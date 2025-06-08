Михаил Турецкий: Теплота самаркандской публики — особенная
© SputnikВ Самарканде с аншлагом прошел концерт хора Турецкого и арт-группы "Сопрано".
© Sputnik
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В этом году концертная программа была посвящена 80-летию Победы.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Хор Турецкого выступает по всему миру, но теплота самаркандской публики — особенная, рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан художественный руководитель коллектива Михаил Турецкий.
В Самарканде с аншлагом прошел концерт хора Турецкого и арт-группы "Сопрано". На протяжении полутора часов амфитеатр историко-этнографического парка "Вечный город" был заполнен до отказа. Зрители пели вместе с артистами, танцевали и щедро одаривали их аплодисментами.
© SputnikВ Самарканде с аншлагом прошел концерт хора Турецкого и арт-группы "Сопрано".
В Самарканде с аншлагом прошел концерт хора Турецкого и арт-группы "Сопрано".
© Sputnik
"Самаркандская публика — счастливая, солнечная, уверенная в завтрашнем дне. Потому что город развивается. Год от года расцветает весь Узбекистан, и Самарканд — его неотъемлемая часть", — отметил народный артист России.
Если в прошлом году зрители наслаждались интернациональным музыкальным репертуаром, то в этом году программа была посвящена 80-летию Победы. Михаил Турецкий подчеркнул, что это общая победа всех народов бывшего Советского Союза.
"Это победа русских, армян, узбеков, украинцев, белорусов — всего советского народа. С этой программой мы выступили в Вене, Будапеште, Риме, Париже, Берлине. А 5-го мая — в здании Генеральной ассамблеи ООН", — рассказал он.
После Самарканда российские артисты выступят в Душанбе, Беларуси, Латинской Америке.
Концерты проходят бесплатно — благодаря поддержке правительства Москвы, а все композиции исполняют исключительно вживую, несмотря на плотный гастрольный график.
"Зачастую мы выступаем "с корабля на бал" — с самолета сразу на сцену. Иногда голос может подвести, но зрителю мы всегда гарантируем живой звук и искренность", — добавил Турецкий.
Коллектив хора Турецкого и арт-группы "Сопрано" — это артисты из разных стран постсоветского пространства, прошедшие строгий отбор.
"Попасть к нам не просто. Это большая ответственность, сложный репертуар. Нужно обладать уникальным голосом и серьезным образованием. Из Узбекистана пока никого нет, но я чувствую — когда-нибудь появится", — поделился Михаил Борисович.
На вопрос о возвращении в Самарканд артист ответил без колебаний.
"Конечно, приедем! Город нас любит. Мы это видим. Вы только посмотрите, какой фурор мы вызвали", — отметил Турецкий.
Напоследок артист поделился своим жизненным кредо.
"За мной — правда, любовь зрителя и огромное желание сделать людей чуть-чуть счастливее. Пока, слава Богу, все получается", — сказал он.
© SputnikВ Самарканде с аншлагом прошел концерт хора Турецкого и арт-группы "Сопрано".
В Самарканде с аншлагом прошел концерт хора Турецкого и арт-группы "Сопрано".
© Sputnik