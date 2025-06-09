https://uz.sputniknews.ru/20250609/premer-ministr-slovakii-pribyl-v-uzbekistan-49787835.html
Премьер-министр Словакии прибыл в Узбекистан
Премьер-министр Словакии прибыл в Узбекистан
Sputnik Узбекистан
В соответствии с программой пребывания в Ташкенте пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны обсудят дальнейшее развитие узбекско-словацкого многопланового сотрудничества
2025-06-09T09:50+0500
2025-06-09T09:50+0500
2025-06-09T09:50+0500
политика
премьер-министр
словакия
официальный визит
узбекистан
аэропорт ташкента
встреча
абдулла арипов
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл в Ташкент с официальным визитом, сообщает УзА. В аэропорту высокого гостя встретил глава Кабмина Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.В соответствии с программой пребывания пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны обсудят дальнейшее развитие узбекско-словацкого многопланового сотрудничества.Особое внимание уделят расширению партнерства в приоритетных сферах: торговле, инвестициях и инновациях, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике, туризме. Также рассмотрят вопросы взаимодействия в области организованной трудовой миграции, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, обменяются мнениями по различным аспектам международной повестки, включая взаимную поддержку на многосторонних площадках. По итогам встречи лидеров двух государств предусматривается подписание документов, направленных на развитие узбекско-словацкого взаимовыгодного сотрудничества.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также примет участие в IV Ташкентском международном инвестиционном форуме.
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премьер-министр словакия узбекистан
премьер-министр словакия узбекистан
Премьер-министр Словакии прибыл в Узбекистан
В соответствии с программой пребывания в Ташкенте пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны обсудят дальнейшее развитие узбекско-словацкого многопланового сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл в Ташкент с официальным визитом, сообщает
УзА.
В аэропорту высокого гостя встретил глава Кабмина Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.
В соответствии с программой пребывания пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны обсудят дальнейшее развитие узбекско-словацкого многопланового сотрудничества.
Особое внимание уделят расширению партнерства в приоритетных сферах: торговле, инвестициях и инновациях, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике, туризме. Также рассмотрят вопросы взаимодействия в области организованной трудовой миграции, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, обменяются мнениями по различным аспектам международной повестки, включая взаимную поддержку на многосторонних площадках.
По итогам встречи лидеров двух государств предусматривается подписание документов, направленных на развитие узбекско-словацкого взаимовыгодного сотрудничества.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также примет участие в IV Ташкентском международном инвестиционном форуме.