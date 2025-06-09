Путин и Трамп в разговорах по телефону сразу переходят к сути — Лавров
17:45 09.06.2025 (обновлено: 17:56 09.06.2025)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
© Sputnik / Илья Питалев/
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Глава российского внешнеполитического ведомства оценил отношения лидеров РФ и США.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. У президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа рабочие отношения, и в разговорах по телефону они сразу переходят к сути, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на "Форуме будущего 2050".
"Я считаю, что отношения, которые установились между президентами еще в первый срок Дональда Трампа, они рабочие, им не нужны никакие прелюдии, предисловия. Они сразу в ходе контактов регулярных телефонных сразу приступают к сути", — сказал он.
По мнению Лаврова, так и надо работать. Лучше всегда напрямую излагать свою позицию, тогда не будет и иллюзий, и несбывшихся надежд, резюмировал дипломат.
Другие заявления Сергея Лаврова в ходе "Форума будущего 2050".
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