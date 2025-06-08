СВО: российские бойцы освободили Зарю в ДНР
© РИА НовостиРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации.
© РИА Новости
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Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений "Южной" группировки войск.
ТАШКЕНТ, 8 июня — Sputnik. ВС России освободили населенный пункт Заря в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Свято-Покровское, Звановка, Часов Яр, Северск, Пазено, Миньковка, Краматорск, Приволье, Плещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Противник потерял:
свыше 170 военнослужащих;
пять автомобилей;
пять орудий полевой артиллерии;
две станции радиоэлектронной борьбы;
склад боеприпасов.