ провела вебинар, посвященный актуальным вопросам международного торгового права, сообщает пресс-служба ЕЭК.В мероприятии приняли участие представители уполномоченных органов стран Евразийского экономического союза.Эксперты ЮНСИТРАЛ представили ключевые наработки по ряду направлений. Среди них:Заместитель директора Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Лусине Тумян отметила, что в условиях стремительной трансформации мировой экономики международное торговое право играет все более значимую роль.Представитель Комиссии подчеркнула важность активного диалога государств ЕАЭС с ЮНСИТРАЛ, что, по ее мнению, позволяет странам не только быть в курсе актуальных тенденций и глобальных инициатив, но и участвовать в формировании международных правовых стандартов.ЮНСИТРАЛ – Комиссия ООН по праву международной торговли. Создана в 1966 году для содействия унификации и гармонизации права международной торговли. Является основным юридическим органом ООН в области права международной торговли.
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еэк еаэс юнситрал сотрудничество международное торговое право
еэк еаэс юнситрал сотрудничество международное торговое право

ЕЭК и ЮНСИТРАЛ продолжают диалог по международному торговому праву

16:51 07.06.2025 (обновлено: 17:17 07.06.2025)
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2025
© Sputnik / Владислав Воднев
/
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Это позволяет странам Союза не только быть в курсе актуальных тенденций и глобальных инициатив, но и участвовать в формировании международных правовых стандартов.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия совместно с ЮНСИТРАЛ провела вебинар, посвященный актуальным вопросам международного торгового права, сообщает пресс-служба ЕЭК.
В мероприятии приняли участие представители уполномоченных органов стран Евразийского экономического союза.
Эксперты ЮНСИТРАЛ представили ключевые наработки по ряду направлений.
Среди них:
законодательство о несостоятельности (банкротстве);
международное посредничество и арбитраж;
реформирование системы урегулирования споров между инвесторами и государствами.
Заместитель директора Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Лусине Тумян отметила, что в условиях стремительной трансформации мировой экономики международное торговое право играет все более значимую роль.

"Диалог между ЕЭК и ЮНСИТРАЛ направлен на развитие взаимодействия, позволяет знакомиться с передовыми международными практиками в этой сфере. Мы видим большую ценность в обмене опытом и совместной работе над совершенствованием норм международного торгового права", – отметила Тумян.

Представитель Комиссии подчеркнула важность активного диалога государств ЕАЭС с ЮНСИТРАЛ, что, по ее мнению, позволяет странам не только быть в курсе актуальных тенденций и глобальных инициатив, но и участвовать в формировании международных правовых стандартов.
"Дискуссия позволила участникам расширить знания о механизмах и инструментах ЮНСИТРАЛ, обсудить практики применения международного торгового права в рамках ЕАЭС", – отметили в ЕЭК.
ЮНСИТРАЛ – Комиссия ООН по праву международной торговли. Создана в 1966 году для содействия унификации и гармонизации права международной торговли. Является основным юридическим органом ООН в области права международной торговли.
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