https://uz.sputniknews.ru/20250607/soedinennye-shtaty-interesuyutsya-vodnymi-resursami-uzbekistana-49761317.html

Соединенные Штаты интересуются водными ресурсами Узбекистана – СМИ

Соединенные Штаты интересуются водными ресурсами Узбекистана – СМИ

Sputnik Узбекистан

Входящая в структуру Госдепа США Геологическая служба планирует привлечь подрядчиков для реализации двух проектов в Узбекистане. Особый интерес американские геологи проявляют к реке Кашкадарья, важной части местной оросительной инфраструктуры.

2025-06-07T10:48+0500

2025-06-07T10:48+0500

2025-06-07T10:48+0500

вода

узбекистан

сша

центральная азия

водные ресурсы

проект

природные ресурсы

река

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Геологическая служба Соединенных Штатов Америки планирует привлечь подрядчиков для изучения водного режима рек в Узбекистане. Об этом сообщает RT. Как отмечается, ведомство интересуют гидрологические особенности в регионе, в том числе такие, как динамика снежного покрова. Особый интерес американские геологи проявляют к реке Кашкадарья, важной части местной оросительной инфраструктуры.В экспертном сообществе считают, что внимание к водным проблемам Центральной Азии вызвано стремлением США использовать тематику региональной конкуренции за природные ресурсы как рычаг политического давления.Согласно объявленным условиям тендера, входящая в структуру Госдепа США Геологическая служба планирует привлечь подрядчиков для реализации двух проектов в Узбекистане. Оба проекта призваны "развить научно-технический потенциал правительства Узбекистана в области оценки водных ресурсов", говорится в документе.В рамках реализации программы ученые и инженеры при правительстве Узбекистана, а также студенты университетов должны будут познакомиться с деятельностью Геологической службы США для гидрологических исследований, включая разработку планов исследований, сбор проб, интерпретацию данных и их публикацию. Проект планируют завершить к концу мая 2026 года.По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, проблема доступа к водным ресурсам в ЦА стоит очень остро, и США в рамках стратегии сдерживания России и Китая могут воспользоваться ситуацией для получения новых рычагов влияния в регионе.По его мнению, любая спорная или конфликтная повестка, тем более в таком сложном регионе, как Центральная Азия, будет использоваться Вашингтоном "для проекции своего влияния и создания неудобств геополитическим соперникам".

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