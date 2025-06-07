https://uz.sputniknews.ru/20250607/prezident-uzbekistana-provel-peregovory-s-mejdunarodnymi-investorami-49774102.html

Президент Узбекистана провел переговоры с международными инвесторами – подробности

Президент Узбекистана провел переговоры с международными инвесторами – подробности

Sputnik Узбекистан

Обсуждена реализация крупных инфраструктурных и промышленных проектов ГЧП, включая модернизацию газо- и электросетей, системы водоснабжения, строительство мощностей генерации и аккумуляции энергии, скоростных жд путей, возведение недвижимости и бизнес-инфраструктуры.

2025-06-07T18:45+0500

2025-06-07T18:45+0500

2025-06-07T18:49+0500

шавкат мирзиёев

переговоры

бизнес

узбекистан

инвестиции

иностранные инвесторы

инвестпроекты

энергопроекты

водоснабжение

недвижимость

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию зарубежных инвесторов в составе председателя правления компании "Al Mirqab Capital" Хамада бин Джассима Аль Тани и старшего управляющего директора инвестиционной компании "Blackrock" Адебайо Огунлеси. Об этом сообщила пресс-служба узбекского лидера.На встрече с инвесторами были рассмотрены вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества и реализации перспективных инвестиционных проектов в Узбекистане.По итогам встречи стороны договорились принять "дорожную карту" для системного продвижения перспективных проектов.

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