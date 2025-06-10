https://uz.sputniknews.ru/20250610/mirziyoyev-investforum-tashkent-vystupleniye-49832805.html

Мы поддерживаем прямые переговоры в Стамбуле — Шавкат Мирзиёев

Мы поддерживаем прямые переговоры в Стамбуле — Шавкат Мирзиёев

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана: Считаем, что ситуация с Украиной должна быть урегулирована дипломатическим путем

2025-06-10T16:52+0500

2025-06-10T16:52+0500

2025-06-10T17:21+0500

политика

узбекистан

шавкат мирзиёев

форум

россия

украина

стамбул

переговоры

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Мы поддерживаем прямые переговоры в Стамбуле, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Глава республики выступил на пленарном заседании IV Ташкентского международного инвестиционного форума.По его словам, сейчас как никогда важно обеспечить мир, справедливость и всеобщее доверие к человеческому достоинству. Для справки: IV Ташкентский Международный инвестиционный форум (ТМИФ) – одно из крупнейших деловых событий региона, объединившее ключевых игроков мировой экономики: международных инвесторов, представителей правительств, глобальных финансовых институтов и транснационального бизнеса. Мероприятие объединило более 8 000 участников, в том числе около 3 000 делегатов из почти 100 стран. Ключевым событием форума стала Первая Национальная выставка промышленного и инвестиционного потенциала Узбекистана. В экспозиции представлены свыше 90 ведущих отечественных компаний, работающих в сферах нефтехимии, машиностроения, стройиндустрии, переработки продуктов питания и других отраслях.

узбекистан

россия

украина

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