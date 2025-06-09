https://uz.sputniknews.ru/20250609/uzbekistantsy-turnir-boks-niderlandy-49802831.html

Трое боксеров из Узбекистана вышли в финал международного турнира в Нидерландах

Трое боксеров из Узбекистана вышли в финал международного турнира в Нидерландах

Sputnik Узбекистан

Представители сборной республики в полуфинальных поединках одолели соперников из Нидерландов, Азербайджана и Казахстана

2025-06-09T13:45+0500

2025-06-09T13:45+0500

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спорт

турнир

бокс

нидерланды

узбекистанцы

финал

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Трое узбекских боксеров вышли в финал международного турнира в Нидерландах, сообщает НОК.С 6 по 9 июня там проходит Eindhoven Cup.Представители сборной Узбекистана в полуфинальных поединках одолели соперников из Нидерландов, Азербайджана и Казахстана.Результаты полуфиналовВ финале узбекистанцы выйдут на ринг против следующих соперников

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