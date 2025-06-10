https://uz.sputniknews.ru/20250610/uzbekistan-litsei-priyem-dokumenty-49822808.html

Прием в академические лицеи Узбекистана: даты, комплект документов

Прием в академические лицеи Узбекистана: даты, комплект документов

Sputnik Узбекистан

Приемная кампания в республике продлится до 10 июля включительно

2025-06-10T14:30+0500

2025-06-10T14:30+0500

2025-06-10T14:30+0500

общество

узбекистан

лицей

поступление

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/1e/22022049_0:116:2001:1241_1920x0_80_0_0_6393603443b1e66a0d096ed1b57db0fc.jpg

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В Узбекистане стартовал прием документов в академические лицеи для выпускников 9-х классов, сообщает министерство высшего образования, науки и инноваций. При регистрации необходимо внести данные ID-карты или свидетельства о рождении, а также загрузить в электронном виде: При регистрации абитуриент может выбрать до трех академических лицеев по одному направлению. Также он должен указать иностранный язык, по которому будет тестирование. Тесты пройдут в выбранном регионе. Прием документов продлится до 10 июля.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан лицеи прием даты документы