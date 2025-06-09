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Трое боксеров из Узбекистана вышли в финал международного турнира в Нидерландах
Трое боксеров из Узбекистана вышли в финал международного турнира в Нидерландах
Sputnik Узбекистан
Представители сборной республики в полуфинальных поединках одолели соперников из Нидерландов, Азербайджана и Казахстана
2025-06-09T13:45+0500
2025-06-09T13:45+0500
2025-06-09T14:13+0500
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финал
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Трое узбекских боксеров вышли в финал международного турнира в Нидерландах, сообщает НОК.С 6 по 9 июня там проходит Eindhoven Cup.Представители сборной Узбекистана в полуфинальных поединках одолели соперников из Нидерландов, Азербайджана и Казахстана.Результаты полуфиналовВ финале узбекистанцы выйдут на ринг против следующих соперников
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сборная узбекистана турнир бокс нидерланды выход финал
сборная узбекистана турнир бокс нидерланды выход финал
Трое боксеров из Узбекистана вышли в финал международного турнира в Нидерландах
13:45 09.06.2025 (обновлено: 14:13 09.06.2025)
Представители сборной республики в полуфинальных поединках одолели соперников из Нидерландов, Азербайджана и Казахстана.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik.
Трое узбекских боксеров вышли в финал международного турнира в Нидерландах, сообщает
НОК.
С 6 по 9 июня там проходит Eindhoven Cup.
Представители сборной Узбекистана в полуфинальных поединках одолели соперников из Нидерландов, Азербайджана и Казахстана.
-60 кг: Абдумалик Халоков — Махмуд Аль-Шабтун (Нидерланды) — 5:0
-70 кг: Асадходжа Муйдинходжаев — Наби Искендеров (Азербайджан) — 4:1
-90 кг: Турабек Хабибуллаев — Тогамбай Сагиндык (Казахстан) — 4:1
“Три представителя сборной Узбекистана провели полуфинальные поединки и одержали уверенные победы, обеспечив себе участие в решающей стадии соревнований, которая состоится сегодня”, — говорится в сообщении.
В финале узбекистанцы выйдут на ринг против следующих соперников
-60 кг: Абдумалик Халоков — Джек Драйден (Англия)
-70 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев — Аблайхан Жуссупов (Казахстан)
-90 кг: Турабек Хабибуллаев — Киш Милан (Венгрия)