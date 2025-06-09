https://uz.sputniknews.ru/20250609/premer-ministr-slovakii-pribyl-v-uzbekistan-49787835.html

Премьер-министр Словакии прибыл в Узбекистан

Премьер-министр Словакии прибыл в Узбекистан

Sputnik Узбекистан

В соответствии с программой пребывания в Ташкенте пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны обсудят дальнейшее развитие узбекско-словацкого многопланового сотрудничества

2025-06-09T09:50+0500

2025-06-09T09:50+0500

2025-06-09T09:50+0500

политика

премьер-министр

словакия

официальный визит

узбекистан

аэропорт ташкента

встреча

абдулла арипов

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/09/49787240_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6cb60fc196c27fbfcd01bf6462a0c1a4.jpg

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл в Ташкент с официальным визитом, сообщает УзА. В аэропорту высокого гостя встретил глава Кабмина Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.В соответствии с программой пребывания пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны обсудят дальнейшее развитие узбекско-словацкого многопланового сотрудничества.Особое внимание уделят расширению партнерства в приоритетных сферах: торговле, инвестициях и инновациях, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике, туризме. Также рассмотрят вопросы взаимодействия в области организованной трудовой миграции, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, обменяются мнениями по различным аспектам международной повестки, включая взаимную поддержку на многосторонних площадках. По итогам встречи лидеров двух государств предусматривается подписание документов, направленных на развитие узбекско-словацкого взаимовыгодного сотрудничества.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также примет участие в IV Ташкентском международном инвестиционном форуме.

словакия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

премьер-министр словакия узбекистан