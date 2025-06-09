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https://uz.sputniknews.ru/20250609/kuksaroy-ofitsialnayavstrecha-robert-fitso-49800516.html
В Узбекистане состоялась церемония официальной встречи Роберта Фицо — фото
В Узбекистане состоялась церемония официальной встречи Роберта Фицо — фото
Sputnik Узбекистан
По приглашению президента Узбекистана Премьер-министр Словакии находится в республике с официальным визитом
2025-06-09T12:35+0500
2025-06-09T12:36+0500
политика
узбекистан
премьер-министр
словакия
официальный визит
фото
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи Премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Узбекистана и Словакии. Лидеры обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.По завершении церемонии и совместного фотографирования начались переговоры на высшем уровне.По итогам встречи лидеров двух государств предусматривается подписание документов, направленных на развитие узбекско-словацкого взаимовыгодного сотрудничества.По приглашению президента Узбекистана Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 8 – 10 июня находится в республике с официальным визитом. В рамках программы пребывания он примет участие в IV Ташкентском международном инвестиционном форуме.
https://uz.sputniknews.ru/20250609/49796321.html
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роберт фицо премьер-министр словакия узбекистан визит официальная встреча
роберт фицо премьер-министр словакия узбекистан визит официальная встреча

В Узбекистане состоялась церемония официальной встречи Роберта Фицо — фото

12:35 09.06.2025 (обновлено: 12:36 09.06.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
В резиденции Куксарой прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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По приглашению президента Узбекистана Премьер-министр Словакии находится в республике с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи Премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
“На площади перед резиденцией был выстроен почетный караул. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, тепло встретив высокого гостя, пригласил его на пьедестал”, — говорится в сообщении.
В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Узбекистана и Словакии. Лидеры обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.
По завершении церемонии и совместного фотографирования начались переговоры на высшем уровне.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
В резиденции Куксарой прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо - Sputnik Узбекистан
1/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
В резиденции Куксарой прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо - Sputnik Узбекистан
2/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
В резиденции Куксарой прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо - Sputnik Узбекистан
3/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
В резиденции Куксарой прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо - Sputnik Узбекистан
4/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
В резиденции Куксарой прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо - Sputnik Узбекистан
5/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
В резиденции Куксарой прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо - Sputnik Узбекистан
6/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
В резиденции Куксарой прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо - Sputnik Узбекистан
7/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
В резиденции Куксарой прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо - Sputnik Узбекистан
8/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
1/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
2/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
3/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
4/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
5/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
6/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
7/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
8/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо
По итогам встречи лидеров двух государств предусматривается подписание документов, направленных на развитие узбекско-словацкого взаимовыгодного сотрудничества.
По приглашению президента Узбекистана Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 8 – 10 июня находится в республике с официальным визитом.
В рамках программы пребывания он примет участие в IV Ташкентском международном инвестиционном форуме.
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