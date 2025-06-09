https://uz.sputniknews.ru/20250609/paxlavan-maxmud-borets-poet-i-filosof-pokrovitel-xivy-49573616.html

Пахлаван Махмуд: борец, поэт и философ, покровитель Хивы

Пахлаван Махмуд: борец, поэт и философ, покровитель Хивы

Sputnik Узбекистан

Он был скорняком по профессии, но вошел в историю как великий борец, мудрый философ и поэт-суфий. Легенды о Пахлаване Махмуде живут в сердцах потомков и продолжают вдохновлять

2025-06-09T18:13+0500

2025-06-09T18:13+0500

2025-06-09T18:13+0500

хива

мавзолей

поэт

философ

борец

история

культурное наследие

узбекская культура

культура

узбекистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1c/49576707_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_0773249bae2665d5749af9a679807e6a.jpg

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik, Бахром Хатамов. Пахлаван Махмуд (1247–1326 гг.) — легендарная фигура в истории Хорезма, человек, чья жизнь соединяет в себе силу и мудрость, ремесло и духовность. По профессии он был меховщиком — мастером по выделке мехов, что обеспечивало ему скромное существование. Однако, его призвание — быть национальным героем: непревзойденным борцом, талантливым поэтом и философом-суфием.Легенды гласят, что в поединках Пахлаван Махмуд не знал поражений. Лишь однажды он уступил в бою, когда узнал, что его победа может стоить сопернику жизни. С тех пор профессиональные иранские борцы перед схваткой читают посвященную ему молитву.Память, увековеченная в архитектуреПосле смерти в 1326 году Пахлаван Махмуд был похоронен во дворе своей мастерской. Со временем жители Хивы стали почитать его как покровителя города. В 1701 году над его могилой возвели мавзолей, ставший сердцем одноименного архитектурного комплекса. Построенный в традициях восточной майолики — с бело-голубыми орнаментами — мавзолей стал священным местом.Позже здесь были захоронены хивинские ханы, включая Мухаммада Рахимхана I, Абулгази-хана и Эльбарса II. Таким образом, мавзолей превратился в династическую усыпальницу правителей Хивы.Расширение комплекса и социальная миссияВ XIX веке комплекс продолжал расти. Были построены мечеть, медресе и карихоны — благотворительные учреждения, где находили приют слепые. Их было немало в регионе из-за постоянных песчаных бурь. Для паломников построили жилые помещения (худжры), а также столовую с кухней (ошхону). В начале XX века возвели двухэтажный корпус с усыпальницей Асфандияр-хана, а рядом появилась летняя айванная мечеть.Поэт и философ, чей голос слышен сквозь векаСлаву Пахлавану Махмуду принесли не только физическая сила и благородство, но прежде всего — его поэтический дар и духовная глубина. Писавший на фарси, он воспевал радость жизни, призывал к справедливости и обличал лицемерие. Его рубаи и поэмы проникнуты свободомыслием и суфийской философией.Одна из самых известных поэм — "Канзул хакойик" ("Собрание истин") — содержит размышления о Боге, истине и человеческом предназначении. Некоторые рукописи поэта дошли до наших дней и хранятся в Институте востоковедения Академии наук Узбекистана в Ташкенте.Сто раз я клятву повторю такую:Сто лет в темнице лучше протоскую,Сто гор в домашней ступе растолку —Чем истину тупице растолкую. Образ Пахлавана Махмуда вдохновляет современных мыслителей, спортсменов, поэтов и духовных искателей. А его мавзолей — жемчужина архитектуры Хивы — остается местом, где прошлое встречается с вечностью.

хива

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

пахлаван махмуд борец поэт хива