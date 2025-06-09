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https://uz.sputniknews.ru/20250609/agmk-kernoxranilischa-vvod-ekspluatatsiya-49792596.html
АГМК одним из первых в РУз ввел в эксплуатацию современные кернохранилища
АГМК одним из первых в РУз ввел в эксплуатацию современные кернохранилища
Sputnik Узбекистан
Также на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате завершили строительство собственной современной аналитической лаборатории, соответствующей мировым требованиям
2025-06-09T12:10+0500
2025-06-09T12:10+0500
узбекистан
оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"
лаборатория
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. АГМК одним из первых в стране построил и ввел в эксплуатацию два современных кернохранилища размером 50 на 25 метров, сообщает пресс-служба комбината. Такие хранилища крайне важны для качественного изучения недр. Керн — образцы земной породы, которые отбираются во время разработки буровых скважин, является ценным источником информации для геологов.Специалисты Алмалыкского горно-металлургического комбината занимаются геологоразведкой и добычей полезных ископаемых на порядка 20 месторождениях меди, золота, серебра, цинка, свинца, вольфрама, редких и нерудных металлов в пяти регионах Узбекистана.Керн должен сохраняться в надлежащем виде до завершения горных работ на участке, а зачастую и десятилетиями дольше. Срок хранения может достигать 100 лет, поскольку образцы используют для повторных геологических и технологических исследований: минералогических, петрографических, гидрогеологических и других.Новые кернохранилища рассчитаны на размещение 60 тыс. ящиков с образцами.Все образцы в новых хранилищах размещают строго по системе, а их описание и документирование ведут в соответствии с международными стандартами "JORC".Данные вносят в электронную систему в интерактивном режиме и сразу же передают в базу для последующей обработки. Каждую партию керна изучают с высокой степенью детализации, а всю информацию о них фиксируют в цифровом виде.Также здесь создали электронное хранилище, где собирают все сведения, связанные с керновыми образцами.Часть образцов уже прошла лабораторный анализ в соответствии с международными стандартами в таких лабораториях, как "ALS Global" (Казахстан) и "SAEL" (Кыргызстан).В настоящее время на АГМК завершили строительство собственной современной аналитической лаборатории, соответствующей мировым требованиям, добавили в пресс-службе.
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алмалыкский горно-металлургический комбинат кернохранилища лаборатория
алмалыкский горно-металлургический комбинат кернохранилища лаборатория

АГМК одним из первых в РУз ввел в эксплуатацию современные кернохранилища

12:10 09.06.2025
© АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"Введёно в эксплуатацию современное кернохранилище
Введёно в эксплуатацию современное кернохранилище - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2025
© АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"
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Также на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате завершили строительство собственной современной аналитической лаборатории, соответствующей мировым требованиям.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. АГМК одним из первых в стране построил и ввел в эксплуатацию два современных кернохранилища размером 50 на 25 метров, сообщает пресс-служба комбината.
© АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"Введёно в эксплуатацию современное кернохранилище
Введёно в эксплуатацию современное кернохранилище - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2025
Введёно в эксплуатацию современное кернохранилище
© АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"
Такие хранилища крайне важны для качественного изучения недр. Керн — образцы земной породы, которые отбираются во время разработки буровых скважин, является ценным источником информации для геологов.
Специалисты Алмалыкского горно-металлургического комбината занимаются геологоразведкой и добычей полезных ископаемых на порядка 20 месторождениях меди, золота, серебра, цинка, свинца, вольфрама, редких и нерудных металлов в пяти регионах Узбекистана.
Керн должен сохраняться в надлежащем виде до завершения горных работ на участке, а зачастую и десятилетиями дольше. Срок хранения может достигать 100 лет, поскольку образцы используют для повторных геологических и технологических исследований: минералогических, петрографических, гидрогеологических и других.
Новые кернохранилища рассчитаны на размещение 60 тыс. ящиков с образцами.
© АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"Введёно в эксплуатацию современное кернохранилище
Введёно в эксплуатацию современное кернохранилище - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2025
Введёно в эксплуатацию современное кернохранилище
© АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"
Все образцы в новых хранилищах размещают строго по системе, а их описание и документирование ведут в соответствии с международными стандартами "JORC".
© АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"Введёно в эксплуатацию современное кернохранилище
Введёно в эксплуатацию современное кернохранилище - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2025
Введёно в эксплуатацию современное кернохранилище
© АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"
Данные вносят в электронную систему в интерактивном режиме и сразу же передают в базу для последующей обработки. Каждую партию керна изучают с высокой степенью детализации, а всю информацию о них фиксируют в цифровом виде.
Также здесь создали электронное хранилище, где собирают все сведения, связанные с керновыми образцами.
Часть образцов уже прошла лабораторный анализ в соответствии с международными стандартами в таких лабораториях, как "ALS Global" (Казахстан) и "SAEL" (Кыргызстан).
В настоящее время на АГМК завершили строительство собственной современной аналитической лаборатории, соответствующей мировым требованиям, добавили в пресс-службе.
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