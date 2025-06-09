https://uz.sputniknews.ru/20250609/lavrov-zayavleniya-forum-buduschego-2050-49810469.html

Путин и Трамп в разговорах по телефону сразу переходят к сути — Лавров

Путин и Трамп в разговорах по телефону сразу переходят к сути — Лавров

Sputnik Узбекистан

Глава российского внешнеполитического ведомства оценил отношения лидеров РФ и США

2025-06-09T17:45+0500

2025-06-09T17:45+0500

2025-06-09T17:56+0500

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. У президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа рабочие отношения, и в разговорах по телефону они сразу переходят к сути, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на "Форуме будущего 2050".По мнению Лаврова, так и надо работать. Лучше всегда напрямую излагать свою позицию, тогда не будет и иллюзий, и несбывшихся надежд, резюмировал дипломат.Другие заявления Сергея Лаврова в ходе "Форума будущего 2050". "Форум будущего 2050" проходит в Москве. Двухдневная дискуссионная площадка объединила ведущих российских и зарубежных экспертов для обсуждения самых перспективных сценариев развития страны и мира в ближайшие десятилетия.

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