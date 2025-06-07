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https://uz.sputniknews.ru/20250607/prezident-uzbekistana-provel-peregovory-s-mejdunarodnymi-investorami-49774102.html
Президент Узбекистана провел переговоры с международными инвесторами – подробности
Президент Узбекистана провел переговоры с международными инвесторами – подробности
Sputnik Узбекистан
Обсуждена реализация крупных инфраструктурных и промышленных проектов ГЧП, включая модернизацию газо- и электросетей, системы водоснабжения, строительство мощностей генерации и аккумуляции энергии, скоростных жд путей, возведение недвижимости и бизнес-инфраструктуры.
2025-06-07T18:45+0500
2025-06-07T18:49+0500
шавкат мирзиёев
переговоры
бизнес
узбекистан
инвестиции
иностранные инвесторы
инвестпроекты
энергопроекты
водоснабжение
недвижимость
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию зарубежных инвесторов в составе председателя правления компании "Al Mirqab Capital" Хамада бин Джассима Аль Тани и старшего управляющего директора инвестиционной компании "Blackrock" Адебайо Огунлеси. Об этом сообщила пресс-служба узбекского лидера.На встрече с инвесторами были рассмотрены вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества и реализации перспективных инвестиционных проектов в Узбекистане.По итогам встречи стороны договорились принять "дорожную карту" для системного продвижения перспективных проектов.
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мирзиёев узбекистан президент иностранные инвесторы встреча энергия водоснабжение строительство инвестиции
мирзиёев узбекистан президент иностранные инвесторы встреча энергия водоснабжение строительство инвестиции

Президент Узбекистана провел переговоры с международными инвесторами – подробности

18:45 07.06.2025 (обновлено: 18:49 07.06.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана провел переговоры с международными инвесторами.
Президент Узбекистана провел переговоры с международными инвесторами. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Обсуждена реализация крупных инфраструктурных и промышленных проектов ГЧП, включая модернизацию газо- и электросетей, системы водоснабжения, строительство мощностей генерации и аккумуляции энергии, скоростных жд путей, возведение недвижимости и бизнес-инфраструктуры.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию зарубежных инвесторов в составе председателя правления компании "Al Mirqab Capital" Хамада бин Джассима Аль Тани и старшего управляющего директора инвестиционной компании "Blackrock" Адебайо Огунлеси. Об этом сообщила пресс-служба узбекского лидера.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана провел переговоры с международными инвесторами.
Президент Узбекистана провел переговоры с международными инвесторами. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2025
Президент Узбекистана провел переговоры с международными инвесторами.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На встрече с инвесторами были рассмотрены вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества и реализации перспективных инвестиционных проектов в Узбекистане.

"В качестве приоритетных направлений определены крупные инфраструктурные и промышленные проекты государственно-частного партнерства, включая модернизацию газо- и электрораспределительных сетей, системы водоснабжения, строительство мощностей генерации и аккумуляции энергии, скоростных железнодорожных путей, возведение объектов недвижимости и бизнес-инфраструктуры", – говорится в сообщении.

© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана провел переговоры с международными инвесторами.
Президент Узбекистана провел переговоры с международными инвесторами. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2025
Президент Узбекистана провел переговоры с международными инвесторами.
© Пресс-служба президента Узбекистана
По итогам встречи стороны договорились принять "дорожную карту" для системного продвижения перспективных проектов.
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