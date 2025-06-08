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Премьер-министр Словакии посетит Узбекистан с официальным визитом — что в программе
Премьер-министр Словакии посетит Узбекистан с официальным визитом — что в программе
Sputnik Узбекистан
По итогам встречи лидеров двух государств предусматривается подписание документов, направленных на развитие узбекско-словацкого взаимовыгодного сотрудничества. 08.06.2025, Sputnik Узбекистан
2025-06-08T11:00+0500
2025-06-08T11:00+0500
2025-06-08T11:00+0500
политика
словакия
премьер-министр
узбекистан
официальный визит
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 8-10 июня Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит республику с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.Особое внимание стороны уделят расширению партнерства в приоритетных сферах: торговле, инвестициях и инновациях, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике, туризме, рассмотрят вопросы взаимодействия в области организованной трудовой миграции, культурно-гуманитарной и образовательной сферах.Состоится обмен мнениями по вопросам международной повестки, включая взаимную поддержку на многосторонних площадках.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также примет участие в IV Ташкентском международном инвестиционном форуме.
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политика, словакия, премьер-министр, узбекистан, официальный визит
политика, словакия, премьер-министр, узбекистан, официальный визит
Премьер-министр Словакии посетит Узбекистан с официальным визитом — что в программе
По итогам встречи лидеров двух государств предусматривается подписание документов, направленных на развитие узбекско-словацкого взаимовыгодного сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik.
По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 8-10 июня Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит республику с официальным визитом, сообщает
пресс-служба главы государства.
“В соответствии с программой пребывания в Ташкенте состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены вопросы дальнейшего развития узбекско-словацкого многопланового сотрудничества”, — говорится в сообщении.
Особое внимание стороны уделят расширению партнерства в приоритетных сферах: торговле, инвестициях и инновациях, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике, туризме, рассмотрят вопросы взаимодействия в области организованной трудовой миграции, культурно-гуманитарной и образовательной сферах.
Состоится обмен мнениями по вопросам международной повестки, включая взаимную поддержку на многосторонних площадках.
“По итогам встречи лидеров двух государств предусматривается подписание документов, направленных на развитие узбекско-словацкого взаимовыгодного сотрудничества”, — говорится в сообщении.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также примет участие в IV Ташкентском международном инвестиционном форуме.