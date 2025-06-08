https://uz.sputniknews.ru/20250608/xor-turetskogo-samarkand-kontsert-49782812.html

Михаил Турецкий: Теплота самаркандской публики — особенная

Михаил Турецкий: Теплота самаркандской публики — особенная

Sputnik Узбекистан

В этом году концертная программа была посвящена 80-летию Победы

2025-06-08T15:45+0500

2025-06-08T15:45+0500

2025-06-08T15:45+0500

эксклюзив

хор турецкого

самарканд

концерт

культура

узбекистан

россия

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Хор Турецкого выступает по всему миру, но теплота самаркандской публики — особенная, рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан художественный руководитель коллектива Михаил Турецкий.В Самарканде с аншлагом прошел концерт хора Турецкого и арт-группы "Сопрано". На протяжении полутора часов амфитеатр историко-этнографического парка "Вечный город" был заполнен до отказа. Зрители пели вместе с артистами, танцевали и щедро одаривали их аплодисментами.Если в прошлом году зрители наслаждались интернациональным музыкальным репертуаром, то в этом году программа была посвящена 80-летию Победы. Михаил Турецкий подчеркнул, что это общая победа всех народов бывшего Советского Союза.После Самарканда российские артисты выступят в Душанбе, Беларуси, Латинской Америке.Концерты проходят бесплатно — благодаря поддержке правительства Москвы, а все композиции исполняют исключительно вживую, несмотря на плотный гастрольный график.Коллектив хора Турецкого и арт-группы "Сопрано" — это артисты из разных стран постсоветского пространства, прошедшие строгий отбор.На вопрос о возвращении в Самарканд артист ответил без колебаний.Напоследок артист поделился своим жизненным кредо."За мной — правда, любовь зрителя и огромное желание сделать людей чуть-чуть счастливее. Пока, слава Богу, все получается", — сказал он.

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