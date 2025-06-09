https://uz.sputniknews.ru/20250609/ekzameny-riski-podrostki-zdorovye-49796873.html
Врач: какие риски для здоровья подростков существуют во время экзаменов
Врач: какие риски для здоровья подростков существуют во время экзаменов
Sputnik Узбекистан
Многие родители отмечают эмоциональные изменения у подростков. Они сталкиваются с выраженной раздражительностью и снижением мотивации, а страх перед экзаменами заставляет откладывать подготовку
2025-06-09T22:02+0500
2025-06-09T22:02+0500
2025-06-09T22:02+0500
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мнение эксперта
здоровье
экзамены
подростки
стресс
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Часто экзамен становится психотравмирующим событием, а экзаменационный стресс, особенно в сочетании с употреблением кофеина, может стать причиной дальнейшего стойкого повышения артериального давления у подростков, сообщает РИА Новости со ссылкой на педиатра Викторию Власову.По словам специалиста, экзаменационный стресс, особенно в сочетании с употреблением кофеина, может стать причиной дальнейшего стойкого повышения артериального давления у подростков. Кроме того, наблюдаются выраженные нарушения вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы.Врач добавила, что во время экзаменов значительно повышается частота сердечных сокращений, артериальное давление и уровень мышечного и психоэмоционального напряжения. У подростка могут быть головные боли, вплоть до мигреней, проблемы с пищеварением — боли в животе, неустойчивый стул. А после сдачи экзамена физиологические показатели возвращаются в норму не сразу: для этого требуется несколько дней.В заключение она отметила, что часто родители наблюдают эмоциональные изменения у подростков. Они сталкиваются с выраженной раздражительностью и снижением мотивации, а страх перед экзаменами заставляет откладывать подготовку.
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MIA „Rossiya Segodnya“
врач риски экзамены подростки
врач риски экзамены подростки
Врач: какие риски для здоровья подростков существуют во время экзаменов
Многие родители отмечают эмоциональные изменения у подростков. Они сталкиваются с выраженной раздражительностью и снижением мотивации, а страх перед экзаменами заставляет откладывать подготовку.
Часто экзамен становится психотравмирующим событием, а экзаменационный стресс, особенно в сочетании с употреблением кофеина, может стать причиной дальнейшего стойкого повышения артериального давления у подростков, сообщает РИА Новости
со ссылкой на педиатра Викторию Власову.
"Экзаменационный стресс — одна из самых распространенных причин, которая вызывает психическое напряжение у подростков в период выпускных экзаменов. Очень часто экзамен становится психотравмирующим событием, которое оказывает негативное влияние на нервную, сердечно-сосудистую и иммунную систему выпускника", — рассказала она.
По словам специалиста, экзаменационный стресс, особенно в сочетании с употреблением кофеина, может стать причиной дальнейшего стойкого повышения артериального давления у подростков. Кроме того, наблюдаются выраженные нарушения вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы.
"Среди неблагоприятных факторов подготовки к экзаменам — интенсивная умственная деятельность, повышенная статическая нагрузка, нехватка двигательной активности, нарушение режима сна, неправильное питание и эмоциональные переживания, связанные с предстоящей сдачей экзаменов", — пояснила педиатр.
Врач добавила, что во время экзаменов значительно повышается частота сердечных сокращений, артериальное давление и уровень мышечного и психоэмоционального напряжения. У подростка могут быть головные боли, вплоть до мигреней, проблемы с пищеварением — боли в животе, неустойчивый стул. А после сдачи экзамена физиологические показатели возвращаются в норму не сразу: для этого требуется несколько дней.
"Появление этих симптомов не помогает улучшить результаты экзаменов, так как ведет к снижению когнитивных функций. На фоне стресса изменяется работа гиппокампа, который отвечает за память и обучение. Поэтому стойкое освоение навыков происходит значительно медленнее и фиксируется в памяти на непродолжительный срок. А длительная тревожность снижает способность к концентрации и анализу информации. Во время экзамена логическое мышление нарушается на фоне стресса", — сказала Власова.
В заключение она отметила, что часто родители наблюдают эмоциональные изменения у подростков. Они сталкиваются с выраженной раздражительностью и снижением мотивации, а страх перед экзаменами заставляет откладывать подготовку.