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https://uz.sputniknews.ru/20250609/paxlavan-maxmud-borets-poet-i-filosof-pokrovitel-xivy-49573616.html
Пахлаван Махмуд: борец, поэт и философ, покровитель Хивы
Пахлаван Махмуд: борец, поэт и философ, покровитель Хивы
Sputnik Узбекистан
Он был скорняком по профессии, но вошел в историю как великий борец, мудрый философ и поэт-суфий. Легенды о Пахлаване Махмуде живут в сердцах потомков и продолжают вдохновлять
2025-06-09T18:13+0500
2025-06-09T18:13+0500
хива
мавзолей
поэт
философ
борец
история
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узбекская культура
культура
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik, Бахром Хатамов. Пахлаван Махмуд (1247–1326 гг.) — легендарная фигура в истории Хорезма, человек, чья жизнь соединяет в себе силу и мудрость, ремесло и духовность. По профессии он был меховщиком — мастером по выделке мехов, что обеспечивало ему скромное существование. Однако, его призвание — быть национальным героем: непревзойденным борцом, талантливым поэтом и философом-суфием.Легенды гласят, что в поединках Пахлаван Махмуд не знал поражений. Лишь однажды он уступил в бою, когда узнал, что его победа может стоить сопернику жизни. С тех пор профессиональные иранские борцы перед схваткой читают посвященную ему молитву.Память, увековеченная в архитектуреПосле смерти в 1326 году Пахлаван Махмуд был похоронен во дворе своей мастерской. Со временем жители Хивы стали почитать его как покровителя города. В 1701 году над его могилой возвели мавзолей, ставший сердцем одноименного архитектурного комплекса. Построенный в традициях восточной майолики — с бело-голубыми орнаментами — мавзолей стал священным местом.Позже здесь были захоронены хивинские ханы, включая Мухаммада Рахимхана I, Абулгази-хана и Эльбарса II. Таким образом, мавзолей превратился в династическую усыпальницу правителей Хивы.Расширение комплекса и социальная миссияВ XIX веке комплекс продолжал расти. Были построены мечеть, медресе и карихоны — благотворительные учреждения, где находили приют слепые. Их было немало в регионе из-за постоянных песчаных бурь. Для паломников построили жилые помещения (худжры), а также столовую с кухней (ошхону). В начале XX века возвели двухэтажный корпус с усыпальницей Асфандияр-хана, а рядом появилась летняя айванная мечеть.Поэт и философ, чей голос слышен сквозь векаСлаву Пахлавану Махмуду принесли не только физическая сила и благородство, но прежде всего — его поэтический дар и духовная глубина. Писавший на фарси, он воспевал радость жизни, призывал к справедливости и обличал лицемерие. Его рубаи и поэмы проникнуты свободомыслием и суфийской философией.Одна из самых известных поэм — "Канзул хакойик" ("Собрание истин") — содержит размышления о Боге, истине и человеческом предназначении. Некоторые рукописи поэта дошли до наших дней и хранятся в Институте востоковедения Академии наук Узбекистана в Ташкенте.Сто раз я клятву повторю такую:Сто лет в темнице лучше протоскую,Сто гор в домашней ступе растолку —Чем истину тупице растолкую. Образ Пахлавана Махмуда вдохновляет современных мыслителей, спортсменов, поэтов и духовных искателей. А его мавзолей — жемчужина архитектуры Хивы — остается местом, где прошлое встречается с вечностью.
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пахлаван махмуд борец поэт хива
пахлаван махмуд борец поэт хива

Пахлаван Махмуд: борец, поэт и философ, покровитель Хивы

18:13 09.06.2025
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Он был скорняком по профессии, но вошел в историю как великий борец, мудрый философ и поэт-суфий. Легенды о Пахлаване Махмуде живут в сердцах потомков и продолжают вдохновлять.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik, Бахром Хатамов. Пахлаван Махмуд (1247–1326 гг.) — легендарная фигура в истории Хорезма, человек, чья жизнь соединяет в себе силу и мудрость, ремесло и духовность.
По профессии он был меховщиком — мастером по выделке мехов, что обеспечивало ему скромное существование. Однако, его призвание — быть национальным героем: непревзойденным борцом, талантливым поэтом и философом-суфием.
Легенды гласят, что в поединках Пахлаван Махмуд не знал поражений. Лишь однажды он уступил в бою, когда узнал, что его победа может стоить сопернику жизни. С тех пор профессиональные иранские борцы перед схваткой читают посвященную ему молитву.
Память, увековеченная в архитектуре
После смерти в 1326 году Пахлаван Махмуд был похоронен во дворе своей мастерской. Со временем жители Хивы стали почитать его как покровителя города. В 1701 году над его могилой возвели мавзолей, ставший сердцем одноименного архитектурного комплекса. Построенный в традициях восточной майолики — с бело-голубыми орнаментами — мавзолей стал священным местом.
Позже здесь были захоронены хивинские ханы, включая Мухаммада Рахимхана I, Абулгази-хана и Эльбарса II. Таким образом, мавзолей превратился в династическую усыпальницу правителей Хивы.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Мавзолей Пахлавана Махмуда (1247—1326) — архитектурный комплекс в Хиве - Sputnik Узбекистан
1/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Мавзолей Пахлавана Махмуда (1247—1326) — архитектурный комплекс в Хиве - Sputnik Узбекистан
2/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Мавзолей Пахлавана Махмуда (1247—1326) — архитектурный комплекс в Хиве - Sputnik Узбекистан
3/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Мавзолей Пахлавана Махмуда (1247—1326) — архитектурный комплекс в Хиве - Sputnik Узбекистан
4/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Мавзолей Пахлавана Махмуда (1247—1326) — архитектурный комплекс в Хиве - Sputnik Узбекистан
5/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Мавзолей Пахлавана Махмуда (1247—1326) — архитектурный комплекс в Хиве - Sputnik Узбекистан
6/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Мавзолей Пахлавана Махмуда (1247—1326) — архитектурный комплекс в Хиве - Sputnik Узбекистан
7/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Мавзолей Пахлавана Махмуда (1247—1326) — архитектурный комплекс в Хиве - Sputnik Узбекистан
8/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Мавзолей Пахлавана Махмуда (1247—1326) — архитектурный комплекс в Хиве - Sputnik Узбекистан
9/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Мавзолей Пахлавана Махмуда (1247—1326) — архитектурный комплекс в Хиве - Sputnik Узбекистан
10/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Мавзолей Пахлавана Махмуда (1247—1326) — архитектурный комплекс в Хиве - Sputnik Узбекистан
11/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Мавзолей Пахлавана Махмуда (1247—1326) — архитектурный комплекс в Хиве - Sputnik Узбекистан
12/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Мавзолей Пахлавана Махмуда (1247—1326) — архитектурный комплекс в Хиве - Sputnik Узбекистан
13/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Мавзолей Пахлавана Махмуда (1247—1326) — архитектурный комплекс в Хиве - Sputnik Узбекистан
14/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Мавзолей Пахлавана Махмуда (1247—1326) — архитектурный комплекс в Хиве - Sputnik Узбекистан
15/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Мавзолей Пахлавана Махмуда (1247—1326) — архитектурный комплекс в Хиве - Sputnik Узбекистан
16/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
Расширение комплекса и социальная миссия
В XIX веке комплекс продолжал расти. Были построены мечеть, медресе и карихоны — благотворительные учреждения, где находили приют слепые. Их было немало в регионе из-за постоянных песчаных бурь. Для паломников построили жилые помещения (худжры), а также столовую с кухней (ошхону). В начале XX века возвели двухэтажный корпус с усыпальницей Асфандияр-хана, а рядом появилась летняя айванная мечеть.
Поэт и философ, чей голос слышен сквозь века
Славу Пахлавану Махмуду принесли не только физическая сила и благородство, но прежде всего — его поэтический дар и духовная глубина. Писавший на фарси, он воспевал радость жизни, призывал к справедливости и обличал лицемерие. Его рубаи и поэмы проникнуты свободомыслием и суфийской философией.
Одна из самых известных поэм — "Канзул хакойик" ("Собрание истин") — содержит размышления о Боге, истине и человеческом предназначении. Некоторые рукописи поэта дошли до наших дней и хранятся в Институте востоковедения Академии наук Узбекистана в Ташкенте.
Сто раз я клятву повторю такую:
Сто лет в темнице лучше протоскую,
Сто гор в домашней ступе растолку —
Чем истину тупице растолкую.
Образ Пахлавана Махмуда вдохновляет современных мыслителей, спортсменов, поэтов и духовных искателей. А его мавзолей — жемчужина архитектуры Хивы — остается местом, где прошлое встречается с вечностью.
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