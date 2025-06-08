https://uz.sputniknews.ru/20250608/prezident-bolgarii-posetit-uzbekistan-49784642.html

Президент Болгарии посетит Узбекистан — цель визита

Президент Болгарии посетит Узбекистан — цель визита

Sputnik Узбекистан

В соответствии с программой пребывания планируется проведение переговоров лидеров двух стран, официальных и деловых мероприятий с подписанием пакета двусторонних соглашений

2025-06-08T18:13+0500

2025-06-08T18:13+0500

2025-06-08T18:13+0500

политика

узбекистан

болгария

президент

официальный визит

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Президент Болгарии Румен Радев 9-11 июня посетит республику с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.В соответствии с программой пребывания планируется проведение переговоров лидеров двух стран, официальных и деловых мероприятий с подписанием пакета двусторонних соглашений.Президенты Узбекистана и Болгарии рассмотрят вопросы:Румен Радев также примет участие в работе IV Ташкентского международного инвестиционного форума.

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