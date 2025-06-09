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https://uz.sputniknews.ru/20250609/lavrov-zayavleniya-forum-buduschego-2050-49810469.html
Путин и Трамп в разговорах по телефону сразу переходят к сути — Лавров
Путин и Трамп в разговорах по телефону сразу переходят к сути — Лавров
Sputnik Узбекистан
Глава российского внешнеполитического ведомства оценил отношения лидеров РФ и США
2025-06-09T17:45+0500
2025-06-09T17:56+0500
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. У президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа рабочие отношения, и в разговорах по телефону они сразу переходят к сути, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на "Форуме будущего 2050".По мнению Лаврова, так и надо работать. Лучше всегда напрямую излагать свою позицию, тогда не будет и иллюзий, и несбывшихся надежд, резюмировал дипломат.Другие заявления Сергея Лаврова в ходе "Форума будущего 2050". "Форум будущего 2050" проходит в Москве. Двухдневная дискуссионная площадка объединила ведущих российских и зарубежных экспертов для обсуждения самых перспективных сценариев развития страны и мира в ближайшие десятилетия.
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путин трамп россия сша лавров
путин трамп россия сша лавров

Путин и Трамп в разговорах по телефону сразу переходят к сути — Лавров

17:45 09.06.2025 (обновлено: 17:56 09.06.2025)
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Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2025
© Sputnik / Илья Питалев
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Глава российского внешнеполитического ведомства оценил отношения лидеров РФ и США.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. У президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа рабочие отношения, и в разговорах по телефону они сразу переходят к сути, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на "Форуме будущего 2050".
"Я считаю, что отношения, которые установились между президентами еще в первый срок Дональда Трампа, они рабочие, им не нужны никакие прелюдии, предисловия. Они сразу в ходе контактов регулярных телефонных сразу приступают к сути", — сказал он.
По мнению Лаврова, так и надо работать. Лучше всегда напрямую излагать свою позицию, тогда не будет и иллюзий, и несбывшихся надежд, резюмировал дипломат.
Другие заявления Сергея Лаврова в ходе "Форума будущего 2050".
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