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https://uz.sputniknews.ru/20250610/malginov-zaversheniye-dipmissii-uzbekistan-49817771.html
Посол России завершает свою дипмиссию в Узбекистане
Посол России завершает свою дипмиссию в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Олег Мальгинов: Я продолжу поддерживать развитие российско-узбекских отношений
2025-06-10T11:55+0500
2025-06-10T15:09+0500
политика
узбекистан
россия
посол
олег мальгинов
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ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов завершает свою дипломатическую миссию.Итоги своей работы в стране он подвел на приеме, прошедшем в Ташкенте по случаю Дня России. Он отметил, что Узбекистан является для России одним из ключевых партнеров в Центральной Азии. За это время нашим странам удалось существенно продвинуться вперед на пути расширения связей в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, вывести российско-узбекское взаимодействие на уровень стратегического партнерства и союзничества.Он подчеркнул, что большую роль в развитии всей системы двусторонних отношений играют личные связи и доверительный диалог между лидерами двух стран — Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиёевым.Он выразил благодарность президенту и правительству Узбекистана, министерству иностранных дел, коллегам по дипкорпусу, соотечественникам, народу республики и сотрудникам посольства за поддержку и результативное сотрудничество.Мальгинов возглавлял дипмиссию России в Узбекистане с марта 2021 года.
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посол россия узбекистан олег мальгинов
посол россия узбекистан олег мальгинов

Посол России завершает свою дипмиссию в Узбекистане

11:55 10.06.2025 (обновлено: 15:09 10.06.2025)
© Посольство Российской Федерации в Республике УзбекистанВ Посольстве состоялся торжественный прием по случаю главного государственного праздника - Дня России.
В Посольстве состоялся торжественный прием по случаю главного государственного праздника - Дня России. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2025
© Посольство Российской Федерации в Республике Узбекистан
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Олег Мальгинов: Я продолжу поддерживать развитие российско-узбекских отношений.
ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов завершает свою дипломатическую миссию.
Итоги своей работы в стране он подвел на приеме, прошедшем в Ташкенте по случаю Дня России.
© Посольство Российской Федерации в Республике УзбекистанВ Посольстве состоялся торжественный прием по случаю главного государственного праздника - Дня России.
В Посольстве состоялся торжественный прием по случаю главного государственного праздника - Дня России. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2025
В Посольстве состоялся торжественный прием по случаю главного государственного праздника - Дня России.
© Посольство Российской Федерации в Республике Узбекистан
Он отметил, что Узбекистан является для России одним из ключевых партнеров в Центральной Азии. За это время нашим странам удалось существенно продвинуться вперед на пути расширения связей в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, вывести российско-узбекское взаимодействие на уровень стратегического партнерства и союзничества.
© Посольство Российской Федерации в Республике УзбекистанВ Посольстве состоялся торжественный прием по случаю главного государственного праздника - Дня России.
В Посольстве состоялся торжественный прием по случаю главного государственного праздника - Дня России. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2025
В Посольстве состоялся торжественный прием по случаю главного государственного праздника - Дня России.
© Посольство Российской Федерации в Республике Узбекистан
"Мы продолжаем выстраивать диалог на основе равноправия, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга. Только с начала 2025 года Узбекистан принял более 20 высокопоставленных российских делегаций, а также свыше 30 делегаций из российских регионов. И дело даже не в количестве подписанных по итогам этих визитов документов, а в живых контактах между людьми, которые хотят развивать и углублять российско-узбекское взаимодействие, продолжать выводить его на новый уровень", — сказал Мальгинов.
Он подчеркнул, что большую роль в развитии всей системы двусторонних отношений играют личные связи и доверительный диалог между лидерами двух стран — Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиёевым.

"Их регулярные контакты позволяют наполнять наши отношения новым практическим содержанием, охватывая все больший спектр взаимодействия — от политики и экономики, до науки, образования, туризма и культуры. А это, в свою очередь, позволяет с оптимизмом смотреть на будущее наших отношений, видеть перспективы устойчивого развития и процветания обеих стран, повышения их авторитета и укрепления позиций как в регионе, так и на международной арене", — отметил Мальгинов.

Он выразил благодарность президенту и правительству Узбекистана, министерству иностранных дел, коллегам по дипкорпусу, соотечественникам, народу республики и сотрудникам посольства за поддержку и результативное сотрудничество.
"Я оставляю здесь много друзей, с которыми, я убежден, мы еще не раз встретимся. Со своей стороны, продолжу оказывать поддержку развитию российско-узбекских отношений", — заключил посол.
Мальгинов возглавлял дипмиссию России в Узбекистане с марта 2021 года.
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