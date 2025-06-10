https://uz.sputniknews.ru/20250610/malginov-zaversheniye-dipmissii-uzbekistan-49817771.html

Посол России завершает свою дипмиссию в Узбекистане

Посол России завершает свою дипмиссию в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Олег Мальгинов: Я продолжу поддерживать развитие российско-узбекских отношений

2025-06-10T11:55+0500

2025-06-10T11:55+0500

2025-06-10T15:09+0500

политика

узбекистан

россия

посол

олег мальгинов

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ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов завершает свою дипломатическую миссию.Итоги своей работы в стране он подвел на приеме, прошедшем в Ташкенте по случаю Дня России. Он отметил, что Узбекистан является для России одним из ключевых партнеров в Центральной Азии. За это время нашим странам удалось существенно продвинуться вперед на пути расширения связей в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, вывести российско-узбекское взаимодействие на уровень стратегического партнерства и союзничества.Он подчеркнул, что большую роль в развитии всей системы двусторонних отношений играют личные связи и доверительный диалог между лидерами двух стран — Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиёевым.Он выразил благодарность президенту и правительству Узбекистана, министерству иностранных дел, коллегам по дипкорпусу, соотечественникам, народу республики и сотрудникам посольства за поддержку и результативное сотрудничество.Мальгинов возглавлял дипмиссию России в Узбекистане с марта 2021 года.

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посол россия узбекистан олег мальгинов