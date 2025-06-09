https://uz.sputniknews.ru/20250609/ekzameny-riski-podrostki-zdorovye-49796873.html

Врач: какие риски для здоровья подростков существуют во время экзаменов

Врач: какие риски для здоровья подростков существуют во время экзаменов

Sputnik Узбекистан

Многие родители отмечают эмоциональные изменения у подростков. Они сталкиваются с выраженной раздражительностью и снижением мотивации, а страх перед экзаменами заставляет откладывать подготовку

2025-06-09T22:02+0500

2025-06-09T22:02+0500

2025-06-09T22:02+0500

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стресс

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Часто экзамен становится психотравмирующим событием, а экзаменационный стресс, особенно в сочетании с употреблением кофеина, может стать причиной дальнейшего стойкого повышения артериального давления у подростков, сообщает РИА Новости со ссылкой на педиатра Викторию Власову.По словам специалиста, экзаменационный стресс, особенно в сочетании с употреблением кофеина, может стать причиной дальнейшего стойкого повышения артериального давления у подростков. Кроме того, наблюдаются выраженные нарушения вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы.Врач добавила, что во время экзаменов значительно повышается частота сердечных сокращений, артериальное давление и уровень мышечного и психоэмоционального напряжения. У подростка могут быть головные боли, вплоть до мигреней, проблемы с пищеварением — боли в животе, неустойчивый стул. А после сдачи экзамена физиологические показатели возвращаются в норму не сразу: для этого требуется несколько дней.В заключение она отметила, что часто родители наблюдают эмоциональные изменения у подростков. Они сталкиваются с выраженной раздражительностью и снижением мотивации, а страх перед экзаменами заставляет откладывать подготовку.

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