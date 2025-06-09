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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250609/rossiya-udary-vozmezdiya-terakty-ukraina-49807690.html
В ответ на украинские теракты: Россия нанесла массированный удар по аэродрому ВСУ
В ответ на украинские теракты: Россия нанесла массированный удар по аэродрому ВСУ
Sputnik Узбекистан
Для массированного удара применили высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования
2025-06-09T16:10+0500
2025-06-09T16:21+0500
спецоперация россии по защите донбасса
в мире
россия
безопасность
всу
вооруженные силы
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в ответ на террористические атаки киевского режима, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ.Цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены, добавили в Минобороны РФ.В воскресенье 1 июня киевский режим совершил террористические атаки с помощью FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.В Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц авиатехники, возгорания ликвидировали, жертв среди персонала не было, в остальных регионах атаки отбили.Ответственность за нападения на себя взял Владимир Зеленский.
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россия удар аэродромы всу
россия удар аэродромы всу

В ответ на украинские теракты: Россия нанесла массированный удар по аэродрому ВСУ

16:10 09.06.2025 (обновлено: 16:21 09.06.2025)
© РИА НовостиРоссийские военные в зоне спецоперации.
Российские военные в зоне спецоперации. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости
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Для массированного удара применили высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в ответ на террористические атаки киевского режима, сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе населенного пункта Дубно Ровенской области. Это один из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ.
Цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены, добавили в Минобороны РФ.
В воскресенье 1 июня киевский режим совершил террористические атаки с помощью FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
В Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц авиатехники, возгорания ликвидировали, жертв среди персонала не было, в остальных регионах атаки отбили.
Ответственность за нападения на себя взял Владимир Зеленский.
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