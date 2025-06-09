https://uz.sputniknews.ru/20250609/dojdalis-bunt-migrantov-vzorval-stranu-49790047.html

Дождались: бунт мигрантов взорвал страну

Дождались: бунт мигрантов взорвал страну

Sputnik Узбекистан

США при Трампе превратились в "чашку Петри" — это такая емкость, в которую ученые высаживают бактерии и следят за тем, как они себя ведут. Очень полезная штука — для наблюдателей, конечно, а не бактерий

2025-06-09T17:15+0500

2025-06-09T17:15+0500

2025-06-09T17:15+0500

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Президент США замахнулся на решение проблем, которые назрели и перезрели в других западных странах так, что к ним боятся даже подойти, пишет колумнист РИА Новости. А Трамп действует резко, размашисто, никого не боясь. Так получится у него или нет?Взять, например, его широко разрекламированную программу по выдворению из США миллионов нелегальных мигрантов. Сейчас она добралась до Калифорнии — а это самый демократический штат, и тут, как говорится, нашла коса на камень.В пятницу агенты иммиграционной и таможенной службы США (ICE) начали проводить рейды на подпольных фабриках Лос-Анджелеса, выискивая нелегальных мигрантов. Калифорнийские демократы резко осудили деятельность федералов и фактически призвали штат к сопротивлению.Губернатор штата, видный деятель Демпартии Гэвин Ньюсом заявил, что президент Трамп "разжигает" ситуацию. Мэр Лос-Анджелеса — чернокожая дама Карен Басс — официально пообещала, что ее "гордый город мигрантов" не позволит федералам нарушать права приезжих. Ее поддержали демократические мэры со всей страны. Федеральных силовиков ругали почем зря, сравнивали с гестаповцами и желали им смерти.Моментально нарисовались на улицах Лос-Анджелеса какие-то банды в балаклавах, которые загнали агентов ICE в их офис и буквально осадили здание — закидывали его камнями и коктейлями Молотова, резали шины и переворачивали автомобили. Визуально эти деятели были неотличимы от тех, что терроризировали американцев в эпоху BLM, — такие летучие войска Демпартии США, которые она натравливает на своих врагов повсюду.Полиция Лос-Анджелеса затаилась и первые несколько часов вообще не реагировала на звонки встревоженных граждан с сообщениями о том, что в городе бузят. Им отвечали, что это "мирные демонстрации". Отбиваться от погромщиков агентам ICE помогали пограничники.Потом нападавших начали задерживать, но бушевал уже такой беспредел, что Трамп приказал послать на подавление бунтов Нацгвардию, а его министр обороны привел в боевую готовность морпехов.На сегодня главный очаг протестов — городок Парамаунт, большинство населения в котором (около 82 процентов) составляют латиноамериканцы, а примерно треть — это мигранты в первом поколении. Таких населенных пунктов очень много в пригородах Лос-Анджелеса, живут там бедно, трудятся тяжело и видят всю изнанку "американской мечты".Интересно, как лихо, с ловкостью настоящих ковбоев оседлали возмущение мигрантов политические структуры Калифорнии. Нелегалы участвовали в столкновениях с федералами со своей обычной тактикой, толпой бросаясь на силовиков, чтобы отбить задержанных. Всего, кстати, удалось арестовать лишь несколько десятков человек.А вот в организованных нападениях на федералов принимали участие совсем другие люди, и их было гораздо больше. Это вышел на улицы знаменитый "черный блок" — хорошо сплоченные банды так называемых антифа с полным набором средств вооруженной борьбы.Официально эти люди борются за права мигрантов, за статус Калифорнии как убежища для всех гонимых и обездоленных. На деле левацкая повестка лишь прикрывает стремление руководства Калифорнии вести необъявленную войну против Вашингтона.За последние годы этот штат пользуется поразительной свободой в отношениях с федеральной властью. Например, Гэвин Ньюсом отказался платить в госбюджет долги Калифорнии, и с тех пор штат живет в состоянии дефолта, однако все субсидии продолжает исправно получать.Во всем, что касается миграции, ЛГБТ*, абортов, Калифорния противопоставляет себя федеральной повестке. Президента Трампа здесь искренне и откровенно ненавидят. Представителей федеральных ведомств пытаются убивать.Белые американцы давно составляют в Калифорнии меньшинство (около трети населения), большинство здесь латиноамериканцы, во многих городках основным языком стал испанский. Количество мигрантов, в том числе нелегальных, в штате огромно, потому что дырявую южную границу здесь считают своим национальным достоянием — и все дыры ревностно защищают.Что-то сделать с этими нелегалами у президента Трампа никакой возможности нет. Даже те несколько десятков человек, которых задержали силовики на днях, скорее всего, будут отпущены после административного ареста. Местные суды целиком и полностью на стороне приезжих.Калифорнийский эксперимент показал, что выдворить из страны миллионы нелегалов у Трампа не получается. Вместо этого Демпартия, используя мигрантский вопрос, перехватывает рычаги управления протестными массами цветного населения и с помощью своих организованных банд получает возможность развязать полномасштабную расовую войну.Мир продолжает с интересом наблюдать за ходом американских экспериментов. Возможно, они чему-то кого-то научат. * Движение признано экстремистским и запрещено в России.

калифорния

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2025

Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

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мигранты бунт сша