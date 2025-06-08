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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250608/rossiyskie-boytsy-osvobodili-zaryu-v-dnr-49783166.html
СВО: российские бойцы освободили Зарю в ДНР
СВО: российские бойцы освободили Зарю в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений "Южной" группировки войск
2025-06-08T17:30+0500
2025-06-08T17:30+0500
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ТАШКЕНТ, 8 июня — Sputnik. ВС России освободили населенный пункт Заря в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Противник потерял:
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сво россия бойцы днр
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СВО: российские бойцы освободили Зарю в ДНР

17:30 08.06.2025
© РИА НовостиРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости
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Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений "Южной" группировки войск.
ТАШКЕНТ, 8 июня — Sputnik. ВС России освободили населенный пункт Заря в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Свято-Покровское, Звановка, Часов Яр, Северск, Пазено, Миньковка, Краматорск, Приволье, Плещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Противник потерял:
свыше 170 военнослужащих;
пять автомобилей;
пять орудий полевой артиллерии;
две станции радиоэлектронной борьбы;
склад боеприпасов.
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