https://uz.sputniknews.ru/20250608/medresye-tillya-kori-samarkand-restavratsiya-49781085.html

Медресе Тилля-Кори в самаркандском Регистане отреставрируют

Медресе Тилля-Кори в самаркандском Регистане отреставрируют

Sputnik Узбекистан

Научно-экспертный совет дал согласие на проведение работ по реконструкции и реставрации при условии сохранения декоративного убранства памятника

2025-06-08T14:35+0500

2025-06-08T14:35+0500

2025-06-08T17:15+0500

культура

узбекистан

регистан

самарканд

история

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0e/38943216_45:292:3071:1994_1920x0_80_0_0_d4468be0fe4e8ed41543f1098027672b.jpg

ТАШКЕНТ, 8 июня — Sputnik. Медресе Тилля-Кори в самаркандском Регистане отреставрируют, сообщает пресс-служба Агентства по охране культурного наследия Узбекистана.Научно-экспертный совет при Агентстве принял более 100 решений, направленных на сохранение объектов культурного наследия республики.Как отмечается, на заседании совета рассмотрели около 120 проектов.Также научно-экспертный совет при Агентстве культурного наследия одобрил предложения:Вместе с тем, совет отклонил такие проекты, как строительство новой мечети на территории мечети "Гурумсарой" ("Холматбой") в Папском районе Наманганской области и дополнительного здания около мечети "Хотамхон тура" в Балыкчинском районе Андижанской области из-за угрозы искажения внешнего вида исторических памятников.“Всего не были одобрены 11 проектов в городах Бухара, Ташкент и Самарканд, в Бухарской, Наманганской, Сырдарьинской и Хорезмской областях из-за возможности их негативного воздействия на облик исторических памятников и неполной реализации рекомендаций, данных Советом”, — говорится в сообщении.

узбекистан

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

медресе тилля-кори самарканд регистан реставрация