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ЕЭК и ЮНСИТРАЛ продолжают диалог по международному торговому праву

ЕЭК и ЮНСИТРАЛ продолжают диалог по международному торговому праву

Sputnik Узбекистан

Это позволяет странам Союза не только быть в курсе актуальных тенденций и глобальных инициатив, но и участвовать в формировании международных правовых стандартов.

2025-06-07T16:51+0500

2025-06-07T16:51+0500

2025-06-07T17:17+0500

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия совместно с ЮНСИТРАЛ провела вебинар, посвященный актуальным вопросам международного торгового права, сообщает пресс-служба ЕЭК.В мероприятии приняли участие представители уполномоченных органов стран Евразийского экономического союза.Эксперты ЮНСИТРАЛ представили ключевые наработки по ряду направлений. Среди них:Заместитель директора Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Лусине Тумян отметила, что в условиях стремительной трансформации мировой экономики международное торговое право играет все более значимую роль.Представитель Комиссии подчеркнула важность активного диалога государств ЕАЭС с ЮНСИТРАЛ, что, по ее мнению, позволяет странам не только быть в курсе актуальных тенденций и глобальных инициатив, но и участвовать в формировании международных правовых стандартов.ЮНСИТРАЛ – Комиссия ООН по праву международной торговли. Создана в 1966 году для содействия унификации и гармонизации права международной торговли. Является основным юридическим органом ООН в области права международной торговли.

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