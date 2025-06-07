https://uz.sputniknews.ru/20250607/soedinennye-shtaty-interesuyutsya-vodnymi-resursami-uzbekistana-49761317.html
Соединенные Штаты интересуются водными ресурсами Узбекистана – СМИ
Соединенные Штаты интересуются водными ресурсами Узбекистана – СМИ
Sputnik Узбекистан
Входящая в структуру Госдепа США Геологическая служба планирует привлечь подрядчиков для реализации двух проектов в Узбекистане. Особый интерес американские геологи проявляют к реке Кашкадарья, важной части местной оросительной инфраструктуры.
2025-06-07T10:48+0500
2025-06-07T10:48+0500
2025-06-07T10:48+0500
вода
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водные ресурсы
проект
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река
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Геологическая служба Соединенных Штатов Америки планирует привлечь подрядчиков для изучения водного режима рек в Узбекистане. Об этом сообщает RT. Как отмечается, ведомство интересуют гидрологические особенности в регионе, в том числе такие, как динамика снежного покрова. Особый интерес американские геологи проявляют к реке Кашкадарья, важной части местной оросительной инфраструктуры.В экспертном сообществе считают, что внимание к водным проблемам Центральной Азии вызвано стремлением США использовать тематику региональной конкуренции за природные ресурсы как рычаг политического давления.Согласно объявленным условиям тендера, входящая в структуру Госдепа США Геологическая служба планирует привлечь подрядчиков для реализации двух проектов в Узбекистане. Оба проекта призваны "развить научно-технический потенциал правительства Узбекистана в области оценки водных ресурсов", говорится в документе.В рамках реализации программы ученые и инженеры при правительстве Узбекистана, а также студенты университетов должны будут познакомиться с деятельностью Геологической службы США для гидрологических исследований, включая разработку планов исследований, сбор проб, интерпретацию данных и их публикацию. Проект планируют завершить к концу мая 2026 года.По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, проблема доступа к водным ресурсам в ЦА стоит очень остро, и США в рамках стратегии сдерживания России и Китая могут воспользоваться ситуацией для получения новых рычагов влияния в регионе.По его мнению, любая спорная или конфликтная повестка, тем более в таком сложном регионе, как Центральная Азия, будет использоваться Вашингтоном "для проекции своего влияния и создания неудобств геополитическим соперникам".
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госдеп сша геологическая служба подрядчики проекты узбекистан река вода кашкадарья оросительная система
госдеп сша геологическая служба подрядчики проекты узбекистан река вода кашкадарья оросительная система
Соединенные Штаты интересуются водными ресурсами Узбекистана – СМИ
Входящая в структуру Госдепа США Геологическая служба планирует привлечь подрядчиков для реализации двух проектов в Узбекистане. Особый интерес американские геологи проявляют к реке Кашкадарья, важной части местной оросительной инфраструктуры.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
Геологическая служба Соединенных Штатов Америки планирует привлечь подрядчиков для изучения водного режима рек в Узбекистане. Об этом сообщает
RT.
Как отмечается, ведомство интересуют гидрологические особенности в регионе, в том числе такие, как динамика снежного покрова. Особый интерес американские геологи проявляют к реке Кашкадарья, важной части местной оросительной инфраструктуры.
В экспертном сообществе считают, что внимание к водным проблемам Центральной Азии вызвано стремлением США использовать тематику региональной конкуренции за природные ресурсы как рычаг политического давления.
Согласно объявленным условиям тендера, входящая в структуру Госдепа США Геологическая служба планирует привлечь подрядчиков для реализации двух проектов в Узбекистане.
Первый предполагает научный анализ информации "о поверхностных водах и снежном покрове Узбекистана" и формирование базы цифровых данных по этой теме. В рамках исследования планируется, в частности, оценить "риски наводнений и селевых потоков".
Второй проект направлен на изучение, из каких источников и в каких объемах пополняется русло реки Кашкадарья и какова сезонная динамика процесса.
Оба проекта призваны "развить научно-технический потенциал правительства Узбекистана в области оценки водных ресурсов", говорится в документе.
В рамках реализации программы ученые и инженеры при правительстве Узбекистана, а также студенты университетов должны будут познакомиться с деятельностью Геологической службы США для гидрологических исследований, включая разработку планов исследований, сбор проб, интерпретацию данных и их публикацию. Проект планируют завершить к концу мая 2026 года.
По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, проблема доступа к водным ресурсам в ЦА стоит очень остро, и США в рамках стратегии сдерживания России и Китая могут воспользоваться ситуацией для получения новых рычагов влияния в регионе.
"Американцы будут пытаться использовать водную проблематику в Центральной Азии как рычаг для продвижения своих интересов. Предварительное изучение гидрологических проблем региона может быть прелюдией к "высадке десанта" американских бизнесменов, которые всегда следуют в обозе за американской дипломатией", — пояснил эксперт.
По его мнению, любая спорная или конфликтная повестка, тем более в таком сложном регионе, как Центральная Азия, будет использоваться Вашингтоном "для проекции своего влияния и создания неудобств геополитическим соперникам".