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https://uz.sputniknews.ru/20250608/medresye-tillya-kori-samarkand-restavratsiya-49781085.html
Медресе Тилля-Кори в самаркандском Регистане отреставрируют
Медресе Тилля-Кори в самаркандском Регистане отреставрируют
Sputnik Узбекистан
Научно-экспертный совет дал согласие на проведение работ по реконструкции и реставрации при условии сохранения декоративного убранства памятника
2025-06-08T14:35+0500
2025-06-08T17:15+0500
культура
узбекистан
регистан
самарканд
история
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ТАШКЕНТ, 8 июня — Sputnik. Медресе Тилля-Кори в самаркандском Регистане отреставрируют, сообщает пресс-служба Агентства по охране культурного наследия Узбекистана.Научно-экспертный совет при Агентстве принял более 100 решений, направленных на сохранение объектов культурного наследия республики.Как отмечается, на заседании совета рассмотрели около 120 проектов.Также научно-экспертный совет при Агентстве культурного наследия одобрил предложения:Вместе с тем, совет отклонил такие проекты, как строительство новой мечети на территории мечети "Гурумсарой" ("Холматбой") в Папском районе Наманганской области и дополнительного здания около мечети "Хотамхон тура" в Балыкчинском районе Андижанской области из-за угрозы искажения внешнего вида исторических памятников.“Всего не были одобрены 11 проектов в городах Бухара, Ташкент и Самарканд, в Бухарской, Наманганской, Сырдарьинской и Хорезмской областях из-за возможности их негативного воздействия на облик исторических памятников и неполной реализации рекомендаций, данных Советом”, — говорится в сообщении.
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медресе тилля-кори самарканд регистан реставрация
медресе тилля-кори самарканд регистан реставрация

Медресе Тилля-Кори в самаркандском Регистане отреставрируют

14:35 08.06.2025 (обновлено: 17:15 08.06.2025)
© Sputnik / Актан ТемиркановПлощадь Регистан в Самарканде с тремя медресе Улугбека, Шердор, Тилля-Кари
Площадь Регистан в Самарканде с тремя медресе Улугбека, Шердор, Тилля-Кари - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2025
© Sputnik / Актан Темирканов
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Научно-экспертный совет дал согласие на проведение работ по реконструкции и реставрации при условии сохранения декоративного убранства памятника.
ТАШКЕНТ, 8 июня — Sputnik. Медресе Тилля-Кори в самаркандском Регистане отреставрируют, сообщает пресс-служба Агентства по охране культурного наследия Узбекистана.
Научно-экспертный совет при Агентстве принял более 100 решений, направленных на сохранение объектов культурного наследия республики.
Как отмечается, на заседании совета рассмотрели около 120 проектов.
"Одобрить реставрацию и реконструкцию медресе Тилля-Кори, расположенного на площади Регистан в Самарканде, при условии, что в ходе реставрационных и реконструкционных работ не будет повреждено декоративное убранство памятника. Контроль за реализацией проекта возложить на автора проекта и Самаркандское областное управление культурного наследия", — говорится в протоколе заседания.
Также научно-экспертный совет при Агентстве культурного наследия одобрил предложения:
о включении археологических памятников "Ташбулок" и "Тугонбулок" в Бахмальском районе Джизакской области, в Национальный список недвижимых объектов материального культурного наследия, как археологических памятников республиканского значения;
о преобразовании мавзолея "Соки Мавлон Ота" в поселке Хазара Шахрисабзского района Кашкадарьинской области в место паломничества с сохранением историко-природного ландшафта.
Вместе с тем, совет отклонил такие проекты, как строительство новой мечети на территории мечети "Гурумсарой" ("Холматбой") в Папском районе Наманганской области и дополнительного здания около мечети "Хотамхон тура" в Балыкчинском районе Андижанской области из-за угрозы искажения внешнего вида исторических памятников.
“Всего не были одобрены 11 проектов в городах Бухара, Ташкент и Самарканд, в Бухарской, Наманганской, Сырдарьинской и Хорезмской областях из-за возможности их негативного воздействия на облик исторических памятников и неполной реализации рекомендаций, данных Советом”, — говорится в сообщении.
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