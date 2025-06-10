https://uz.sputniknews.ru/20250610/uzbekistan-zaschita-prav-podozrevayemyx-49827839.html
В Узбекистане у подозреваемых, обвиняемых и подсудимых стало больше прав
В Узбекистане у подозреваемых, обвиняемых и подсудимых стало больше прав
Sputnik Узбекистан
Соответствующие поправки внесли в Уголовно-процессуальный кодекс республики
2025-06-10T16:32+0500
2025-06-10T16:32+0500
2025-06-10T16:32+0500
общество
узбекистан
суд
новый закон
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В Узбекистане усилили защиту прав подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, сообщает Минюст.Соответствующим законом внесены изменения и дополнения в отдельные законодательные акты.Согласно поправкам в Уголовно-процессуальный кодекс, теперь человека нельзя признать виновным, если единственным доказательством вины является его собственное признание.Также установлено, что подозреваемый, обвиняемый или подсудимый в любое время может воспользоваться правом хранить молчание.Укрепляется и независимость судебной системы. В соответствии с изменениями и дополнениями в Закон "О судах", судьи неподотчетны по отдельным делам, а отстранение их от рассмотрения конкретного дела, приостановление судейских полномочий или перевод на другую должность допускаются только в порядке и на основаниях, предусмотренных законом.
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MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан права уголовно-процессуальный кодекс
узбекистан права уголовно-процессуальный кодекс
В Узбекистане у подозреваемых, обвиняемых и подсудимых стало больше прав
Соответствующие поправки внесли в Уголовно-процессуальный кодекс республики.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik.
В Узбекистане усилили защиту прав подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, сообщает
Минюст.
Соответствующим законом внесены изменения и дополнения в отдельные законодательные акты.
Согласно поправкам в Уголовно-процессуальный кодекс, теперь человека нельзя признать виновным, если единственным доказательством вины является его собственное признание.
Также установлено, что подозреваемый, обвиняемый или подсудимый в любое время может воспользоваться правом хранить молчание.
Укрепляется и независимость судебной системы. В соответствии с изменениями и дополнениями в Закон "О судах", судьи неподотчетны по отдельным делам, а отстранение их от рассмотрения конкретного дела, приостановление судейских полномочий или перевод на другую должность допускаются только в порядке и на основаниях, предусмотренных законом.