https://uz.sputniknews.ru/20250610/yegipet-dostavka-tashkent-preparaty-gepatit-c-49815549.html

Борьба с гепатитом "С": из Египта в Ташкент доставили вторую партию препаратов

Борьба с гепатитом "С": из Египта в Ташкент доставили вторую партию препаратов

Sputnik Узбекистан

Двадцать восемь упаковок "Софосбувира" общей стоимостью $114 829 предназначены для пациентов НИИ вирусологии при Минздраве республики

2025-06-10T10:45+0500

2025-06-10T10:45+0500

2025-06-10T11:57+0500

общество

узбекистан

египет

лекарства

гепатит

медицина

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/11/36919342_0:94:555:406_1920x0_80_0_0_130bd2ac0632801a6d74f6950275e9d6.jpg

ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. В Ташкент из Шарм-эль-Шейха прибыла вторая в 2025 году партия препарата от гепатита С "Софосбувир-400мг" в количестве 7 440 доз в 28 упаковках, сообщает ИА "Дунё". Общая стоимость гуманитарного груза составляет $114 829. В соответствии с Национальной программой по ликвидации гепатита С в Узбекистане к 2030 году лекарственные средства раздадут пациентам Научно-исследовательского института вирусологии Минздрава РУз.По данным Посольства Узбекистана в Каире, правительство Египта уже отправило в республику 12,4 тонны "Даклатасвира" и "Софосбувира" — лекарств, используемых для лечения гепатита С, 27 партиями в течение 2023–2024 годов. Общая стоимость этих препаратов — $1,4 млн. По подсчетам экспертов, препараты от гепатита С, предоставляемые египетским правительством, помогают экономить средства госбюджета. В свою очередь, это позволит увеличить объемы скрининга населения Узбекистана на предмет выявления гепатита, скрытых вирусов и полностью ликвидировать это заболевание к 2030 году.Для справки: Египет добился значительных успехов в борьбе с вирусами гепатита “В” и “С”. В 2020 году он стал первой страной, избавившейся от вирусного гепатита С, благодаря национальной инициативе по искоренению этого инфекционного заболевания, которая завершилась в апреле 2019 года.

узбекистан

египет

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

борьба гепатит с египет ташкент препараты доставка