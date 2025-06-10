https://uz.sputniknews.ru/20250610/uzbekistan-litsei-priyem-dokumenty-49822808.html
Прием в академические лицеи Узбекистана: даты, комплект документов
Прием в академические лицеи Узбекистана: даты, комплект документов
Sputnik Узбекистан
Приемная кампания в республике продлится до 10 июля включительно
2025-06-10T14:30+0500
2025-06-10T14:30+0500
2025-06-10T14:30+0500
общество
узбекистан
лицей
поступление
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В Узбекистане стартовал прием документов в академические лицеи для выпускников 9-х классов, сообщает министерство высшего образования, науки и инноваций. При регистрации необходимо внести данные ID-карты или свидетельства о рождении, а также загрузить в электронном виде: При регистрации абитуриент может выбрать до трех академических лицеев по одному направлению. Также он должен указать иностранный язык, по которому будет тестирование. Тесты пройдут в выбранном регионе. Прием документов продлится до 10 июля.
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узбекистан лицеи прием даты документы
узбекистан лицеи прием даты документы
Прием в академические лицеи Узбекистана: даты, комплект документов
Приемная кампания в республике продлится до 10 июля включительно.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik.
В Узбекистане стартовал прием документов в академические лицеи для выпускников 9-х классов, сообщает
министерство высшего образования, науки и инноваций.
"С 10 июня начнется онлайн-прием документов через портал my.edu.uz в академические лицеи на 2025/2026 учебный год от выпускников 9-х классов общеобразовательных школ текущего года", — говорится в сообщении.
При регистрации необходимо внести данные ID-карты или свидетельства о рождении, а также загрузить в электронном виде:
одну цветную фотографию размером 3,5 х 4,5 см;
документы, дающие право на льготы при поступлении: диплом победителя предметной олимпиады, национальные или международные сертификаты, подтверждающие знание иностранных языков и общеобразовательных предметов (при наличии).
При регистрации абитуриент может выбрать до трех академических лицеев по одному направлению. Также он должен указать иностранный язык, по которому будет тестирование. Тесты пройдут в выбранном регионе.
Прием документов продлится до 10 июля.