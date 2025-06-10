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В Узбекистане у подозреваемых, обвиняемых и подсудимых стало больше прав

В Узбекистане у подозреваемых, обвиняемых и подсудимых стало больше прав

Sputnik Узбекистан

Соответствующие поправки внесли в Уголовно-процессуальный кодекс республики

2025-06-10T16:32+0500

2025-06-10T16:32+0500

2025-06-10T16:32+0500

общество

узбекистан

суд

новый закон

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В Узбекистане усилили защиту прав подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, сообщает Минюст.Соответствующим законом внесены изменения и дополнения в отдельные законодательные акты.Согласно поправкам в Уголовно-процессуальный кодекс, теперь человека нельзя признать виновным, если единственным доказательством вины является его собственное признание.Также установлено, что подозреваемый, обвиняемый или подсудимый в любое время может воспользоваться правом хранить молчание.Укрепляется и независимость судебной системы. В соответствии с изменениями и дополнениями в Закон "О судах", судьи неподотчетны по отдельным делам, а отстранение их от рассмотрения конкретного дела, приостановление судейских полномочий или перевод на другую должность допускаются только в порядке и на основаниях, предусмотренных законом.

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