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Мы поддерживаем прямые переговоры в Стамбуле — Шавкат Мирзиёев
Мы поддерживаем прямые переговоры в Стамбуле — Шавкат Мирзиёев
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана: Считаем, что ситуация с Украиной должна быть урегулирована дипломатическим путем
2025-06-10T16:52+0500
2025-06-10T16:52+0500
2025-06-10T17:21+0500
политика
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переговоры
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Мы поддерживаем прямые переговоры в Стамбуле, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Глава республики выступил на пленарном заседании IV Ташкентского международного инвестиционного форума.По его словам, сейчас как никогда важно обеспечить мир, справедливость и всеобщее доверие к человеческому достоинству. Для справки: IV Ташкентский Международный инвестиционный форум (ТМИФ) – одно из крупнейших деловых событий региона, объединившее ключевых игроков мировой экономики: международных инвесторов, представителей правительств, глобальных финансовых институтов и транснационального бизнеса. Мероприятие объединило более 8 000 участников, в том числе около 3 000 делегатов из почти 100 стран. Ключевым событием форума стала Первая Национальная выставка промышленного и инвестиционного потенциала Узбекистана. В экспозиции представлены свыше 90 ведущих отечественных компаний, работающих в сферах нефтехимии, машиностроения, стройиндустрии, переработки продуктов питания и других отраслях.
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шавкат мирзиёев переговоры стамбул украина
шавкат мирзиёев переговоры стамбул украина
Мы поддерживаем прямые переговоры в Стамбуле — Шавкат Мирзиёев
16:52 10.06.2025 (обновлено: 17:21 10.06.2025)
Глава Узбекистана: Считаем, что ситуация с Украиной должна быть урегулирована дипломатическим путем.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik.
Мы поддерживаем прямые переговоры в Стамбуле, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Глава республики выступил на пленарном заседании IV Ташкентского международного инвестиционного форума.
По его словам, сейчас как никогда важно обеспечить мир, справедливость и всеобщее доверие к человеческому достоинству.
"Мы это понимаем, и должны действовать соответственно. Мы считаем, что ситуация с Украиной должна решаться только дипломатическим путем, и поддерживаем прямые переговоры в Стамбуле", — сказал президент.
Для справки: IV Ташкентский Международный инвестиционный форум (ТМИФ) – одно из крупнейших деловых событий региона, объединившее ключевых игроков мировой экономики: международных инвесторов, представителей правительств, глобальных финансовых институтов и транснационального бизнеса.
Мероприятие объединило более 8 000 участников, в том числе около 3 000 делегатов из почти 100 стран.
Ключевым событием форума стала Первая Национальная выставка промышленного и инвестиционного потенциала Узбекистана. В экспозиции представлены свыше 90 ведущих отечественных компаний, работающих в сферах нефтехимии, машиностроения, стройиндустрии, переработки продуктов питания и других отраслях.