В Узбекистане состоялась церемония официальной встречи Роберта Фицо — фото
12:35 09.06.2025 (обновлено: 12:36 09.06.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
© Пресс-служба президента Узбекистана
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По приглашению президента Узбекистана Премьер-министр Словакии находится в республике с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи Премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
“На площади перед резиденцией был выстроен почетный караул. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, тепло встретив высокого гостя, пригласил его на пьедестал”, — говорится в сообщении.
В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Узбекистана и Словакии. Лидеры обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.
По завершении церемонии и совместного фотографирования начались переговоры на высшем уровне.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
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© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
2/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
3/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
4/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
5/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
6/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
7/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
8/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
1/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
2/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
3/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
4/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
5/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
6/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
7/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
8/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
По итогам встречи лидеров двух государств предусматривается подписание документов, направленных на развитие узбекско-словацкого взаимовыгодного сотрудничества.
По приглашению президента Узбекистана Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 8 – 10 июня находится в республике с официальным визитом.
В рамках программы пребывания он примет участие в IV Ташкентском международном инвестиционном форуме.