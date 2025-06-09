https://uz.sputniknews.ru/20250609/kuksaroy-ofitsialnayavstrecha-robert-fitso-49800516.html

В Узбекистане состоялась церемония официальной встречи Роберта Фицо — фото

В Узбекистане состоялась церемония официальной встречи Роберта Фицо — фото

Sputnik Узбекистан

По приглашению президента Узбекистана Премьер-министр Словакии находится в республике с официальным визитом

2025-06-09T12:35+0500

2025-06-09T12:35+0500

2025-06-09T12:36+0500

политика

узбекистан

премьер-министр

словакия

официальный визит

фото

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи Премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Узбекистана и Словакии. Лидеры обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.По завершении церемонии и совместного фотографирования начались переговоры на высшем уровне.По итогам встречи лидеров двух государств предусматривается подписание документов, направленных на развитие узбекско-словацкого взаимовыгодного сотрудничества.По приглашению президента Узбекистана Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 8 – 10 июня находится в республике с официальным визитом. В рамках программы пребывания он примет участие в IV Ташкентском международном инвестиционном форуме.

https://uz.sputniknews.ru/20250609/49796321.html

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