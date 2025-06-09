https://uz.sputniknews.ru/20250609/rossiya-udary-vozmezdiya-terakty-ukraina-49807690.html

В ответ на украинские теракты: Россия нанесла массированный удар по аэродрому ВСУ

В ответ на украинские теракты: Россия нанесла массированный удар по аэродрому ВСУ

Sputnik Узбекистан

Для массированного удара применили высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования

2025-06-09T16:10+0500

2025-06-09T16:10+0500

2025-06-09T16:21+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в ответ на террористические атаки киевского режима, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ.Цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены, добавили в Минобороны РФ.В воскресенье 1 июня киевский режим совершил террористические атаки с помощью FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.В Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц авиатехники, возгорания ликвидировали, жертв среди персонала не было, в остальных регионах атаки отбили.Ответственность за нападения на себя взял Владимир Зеленский.

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