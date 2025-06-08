https://uz.sputniknews.ru/20250608/prezident-bolgarii-posetit-uzbekistan-49784642.html
Президент Болгарии посетит Узбекистан — цель визита
Президент Болгарии посетит Узбекистан — цель визита
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В соответствии с программой пребывания планируется проведение переговоров лидеров двух стран, официальных и деловых мероприятий с подписанием пакета двусторонних соглашений
2025-06-08T18:13+0500
2025-06-08T18:13+0500
2025-06-08T18:13+0500
политика
узбекистан
болгария
президент
официальный визит
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Президент Болгарии Румен Радев 9-11 июня посетит республику с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.В соответствии с программой пребывания планируется проведение переговоров лидеров двух стран, официальных и деловых мероприятий с подписанием пакета двусторонних соглашений.Президенты Узбекистана и Болгарии рассмотрят вопросы:Румен Радев также примет участие в работе IV Ташкентского международного инвестиционного форума.
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президент болгария узбекистан переговоры лидеры подписание документы
президент болгария узбекистан переговоры лидеры подписание документы
Президент Болгарии посетит Узбекистан — цель визита
В соответствии с программой пребывания планируется проведение переговоров лидеров двух стран, официальных и деловых мероприятий с подписанием пакета двусторонних соглашений.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik.
По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Президент Болгарии Румен Радев 9-11 июня посетит республику с официальным визитом, сообщает
пресс-служба главы государства.
В соответствии с программой пребывания планируется проведение переговоров лидеров двух стран, официальных и деловых мероприятий с подписанием пакета двусторонних соглашений.
Президенты Узбекистана и Болгарии рассмотрят вопросы:
дальнейшего развития взаимовыгодных отношений;
увеличения объемов товарооборота, налаживания кооперации в агропромышленном комплексе, фармацевтической отрасли, добывающем секторе, в области цифровизации;
расширения туристического и культурно-гуманитарного обменов.
Румен Радев также примет участие в работе IV Ташкентского международного инвестиционного форума.